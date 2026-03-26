  СК раскрыл детали атаки на газовоз «Арктик Метагаз» в Средиземноморье
    В Европе началась битва за топливо
    26 марта 2026, 14:12 • Новости дня

    Пашинян назвал майский показ военной техники в Ереване отчетом

    Пашинян не стал называть майский показ военной техники в Ереване парадом

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Премьер-министр Армении заявил, что майский показ военной техники в столице страны пройдет в формате отчета перед гражданами, чтобы не создавать впечатление агрессивности.

    Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что назначенный на май показ военной техники в Ереване корректнее называть отчетом перед гражданами, а не парадом. По словам Пашиняна, термин «военный парад» может создать ложное впечатление отказа от мирной повестки и вызвать подозрения у соседей, отмечает РИА «Новости».

    Пашинян подчеркнул: «28 мая, в День Республики, на Площади Республики в Ереване состоится не столько военный парад, сколько отчет перед гражданами». Он отметил, что власти Армении ведут работу по этому вопросу с международными партнерами и странами региона, чтобы событие не было воспринято как демонстрация агрессивности.

    Премьер-министр добавил, что демонстрация вооружения станет «впечатляющим зрелищем». Ожидается, что основная часть техники, которая будет показана, была приобретена после 2022 года с акцентом на поддержание курса на мир.

    28 мая в Армении отмечается День Первой Республики, существовавшей с 1918 по 1920 годы. В этот день на Площади Республики пройдет масштабное представление новых вооружений.

    Ранее министр обороны Армении Сурен Папикян отметил значимость истребителей Су-30СМ, закупленных у России, для обеспечения безопасности страны.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент России Владимир Путин предложил государствам ОДКБ провести масштабное обновление военного арсенала с использованием российской техники, которая продемонстрировала свою надежность в реальных боевых условиях.

    26 марта 2026, 03:55 • Новости дня
    Начались бои за Рай-Александровку в ДНР
    @ Станислав Красильников/РИА Новости

    Tекст: Катерина Туманова

    После освобождения Никифоровки российские военнослужащие подошли к юго-восточным окраинам соседней Рай-Александровки в Донецкой Народной Республике и начали бои за ее освобождение, рассказал военный эксперт Андрей Марочко.

    «Сейчас наши военнослужащие с юго-восточного направления уже подходят к Рай-Александровке и начинают обрабатывать позиции украинских боевиков», – сказал он ТАСС.

    Марочко отмечал, что освобождение Никифоровки позволит армии России перейти к борьбе за стратегически важную Рай-Александровку.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, российские войска 25 марта освободили Никифоровку в ДНР. Днем ранее – освободили Песчаное в Харьковской области, что станет определенным рубежом и для ВСУ, и для российских бойцов, рассказал Марочко.

    За прошлую неделю ВС России освободили пять населенных пунктов в зоне СВО.


    26 марта 2026, 10:10 • Новости дня
    США приготовились к производству танков Abrams нового поколения
    @ US Army

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Американская армия рассчитывает приступить к серийному выпуску танков M1E3 Abrams нового поколения уже в 2025 году после испытаний прототипов.

    США могут начать серийное производство танка нового поколения M1E3 Abrams уже в следующем году, передает TWZ.

    Окончательные сроки зависят от результатов испытаний первых прототипов, которые поступят в войска этим летом или ранней осенью в рамках программы ускоренного внедрения новых технологий и тактик.

    Первый прототип M1E3 показали на автосалоне в Детройте в январе, намного раньше намеченного срока. Новый танк принципиально отличается от текущих версий: у него изменённый корпус, полностью дистанционно управляемая башня и гибридная силовая установка с дизельным двигателем Caterpillar и трансмиссией SAPA. По словам представителей армии, новая силовая установка позволит снизить расход топлива на 40–50% по сравнению с предыдущими модификациями.

    В конструкции M1E3 используются новые облегчённые гусеницы и гидропневматическая подвеска, которая увеличивает пространство для экипажа и позволяет регулировать высоту танка. Экипаж теперь состоит из трёх человек, которые размещаются в передней части корпуса, а функция заряжающего автоматизирована. Такой подход напоминает российский Т-14 Армата, хотя его массовое применение пока ограничено.

    В прототипе установлена новая система наблюдения Leonardo DRS S3 и дистанционно управляемый боевой модуль от EOS, оснащённый автоматическим гранатомётом, пулемётом и противотанковой ракетой Javelin. В перспективе вооружение может быть дополнено пусковыми для барражирующих боеприпасов, а защита усилена израильской системой активной защиты Iron Fist, которая уже стоит на некоторых других американских бронемашинах.

    Армия США планирует дальнейшую доработку конструкции M1E3, учитывая отзывы военных и результаты испытаний. Если прототипы проявят себя успешно, серийное производство может стартовать уже через 12 месяцев, а итоговая версия может заметно отличаться от текущего образца.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в США на выставке в Детройте показали прототип новой модификации танка Abrams, созданной по итогам боевого применения на Украине.

    Американские производители танков в последние годы начали внедрять на Abrams российские технологические решения по защите машин, включая всеракурсную динамическую защиту и методы снижения заметности.

    В рамках радикальной модернизации Abrams Пентагон планирует сократить массу танка, оснастить его автоматом заряжания и гибридной дизель-электрической силовой установкой для снижения расхода топлива.

    25 марта 2026, 19:30 • Видео
    Иран потребовал от США невозможного

    В ответ на американский мирный план из 15 пунктов Иран выдвинул к США собственный список требований для окончания войны и дал понять, что команда Дональда Трампа блефует.

    26 марта 2026, 10:41 • Новости дня
    Bloomberg: Словакия может стать крупнейшим производителем боеприпасов для армий Европы
    @ REUTERS/Radovan Stoklasa

    Tекст: Мария Иванова

    Некогда автомобильный центр Европы делает ставку на оборону, превращая завод ZVS в Дубнице-над-Вагом в ключевую площадку крупнокалиберных боеприпасов, отмечает Bloomberg.

    Трансформация словацкой оборонки стала частью масштабного роста военного производства в странах НАТО, пишет Bloomberg.

    Завод ZVS Holding в Дубнице-над-Вагом, построенный в годы холодной войны, после распада социалистического блока почти остановился: число работников сократилось с 7 тыс. до нескольких сотен, цеха сдавали под картриджи и школьные парты.

    Семья чешского миллиардера Михаила Стрнада через Czechoslovak Group (CSG) получила контроль над 50% ZVS в 2015 году и в 2020 году сконцентрировалась на крупнокалиберных боеприпасах. С начала конфликта на Украине выпуск снарядов вырос с примерно 30 тыс. до сотен тысяч в год, а экспорт оборонной продукции за четыре года увеличился на 2200%, до 2,4 млрд евро.

    Министр обороны Словакии Роберт Калиняк заявил: «В разгар этого тяжелейшего экономического кризиса, охватившего Европу, оборонная промышленность – одна из немногих оставшихся линий жизни для нашей экономики». Он рассчитывает на «хорошие 30 лет процветания» и прогнозирует, что доля оборонки может достигнуть 3% ВВП, тогда как автомобильная отрасль, дающая около 10% ВВП, застыла на уровне примерно 1 млн машин в год.

    Ключевая роль в росте принадлежит CSG: по данным Стокгольмского института исследования проблем мира, концерн показал наибольший процентный рост выручки среди ста крупнейших мировых оборонных компаний в 2024 году. В 2024 году CSG провела крупнейшее в истории первичное размещение чисто оборонной компании на бирже Амстердама, а состояние Стрнада по оценке Bloomberg Billionaires Index почти удвоилось, до 31 млрд долларов.

    Инвестиции акционеров в ZVS за последние четыре года составили около 100 млн евро, на эти средства восстановили старые мощности и строят новые площадки, включая третью фабрику в городе Стражске. Сейчас на двух предприятиях заняты 1400 человек, к моменту запуска третьего объекта штат должен вырасти до 2000 сотрудников, а совокупная мощность превысит 1 млн крупнокалиберных снарядов в год.

    Контракты ZVS с Минобороны Словакии, Польшей и другими странами НАТО уже заключены до 2029 года, а руководство компании заявляет: «Мы планируем расти, в конечном счете массированный артиллерийский огонь нечем заменить в бою».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в 2024 году экспорт вооружений из Словакии достиг 1,15 млрд евро, составляя около 1% ВВП страны.

    Министр обороны Словакии Роберт Калиняк в интервью Bloomberg заявлял о росте производства боеприпасов в стране и ограниченных возможностях контроля за их дальнейшими поставками.

    25 марта 2026, 18:52 • Новости дня
    МИД заявил о жестком ответе на поставки Японией оружия Киеву

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Москва предупредила о жестких ответных мерах на попытки Японии наладить поставки вооружений Киеву, назвав их враждебными действиями.

    Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила на брифинге, что любые попытки японского руководства организовать поставки летальных вооружений и военной техники Киеву будут восприняты как враждебные действия против России. По ее словам, за такими шагами неизбежно последуют жесткие ответные меры со стороны Москвы, цитирует дипломата ТАСС.

    Захарова также отметила, что информация о намерении Токио приобрести у Киева беспилотники лишь подтверждает увеличение вовлеченности Японии в военное сотрудничество с киевским режимом. Она подчеркнула: «Очевидно, что все это еще больше отдаляет перспективу мирного урегулирования конфликта на Украине».

    Ранее агентство Kyodo со ссылкой на источники сообщало, что правительство Японии рассматривает возможность закупки и постановки на вооружение Сил самообороны беспилотников украинского производства. Для этого может быть подписано специальное соглашение о передаче вооружений, что откроет путь к поставкам Украине японского оружия после изменений в правилах экспорта.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Япония под руководством нового премьера Санаэ Такаити планирует отменить введенные после Второй мировой войны самозапреты и вновь стать мощной военной державой.

    До этого сообщалось, что Токио готовится объявить о присоединении к программе НАТО по приобретению вооружений в США для поддержки Киева.

    В январе российский МИД уже заявлял, что официальный курс Японии по поддержке Киева будет учитываться при формировании политики России в отношении Токио.


    25 марта 2026, 15:35 • Новости дня
    На Украине задумались о подготовке новой волны мобилизации

    Tекст: Денис Тельманов

    Власти Украины планируют усилить мобилизацию в крупных городах, особенно в Киеве, изменив правила для равномерного распределения нагрузки между регионами.

    Об этом сообщает издание «Телеграф» со ссылкой на депутата профильного комитета Верховной рады Федора Вениславского, передает ТАСС. Он подчеркнул, что изменения должны минимизировать конфликты между гражданами и сотрудниками территориальных центров комплектования, аналогов военкоматов. По словам Вениславского, ранее значительную часть мужчин мобилизовали в селах, а в больших городах, например в Киеве, ситуация иная.

    Парламентарий отметил: «Поэтому над этим всем работаем, и мы, и офис [Владимира Зеленского], и министерство обороны. Я думаю, что будут наработаны какие-то адекватные, справедливые правила мобилизации, которые усовершенствуют [ее проведение], минимизируют конфликты и обеспечат сектор безопасности и обороны всем необходимым».

    С февраля 2022 года на Украине действует режим всеобщей мобилизации, который неоднократно продлевался. В последние месяцы участились сообщения о насильственной мобилизации и конфликтах между гражданами и сотрудниками военкоматов, особенно в крупных городах.

    В обществе распространились термины «бусификация» и «людоловы» в отношении сотрудников ТЦК. Украинские СМИ отмечают, что в Киеве увеличилось количество патрулей ТЦК и усилились меры по мобилизации.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в Одессе сотрудники военкомата задержали жениха для мобилизации прямо перед свадебной церемонией. В Сумской области мобилизованных солдат отправляют на позиции после всего четырех дней обучения из-за нехватки личного состава.

    В украинской армии в 425-м отдельном штурмовом полку начали привлекать к службе людей с диагнозом ВИЧ.

    25 марта 2026, 22:13 • Новости дня
    Захарова ужаснулась системным издевательствам над российскими военнопленными

    Tекст: Катерина Туманова

    После доклада с описаниями издевательств так называемых украинских врачей, допущенных к российским военнопленным, складывается впечатление, что на Украине стало «эпидемией» причинять увечья и боль, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

    «Подробности, изложенные российскими военнослужащими, вернувшимися из плена, способны привести в ужас даже самых прожжённых циников. <...> О чём идет речь: ампутации без анестезии, намеренное причинение боли посредством введения в раны медицинских инструментов, использование пленных в качестве «тренажёра» для студентов-медиков, нанесение ударов по сломанным костям. Всё это стало рутиной для украинских «врачей», – заявила она на брифинге.

    Дипломат отметила, что украинские «врачи» будто бы променяли клятву Гиппократа на клятву Йозефа Менгеле – нацистского ученого-садиста.

    Захарова назвала особым ужасом тот факт, что случаи издевательств над военнопленными из России являются не эксцессом, не случайностью или некой, трагической, преступной оплошностью.

    «Нет. Это не проявление бесчеловечных садистских наклонностей какого-то конкретного «врача». Это системное явление. Очевидно, что речь идет не о единичных случаях каких-то личностных настроек. Такое впечатление, что это действительно стало какой-то «эпидемией» среди тех врачей на Украине, которые допускаются до пленных», – подчеркнула она.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, уполномоченный по правам человека Татьяна Москалькова сообщила о случаях истязаний и гибели российских военнопленных, а также отметила нарушения международных норм обращения с пленными. Российский летчик Максим Криштоп после катастрофы Су-34 под Харьковом в марте 2022 года провел год в украинских тюрьмах, где подвергался жестоким пыткам.

    МИД России сообщил о проведении ВСУ медицинских экспериментов на пленных.

    25 марта 2026, 15:16 • Новости дня
    Британия не смогла выделить корабли для задач НАТО в апреле

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Лондон обратился к Германии с просьбой предоставить корабль для выполнения апрельских миссий НАТО из-за отсутствия собственных, отмечают британские СМИ.

    Британия не сможет предоставить ни одного корабля для выполнения задач НАТО в апреле, пишет i Paper со ссылкой на источники. Издание уточняет, что страна не способна выполнить свои обязательства перед альянсом в следующем месяце из-за отсутствия доступных кораблей.

    По информации газеты, британские власти уже обратились к Германии с просьбой предоставить недостающий корабль для миссий в Атлантическом океане и Балтийском море. Несмотря на это, британские морские офицеры продолжат командовать морской группой НАТО, однако делать это им предстоит с борта немецкого корабля.

    Ранее один из двух действующих британских эсминцев типа 45 – HMS Dragon – был направлен на Кипр после атаки беспилотника на базу Акротири. Второй эсминец – HMS Duncan – сейчас задействован на Крайнем Севере.

    Ранее Британия отказалась от участия в масштабной войне с Ираном. Также Лондон отказался направлять военные корабли в Ормузский пролив.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, война с Ираном разрушает остатки Британской империи.


    26 марта 2026, 05:50 • Новости дня
    Китай показал систему роевого удара дронов «Атлас»

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    В Китае представили систему «Атлас», позволяющую одному оператору одновременно управлять роем из 96 беспилотных летательных аппаратов.

    Народно-освободительная армия Китая впервые показала мобильную систему роевого боя БПЛА «Атлас», передает ТАСС.

    Сюжет о новом вооружении был продемонстрирован Центральным телевидением Китая.

    По данным телеканала, оператор комплекса способен в одиночку контролировать 96 беспилотников. Система включает боевую машину с пусковой установкой «Рой-2», отдельный автомобиль наведения и контроля, а также автомобиль поддержки.

    «Рой-2» запускает беспилотники с интервалом в три секунды для обеспечения безопасного пространства полета каждого из них. Сначала в воздух поднимаются разведывательные дроны или аппараты для подавления противника, после чего следуют ударные БПЛА.

    Беспилотники обмениваются информацией и в реальном времени корректируют взаимное положение, формируя ровный и управляемый рой.

    Ранее военный эксперт Юрий Кнутов напомнил о продвижении Китая в области военных беспилотников.

    Глава Российской академии наук Геннадий Красников сообщал о развитии в России технологий «роев» беспилотников.

    25 марта 2026, 20:48 • Новости дня
    Минобороны сообщило об уничтожении 91 украинского БПЛА за семь часов

    Tекст: Денис Тельманов

    В течение семи часов российские системы ПВО уничтожили девяносто один украинский беспилотник над областями в центральной и северо-западной части страны.

    Как передает ТАСС, в Министерстве обороны России сообщили, что 25 марта с 13:00 до 20:00 по московскому времени дежурные средства противовоздушной обороны перехватили и уничтожили девяносто один украинский беспилотный летательный аппарат самолетного типа.

    БПЛА были сбиты над территориями Белгородской, Брянской, Владимирской, Калужской, Курской, Ленинградской, Смоленской, Тульской областей и Московского региона.

    В Минобороны подчеркнули, что атаки были отражены в течение короткого промежутка времени, и все цели были своевременно обнаружены и уничтожены. Подробности о возможных повреждениях или пострадавших не приводятся.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, системы противовоздушной обороны Министерства обороны уничтожили три беспилотника, летевших в сторону Москвы.

    Дежурные средства противовоздушной обороны в первой половине дня среды поразили 85 украинских дронов над территорией России. Беспилотные летательные аппараты, направлявшиеся к российской столице, уничтожены.

    25 марта 2026, 19:44 • Новости дня
    Собянин сообщил о еще четырех сбитых ПВО Москвы беспилотниках

    Tекст: Денис Тельманов

    Еще четыре беспилотника были уничтожены на подлете к Москве, а число сбитых за сутки достигло двадцати.

    Система противовоздушной обороны отразила атаку еще четырех беспилотников, летевших на российскую столицу, передает ТАСС. Об этом сообщил мэр Москвы Сергей Собянин в своем канале в Max.

    В сообщении отмечается: «Отражена атака еще четырех беспилотников. Специалисты экстренных служб работают на месте падения обломков».

    Общее количество сбитых беспилотных летательных аппаратов с начала суток составило двадцать. По данным оперативных служб, никаких сведений о пострадавших или разрушениях на этот час не поступало.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, системы противовоздушной обороны Министерства обороны уничтожили три беспилотника, летевших в сторону Москвы.

    Дежурные средства противовоздушной обороны в первой половине дня в среду поразили 85 украинских дронов над Россией.

    26 марта 2026, 02:35 • Новости дня
    Российские войска начали апробацию сеткометов против дронов

    Tекст: Катерина Туманова

    В российской армии испытывают сеткометы для подствольных гранатометов, позволяющие эффективно бороться с малогабаритными дронами на коротких дистанциях, рассказали в компании-разработчике «Орда-Пилот».

    Российские военнослужащие проводят апробацию новых выстрелов для штатных подствольных гранатометов, разработанных компанией «Орда-Пилот» специально для борьбы с дронами, сообщает ТАСС.

    Вместо осколочной гранаты в гранатомет заряжается сетка, которая раскрывается на определенном расстоянии и предназначена для захвата и запутывания винтов дронов.

    Устройство полностью совместимо с гранатометами ГП-25, ГП-30 и ГП-34, заряжается с дульной части и выстреливается стандартным механизмом. Сеткомет выполнен в габаритах стандартных выстрелов ВОГ-25/ВОГ-25П, что позволяет быстро менять его на боеприпас либо заменять новым сеткометом.

    «Данная модель позволяет быстро заменить отстрелянный сеткомет на новый или снарядить ГП штатным боеприпасом», – рассказали в компании.

    Изделие разработано по запросу военных из-за необходимости борьбы с малыми FPV-дронами, которые сложно сбивать штатными средствами ПВО или стрелковым оружием.

    В «Орда-Пилот» подчеркнули, что сеткомет для ГП поставляется с тремя выстрелами в комплекте. Размер сети составляет четыре на четыре метра, рабочая дистанция для применения – от 30 до 40 метров, максимальная дальность – 55 метров.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, антидроновые патроны IGLA 100 в январе начали поставлять в российские войска. Антидроновый комплекс «Радон-О» в марте  прошел успешные испытания. В зоне спецоперации начали испытывать новейший дрон-разведчик «Сибирячок».

    25 марта 2026, 21:38 • Новости дня
    В Запорожской области погибла учитель при ударе украинского дрона

    Tекст: Денис Тельманов

    В результате атаки украинского беспилотника на населенный пункт Новозлатополь Запорожской области погибла учитель младших классов и пения одной из местных школ.

    Глава Куйбышевского муниципального округа Кирилл Белов сообщил о гибели учителя младших классов и пения в Новозлатополе Запорожской области после удара беспилотника Вооруженных сил Украины, передает ТАСС.

    «Вооруженные формирования Украины атаковали частный дом в населенном пункте Новозлатополь. В результате удара беспилотника погибла учитель младших классов и пения одной из школ нашего округа. Рядом с домом нет и никогда не было никаких военных объектов», – сообщил Белов.

    Он отметил, что атака была совершена по гражданскому объекту.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, украинские формирования атаковали гражданскую инфраструктуру в Херсонской области, в результате чего погиб местный житель.

    Вооруженные силы Украины провели атаку с помощью FPV-дрона на автомобиль в Шебекинском округе Белгородской области, где погиб мирный житель.

    В городе Алешки Херсонской области в результате применения беспилотников погибли женщина и пожилой мужчина.

    26 марта 2026, 06:07 • Новости дня
    «Северяне» рассказали, как в ВСУ «мотивируют» отказавшихся воевать

    Tекст: Катерина Туманова

    Российские бойцы группировки войск «Север» на Сумском направлении громили живую силу и технику ВСУ в районах Мануховки, Иволжанского, Кондратовки, Семёновки, города Бахмач и села Хотень, узнав, как ВСУ заставляют нежелающих воевать браться за оружие.

    «В Шосткинский район противник перебрасывает карательные отряды из состава 33 ошп, которые должны «мотивировать» отказников из состава 210 ошп «Берлинго» (свыше 40 человек отказались выполнять задачи), а также «воздействовать» на местное население, чтобы не допустить его эвакуацию на российскую территорию», – рассказали бойцы неофициальному Max-каналу группы войск «Северный ветер».

    Они добавили, что украинские «волонтеры» активно собирают военнослужащим ВСУ, выполняющим задачи на этом участке фронта, медицинские препараты первой помощи, в том числе жгуты.

    А штурмовые группы «Севера» продвинулись в Сумском районе на 18 участках и в Глуховском – на двух. За сутки продвижение составило до 350 м. В Краснопольском районе штурмовые отряды продвинулись с боями на четырех участках до 1300 метров. Один военнослужащий ВСУ при этом был взят в плен.

    На Харьковском участке фронта «Северяне» громили ВСУ в районах Весёлого, Рубежного, Варваровки, Великого Бурлука, Верхней Писаревки, пгт Рогань и Кочеток.

    На Волчанском направлении штурмовые группы в ходе ожесточенных стрелковых боев продвинулись на восьми участках до 400 метров. На Великобурлукском направлении штурм-группы продвинулись на двух участках до 800 метров. В плен взят один украинский боевик.

    «За сутки подтвержденные потери противника составили свыше 220 человек (из них более 150 в Сумской и свыше 70 в Харьковской области). Два военнослужащих ВСУ взяты в плен», – сказано в сводке.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, российские военные сообщали, что командование ВСУ пытается остановить их продвижение в Шосткинском районе на Сумском направлении фронта, перебрасывая резервы из тыла. Бригада ВСУ в Сумской области понесла массовые потери. Марочко сообщил о начале боев за Рай-Александровку в ДНР.

    26 марта 2026, 08:18 • Новости дня
    Ростех сообщил о принятии инженерной машины УБИМ на вооружение ВС России

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Инженерные войска Вооружённых сил России приняли на вооружение универсальную бронированную инженерную машину, которая объединяет качества нескольких видов такой техники, сообщили в пресс-службе Ростеха.

    Министерство обороны России приняло на вооружение универсальную бронированную инженерную машину УБИМ, сообщает РИА «Новости». Устройство разработано концерном «Уралвагонзавод», входящим в госкорпорацию «Ростех». Машина сочетает возможности бронированной ремонтно-эвакуационной машины, инженерной машины разграждения и бронированной машины разминирования.

    По информации пресс-службы Ростеха, УБИМ не имеет аналогов по совокупности характеристик. Индустриальный директор кластера вооружений «Ростеха» Бекхан Оздоев заявил, что госкорпорация поставляет большую часть вооружения для нужд спецоперации на Украине и полностью выполняет гособоронзаказ. Он подчеркнул, что новые образцы техники разрабатываются постоянно, а принятие УБИМ на вооружение свидетельствует о востребованности таких машин в армии.

    Оздоев также отметил, что «Уралвагонзавод» недавно передал Минобороны инженерные машины разграждения и бронированные ремонтно-эвакуационные машины БРЭМ-80. Все эти современные инженерные средства, по его словам, помогают приближать победу.

    В компании добавили, что расширить линейку продукции позволили отлаженные производственные процессы и ритмичные поставки боевой техники. При создании УБИМ учитывался опыт применения инженерных машин в различных конфликтах. Эксперты отмечают, что УБИМ значительно увеличит эффективность действий инженерных подразделений, особенно при прорыве обороны противника и обеспечении наступления.

    Машина способна прокладывать пути для колонн, устраивать съезды на крутых берегах, расчищать дороги от снега, работать на радиоактивно зараженных участках, а также создавать проходы в завалах, засыпать воронки и овраги, валить деревья и укладывать дорожное покрытие для проезда техники по труднодоступным участкам.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, концерн «Уралвагонзавод» из состава госкорпорации «Ростех» передал Минобороны партию инженерных машин разграждения ИМР-3М с современной радиоэлектронной и антидроновой защитой.

    Ранее этот концерн отправил в российские войска очередную партию боевых машин поддержки танков БМПТ, показавших высокую эффективность в зоне спецоперации.

    Холдинг «Высокоточные комплексы» из госкорпорации «Ростех» сообщил о разработке единой боевой машины с боевыми и десантными функциями для будущей замены БМП-3 и БМД-4.

    26 марта 2026, 07:15 • Новости дня
    ВМС Южной Кореи провели памятные учения в Желтом и Японских морях

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Военно-морские силы Южной Кореи начали маневренные учения у восточного и западного побережья страны в память о военнослужащих, погибших в морских столкновениях с КНДР в Желтом море, и для повышения боевой готовности, сообщили в министерстве обороны Республики Корея.

    Военно-морские силы Южной Кореи начали четырехдневные учения у восточного и западного побережья страны, передает РИА «Новости». Маневры приурочили ко Дню защиты Западного моря, который отмечают ежегодно в память о военнослужащих, погибших в инцидентах с КНДР в районе Северной разграничительной линии. В общей сложности в этих столкновениях погибли 55 южнокорейских моряков и морских пехотинцев.

    ВМС сообщили: «Военно-морские силы Республики Корея, помня о благородной жертве 55 героев, защищавших Западное море, будут неустанно выполнять свой долг и твердо защищать морские рубежи страны». Учения включают тренировки по противолодочной борьбе, тактическому маневрированию и стрельбе. В маневрах участвуют около 20 кораблей, включая эсминец «Чонджо Великий» водоизмещением 8200 тонн, подводные лодки, патрульные самолеты P-3 и P-8, а также вертолет AW-159.

    В четверг на базе Второго флота в Пхентхэке прошла церемония памяти моряков, погибших при затоплении корвета «Чхонан» в 2010 году. Тогда, как утверждает Сеул, северокорейская мини-подлодка выпустила торпеду, что привело к гибели 46 моряков. В церемонии приняли участие около 200 человек, в том числе родственники погибших, выжившие моряки и представители министерства обороны.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, войска Южной Кореи провели учебные артиллерийские стрельбы по морским целям у островов Енпхендо и Пэннендо в ответ на обстрел акватории со стороны КНДР.

    Вооруженные силы Южной Кореи и США провели совместные учения с участием стратегического бомбардировщика B-1B в день северокорейского праздника Праздник Солнца.

    Правительство Японии выразило решительный протест Южной Корее из-за проведения ею военных учений в районе спорных островов Такэсима.

