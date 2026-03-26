Ученые создали микродатчики для одновременного выявления нескольких онкомаркеров

Ученые из Австралии и Германии создали микродатчики для выявления рака

Tекст: Мария Иванова

Исследователи из Австралии и Германии разработали уникальные микродатчики для ранней диагностики рака с помощью технологии 3D-микропечати, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на публикацию Университета Аделаиды.

Новые сенсоры отличаются миниатюрными размерами – их толщина сопоставима с человеческим волосом – и способны фиксировать сразу несколько биомаркеров, включая температуру и химические изменения.

В университете отмечают: «Исследователи из Института фотоники и передовых сенсорных технологий Университета Аделаиды и Штутгартского университета в Германии совместно разработали миниатюрные датчики, способные обнаруживать рак, используя передовую сверхбыструю технологию 3D-микропечати».

Устройство работает на молекулярном уровне, регистрируя изменения в организме с помощью света, и позволяет получать достоверные данные о наличии злокачественных процессов минимально инвазивным способом.

Один из ведущих участников проекта объяснил, что при контакте с продуктами жизнедеятельности раковых клеток молекулы начинают излучать свет. Интенсивность этого свечения напрямую связана с концентрацией опухолевых клеток, а новые датчики позволяют одновременно отслеживать несколько биомаркеров, в отличие от прежних технологий, которые фиксировали лишь один показатель.

Ученые рассчитывают, что благодаря современным технологиям лазерной печати спектр выявляемых биомаркеров удастся расширить, включая изменения кислотности и окислительно-восстановительные процессы. Разработчики уже выразили готовность сотрудничать с медицинскими учреждениями и полагают, что внедрение новой системы в практику возможно в течение ближайших десяти лет.

