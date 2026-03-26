Новак заявил о рекордном росте цен на нефтепродукты

Новак: Цены на нефтепродукты бьют рекорды из-за конфликта на Ближнем Востоке

Tекст: Валерия Городецкая

«Цены на нефтепродукты выросли значительно выше, чем цены на нефть. Обычно все смотрят на цены на нефть. Если посмотреть на цены на нефтепродукты, то они бьют все рекорды», – заявил Новак, передает РИА «Новости».

Вице-премьер отметил, что нехватка нефти ведет к снижению объемов переработки во всем мире, а многие государства, которые раньше закупали и перерабатывали нефть, теперь ограничили ее экспорт.

Новак также подчеркнул, что Россия теоретически может увеличить добычу нефти, но это требует времени и серьезных инвестиций. По его словам, процесс расширения добычи не может быть быстрым – необходимы дополнительные денежные ресурсы и инвестиции для наращивания объемов.

Он добавил, что в условиях общего дефицита дисконты на российские нефтепродукты уменьшились, а по некоторым направлениям продажа ведется даже с премией. Это касается как сырой нефти, так и переработанных нефтепродуктов.

В четверг нефть Brent подорожала на 3% и превысила 100 долларов.

В США стали изучать последствия подорожания нефти до 200 долларов.