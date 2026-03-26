Володин заявил о необходимости баланса инфляции и развития экономики

Tекст: Ольга Иванова

Вячеслав Володин заявил о необходимости баланса между целями по инфляции и экономическим развитием, передает РИА «Новости».

Спикер Госдумы отметил, что излишнее снижение инфляции до 4% может негативно сказаться на экономике, особенно в условиях высокой ключевой ставки.

Володин подчеркнул, что «решая задачу снижения инфляции до 4%, может так получиться, что от этого проиграет экономика, которая сейчас уже не развивается теми темпами, как ранее». Он считает, что важно обеспечивать как защиту средств граждан от обесценивания, так и достаточные темпы экономического роста.

По мнению председателя Госдумы, было бы разумно ориентироваться на инфляцию на уровне 6% и ключевую ставку не выше 10%. Володин также предложил пересмотреть целеполагание в экономической политике, чтобы избежать стагнации и связанных с этим рисков для экономики.

Вопрос баланса между инфляцией и развитием экономики обсуждался на пленарном заседании Госдумы во время рассмотрения отчета Банка России за 2025 год, который представляла Эльвира Набиуллина. Володин подчеркнул, что слишком жёсткие ориентиры по инфляции могут привести к снижению темпов роста и возникновению серьезных проблем.

Как писала газета ВЗГЛЯД, председатель Банка России Эльвира Набиуллина заявила, что инфляция в стране должна и будет снижаться дальше. Президент Владимир Путин заявил о снижении инфляции в стране.