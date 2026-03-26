Пашинян назвал майский показ военной техники в Ереване отчетом

Пашинян не стал называть майский показ военной техники в Ереване парадом

Tекст: Тимур Шайдуллин

Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что назначенный на май показ военной техники в Ереване корректнее называть отчетом перед гражданами, а не парадом. По словам Пашиняна, термин «военный парад» может создать ложное впечатление отказа от мирной повестки и вызвать подозрения у соседей, отмечает РИА «Новости».

Пашинян подчеркнул: «28 мая, в День Республики, на Площади Республики в Ереване состоится не столько военный парад, сколько отчет перед гражданами». Он отметил, что власти Армении ведут работу по этому вопросу с международными партнерами и странами региона, чтобы событие не было воспринято как демонстрация агрессивности.

Премьер-министр добавил, что демонстрация вооружения станет «впечатляющим зрелищем». Ожидается, что основная часть техники, которая будет показана, была приобретена после 2022 года с акцентом на поддержание курса на мир.

28 мая в Армении отмечается День Первой Республики, существовавшей с 1918 по 1920 годы. В этот день на Площади Республики пройдет масштабное представление новых вооружений.

Ранее министр обороны Армении Сурен Папикян отметил значимость истребителей Су-30СМ, закупленных у России, для обеспечения безопасности страны.

