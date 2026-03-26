    26 марта 2026, 14:02 • Новости дня

    «Единая Россия» добилась включения СНТ в программу социальной газификации

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Владельцы садовых участков и зарегистрированных домов в СНТ, расположенных на территории уже газифицированных населённых пунктов, могут участвовать в программе социальной газификации, что обеспечит им подключение к газу в упрощенном порядке, сообщил член комитета Госдумы по экологии, природным ресурсам и охране окружающей среды Олег Валенчук.

    В сообщении на сайте «Единой России» говорится, что инициатива по включению садовых некоммерческих товариществ в федеральную программу социальной газификации реализуется с 2024 года по поручению президента России.

    За два года работы при поддержке «Единой России» были упорядочены нормативные требования и адаптированы технические регламенты, ускорены процедуры согласования документов по имущественным и земельным вопросам, а также снижены административные барьеры.

    Организована работа по кадастровому оформлению газопроводных трасс и инфраструктурных объектов, проводится своевременная регистрация прав на инженерные сети. Созданы штабы по вопросам газификации СНТ при региональных органах Росреестра, а взаимодействие с ППК «Роскадастр» позволяет уточнять границы участков.

    По словам члена комитета Госдумы Олега Валенчука, «для садоводов доступ к надежному и экономичному энергоресурсу – ключевой элемент благоустройства и комфорта». Он также отметил, что благодаря прямому диалогу между Союзом садоводов, федеральными и региональными ведомствами и ресурсоснабжающими организациями обеспечена эффективная обратная связь.

    В настоящее время утверждены план-графики по догазификации в 71 регионе России, принято 76 тыс. заявок, заключено 64 911 договоров, а техническая возможность подключения создается для более чем 205 тыс. домовладений. Согласно планам, газификации подлежат 212 тыс. домовладений, подано 112,7 тыс. заявок на подключение к газораспределительным сетям.

    Валенчук подчеркнул, что Центры гражданских инициатив «Единой России» играют важную роль в реализации программы и обеспечивают оперативную обратную связь. Количество заявок на газификацию от садоводов втрое превысило показатели прошлого года. Вопрос социальной догазификации остается на контроле правительственной комиссии и будет реализовываться дальше для упрощения процедур подключения.

    23 марта 2026, 17:40 • Новости дня
    По Народной программе «Единой России» до 2030 года газифицируют не менее 1,6 млн домовладений

    Tекст: Валерия Городецкая

    Более 1,6 млн подключений к системе газоснабжения планируется осуществить к 2030 году в рамках программы догазификации, которую реализуют партия «Единая Россия» и компания «Газпром межрегионгаз».

    С начала действия этой программы в 2021 году газ получили свыше 1,1 млн домовладений по всей стране, отмечается в канале «Единой России» в Max.

    Секретарь Генсовета «Единой России» Владимир Якушев отметил, что догазификация – яркий пример инициативы, реально повышающей уровень жизни граждан. «Этот проект – про комфорт в домах, новые возможности для семей и реальное повышение качества жизни на местах. Наличие газа в доме даже в самых отдаленных уголках страны стало нормой – это экологичное и экономичное топливо. Присоединиться к программе жителям помогают депутаты Единой России, волонтеры. Они объясняют, как стать ее участником и получить положенные льготы», – подчеркнул он.

    По словам генерального директора «Газпром межрегионгаз» Сергея Густова, жители активно подавали заявки на догазификацию с момента старта программы. В отдельные недели поступало по 5-6 тыс. обращений. С наступлением теплого времени года интерес к программе традиционно возрастает, так как люди начинают планировать отопление домов газом на следующую зиму.

    24 марта 2026, 15:00 • Новости дня
    «Единая Россия» добилась принятия закона о защите трудовых прав работающих матерей

    «Единая Россия» добилась принятия закона о защите прав работающих матерей

    Tекст: Елизавета Шишкова

    С 1 сентября 2026 года женщин с детьми до трёх лет будут принимать на работу без испытательного срока, что позволит усилить социальные гарантии для молодых мам, закон приняла Госдума во втором и третьем чтении.

    Закон о дополнительной защите трудовых прав матерей, возвращающихся к работе после декретного отпуска, во втором и третьем чтениях приняла Госдума, сообщает сайт «Единой России».

    Мера начнет действовать с 1 сентября 2026 года и коснется женщин, имеющих детей в возрасте до трех лет. Запрет на испытательный срок при приеме на работу будет продлен на этот период, а не только до полутора лет, как ранее.

    Депутат Госдумы Светлана Бессараб отметила: «В логике трудового законодательства сегодня – продлить запрет на испытательный срок при приеме на работу женщины, имеющей детей в возрасте до трех, а не до 1,5 лет». Она напомнила, что и сейчас законодательство предусматривает ряд гарантий, среди которых невозможность увольнения по инициативе работодателя женщин с ребенком до трех лет и сохранение рабочего места на период отпуска по уходу за ребенком.

    Зампред Госдумы Анна Кузнецова подчеркивала, что поддержка семей с детьми является приоритетом для фракции «Единой России» и задачей, поставленной Президентом.

    По данным на сегодняшний день, примерно 1 млн женщин находятся в отпуске по уходу за ребенком, и только 76% возвращаются к прежнему работодателю, в то время как почти четверть предпочитают сменить место работы.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, партия «Единая Россия» поддержала инициативу об отмене испытательного срока для женщин с детьми до трех лет.

    25 марта 2026, 19:30 • Видео
    Иран потребовал от США невозможного

    В ответ на американский мирный план из 15 пунктов Иран выдвинул к США собственный список требований для окончания войны и дал понять, что команда Дональда Трампа блефует.

    25 марта 2026, 16:12 • Новости дня
    При поддержке «Единой России» до 2030 года появится 25 кампусов мирового уровня

    Tекст: Елизавета Шишкова

    В рамках национального проекта «Молодёжь и дети» к 2030 году в России планируется создать 25 студенческих кампусов мирового уровня, где будут развиваться новые технологии, сообщил секретарь генсовета «Единой России» Владимир Якушев.

    Якушев в ходе форума в Нижнем Новгороде рассказал о ходе строительства кампусов мирового уровня. Он отметил, что сейчас в различных регионах страны на разных стадиях находятся 25 таких объектов, которые должны быть полностью готовы к 2030 году. Якушев подчеркнул, что цель создания подобных кампусов – развитие науки и внедрение новых технологий в ответ на современные вызовы, говорится в сообщении, поступившем в газету ВЗГЛЯД.

    Вице-премьер Дмитрий Чернышенко сообщил, что работа над строительством кампусов ведется по нацпроекту «Молодежь и дети» и является одной из ключевых инициатив народной программы «Единой России». Благодаря поддержке партии выделено необходимое бюджетное финансирование. Приволжский федеральный округ входит в тройку лидеров по числу строящихся студгородков.

    В частности, ИТ-кампус «Неймарк» в Нижнем Новгороде рассчитан на 7 тыс. учебных мест и около пяти с половиной тысяч мест для проживания студентов и преподавателей. Здесь уже работают новые гостиницы, ведется обучение по востребованным ИТ-специальностям, а также действует индустриальный партнерский проект «ГигаДок» от «Сбера».

    Глава региона Глеб Никитин отметил, что Нижегородская область последовательно развивает инженерную культуру, создает новые технопарки и образовательные центры при федеральной поддержке. Он подчеркнул, что такие проекты становятся точками притяжения для молодых талантов, способствуют развитию региона и укрепляют его позиции как промышленного, образовательного и культурного центра страны.

    26 марта 2026, 13:00 • Новости дня
    Эксперт назвал контрмеры против плана Британии задерживать суда с российской нефтью

    Эксперт Анпилогов: Намерение Лондона закрыть Ла-Манш для экспорта российской нефти – игра на провокацию

    Эксперт назвал контрмеры против плана Британии задерживать суда с российской нефтью
    @ Kirsty Wigglesworth/AP/ТАСС

    Tекст: Анастасия Куликова

    Лондону следует помнить, что в игру, ими затеянную, можно играть вдвоем, и их собственный флот может подвергаться различным симметричным или асимметричным воздействиям, сказал газете ВЗГЛЯД военный эксперт Алексей Анпилогов. Ранее премьер Британии Кир Стармер предоставил британским военнослужащим разрешение задерживать в водах королевства подсанкционные суда.

    «Намерение Лондона закрыть доступ в пролив Ла-Манш судам так называемого «теневого флота» России – игра на провокацию», – отметил Алексей Анпилогов, президент Фонда поддержки научных исследований и развития гражданских инициатив «Основание». Собеседник напомнил, что Ла-Манш – важный торговый путь, и международное морское право не позволяет Британии и Франции нарушать свободу судоходства в проливе.

    «Судно может быть задержано в британских территориальных водах, но для этого должны быть веские основания. Односторонние санкции таковыми не являются», – добавил эксперт. Как бы то ни было, по прогнозам аналитика, предпринимаемые Британией шаги затруднят российский экспорт энергоресурсов.

    В этой связи право свободного прохода может быть гарантировано за счет конвойного сопровождения, считает Анпилогов. «Другое дело, что это станет дополнительной нагрузкой на ВМФ России, который должен действовать на достаточном удалении от своих баз. Кроме того, маршрут военных кораблей пройдет через Датский пролив, что будет использоваться Западом для нагнетания истерии», – рассуждает спикер.

    На этом фоне он допускает, что торговые суда, перевозящие как нефть, так и сложное оборудование, начнут обходить британские острова, чтобы не входить в территориальные воды. «Впрочем, у Москвы есть инструменты для противодействия недружественным действиям Лондона. Среди них, в частности, – запрет судам Британии на проход через Северный морской путь, а также создание трудностей силами союзников России», – акцентировал аналитик.

    В качестве примера он привел ситуацию вокруг Ормузского пролива, который заблокирован для британцев. «Лондону следует помнить, что в игру, ими затеянную, можно играть вдвоем, и их собственный флот так же может подвергаться различным симметричным или асимметричным воздействиям», – заключил Анпилогов.

    Ранее Кир Стармер разрешил военнослужащим и правоохранительным органам Британии задерживать в британских водах суда «теневого флота» России. В сообщении правительства Соединенного королевства отмечается, что Лондон закроет доступ в пролив Ла-Манш подсанкционным судам, вынуждая их либо выбирать более длинные и дорогостоящие маршруты, либо рисковать.

    Согласно заявлению, прежде чем провести операцию, правоохранители, военные и специалисты энергетического рынка будут рассматривать каждое судно в индивидуальном порядке, а в случае задержания владельцам, оператору и экипажу судна будет грозить уголовное преследование за нарушение британского закона о санкциях. Всего Британия ввела ограничения в отношении 544 судов, связанных, как утверждается, с Россией.

    Спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев заявил, что скоро у Лондона не останется топлива для «перехвата» чего бы то ни было. «При таком раскладе Британия может в итоге перехватить полномочия и у самого Стармера за пропаганду разрушения западной цивилизации», – написал он в соцсетях.

    Напомним, помощник президента Николай Патрушев сообщал, что Москва рассматривает вопрос сопровождения торговых судов кораблями ВМФ и даже размещение на судах специальных средств защиты. Газета ВЗГЛЯД разбиралась, как избавить экспорт российской нефти от пиратских нападений.

    24 марта 2026, 07:10 • Новости дня
    Фон дер Ляйен рассказала о боли при отказе от газа из России в 2022 году

    Фон дер Ляйен: Отказ от газа из России в 2022 году ЕС пережил болезненно

    Фон дер Ляйен рассказала о боли при отказе от газа из России в 2022 году
    @ Lian Yi/XinHua/Global Look Press

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Вынужденный резкий отказ от российских энергоресурсов в 2022 году стал тяжелым испытанием для экономики и жителей Европейского союза, сообщила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.

    Председатель ЕК заявила о вынужденной необходимости прекратить закупки топлива у Москвы буквально «за одну ночь», передает РИА «Новости».

    По ее словам, этот шаг оказался крайне чувствительным для европейцев.

    «Рост цен на топливо болезненен для наших граждан… Мы в Европе переосмысливаем свои зависимости, особенно от российского газа. Были предупреждающие сигналы, и мы усвоили этот урок самым трудным образом в феврале 2022 года», – пожаловалась фон дер Ляйен.

    Политик также предложила местным депутатам представить ситуацию, при которой Австралии пришлось бы мгновенно остановить продажу железной руды. Она подчеркнула, что именно в таком положении оказалась Европа после введения запрета на российское голубое топливо.

    Ранее фон дер Ляйен исключила возможность закупок российского газа даже при дефиците энергии. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков называл отказ от российских ресурсов выстрелом в ногу европейским избирателям.

    26 марта 2026, 13:26 • Новости дня
    Юшков назвал последствия возможного перекрытия Красного моря

    Эксперт Юшков: Перекрытие Баб-эль-Мандебского пролива усилит разрыв глобального рынка

    Юшков назвал последствия возможного перекрытия Красного моря
    @ NASA

    Tекст: Анастасия Куликова

    Перекрытие еще одного пролива усилит тенденции к разрыву глобального рынка, а также усложнит поставки товаров из Европы в Азию и обратно, сказал газете ВЗГЛЯД эксперт в сфере энергетики Игорь Юшков. Ранее Иран пригрозил создать проблемы для судоходства в Баб-эль-Мандебском проливе.

    «Баб-эль-Мандебский пролив имеет большое экономическое и стратегическое значение и фактически является входом в Красное море. По нему идут товары из Европы в Азию и обратно», – напомнил Игорь Юшков, эксперт Фонда национальной энергетической безопасности и Финансового университета при правительстве РФ.

    «Если говорить о нефти, то через пролив проходили довольно большие объемы. Так, маршрут поставок из стран Персидского залива в Европу выглядел следующим образом: через Ормузский пролив, затем Баб-эль-Мандебский пролив, Красное море и Суэцкий канал», – описал собеседник, оговорившись, что сейчас ситуация поменялась: объемы ближневосточной нефти сократились.

    Как бы то ни было, перекрытие еще одного пролива усилит тенденции к разрыву глобального рынка, усложнит поставки товаров из Европы в Азию и наоборот, считает Юшков. «У маршрута через Красное море есть хотя бы альтернативный через мыс Доброй Надежды (вокруг Африки). Но это приведет к дополнительным издержкам на транспортировку, которые будут заложены в стоимость, в том числе, СПГ, нефти», – отметил он.

    По оценкам аналитика, напряженность вокруг Баб-эль-Мандебского пролива важна еще и потому, что его перекрытие будет означать вступление йеменского движения «Ансар Аллах» в войну на стороне Ирана. «Хуситы могут обстреливать порт Янбу на побережье Красного моря – конечную точку нефтепровода «Восток – Запад» Саудовской Аравии», – уточнил собеседник, напомнив, что этот объект ранее становился целью ударов Тегерана.

    «Стоит ожидать, что такие действия в результате приведут к повреждению нефтепровода и сокращению Эр-Риядом экспорта ресурсов. Это станет дополнительным фактором для роста цен», – заключил экономист.

    Ранее Иран пригрозил создать проблемы для судоходства в Баб-эль-Мандебском проливе в случае наземного вторжения на свои территории, в том числе на острова. Об этом сообщило иранское агентство Tasnim со ссылкой на военный источник.

    «Баб-эль-Мандебский пролив считается одним из стратегически важных проливов мира, и Иран обладает как волей, так и возможностью создать для него вполне реальную угрозу; поэтому, если американцы хотят придумать решение проблемы Ормузского пролива с помощью глупых мер, им следует быть осторожными, чтобы не добавлять к своим проблемам и затруднительному положению еще один пролив», – сказал он.

    По словам собеседника агентства, Иран постоянно следит «за подготовкой и развитием событий на фронтах противника». «Если противник захочет предпринять действия на суше на иранских островах или где-либо еще на нашей территории, мы неожиданно откроем для них другие фронты, чтобы их действия не только не принесли им никакой пользы, но и удвоили их издержки, – подчеркнул источник.

    Баб-эль-Мандебский пролив соединяет Аденский залив с Красным морем, его длина составляет около 115 км, ширина – от 26 до 32 км, а средняя глубина – 150 м. Через этот путь и Суэцкий канал ежегодно проходят до 20 тыс. судов, что обеспечивает до 12% мировой морской торговли и треть мировых контейнерных перевозок.

    Пролив находится в территориальных водах Йемена. В середине марта высокопоставленный йеменский военачальник Абед аль-Тавр заявил, что хуситы могут закрыть пролив для США и Израиля, вступив в войну на стороне Ирана. Газета ВЗГЛЯД разбиралась, почему эта явно проиранская организация все еще не вступила в боевые действия против США.

    Тем временем глава МИД Ирана Аббас Арагчи сообщил, что Тегеран разрешил проход через Ормузский пролив судам дружественных стран, среди них – Россия, Индия и Китай. Напомним, после начала военной операции США и Израиля коридор, через который осуществляется транспортировка 20% мировой нефти, фактически оказался заблокированным, что вызвало значительное повышение цен на энергоносители.

    23 марта 2026, 16:20 • Новости дня
    Еврокомиссия рекомендовала странам ЕС приступить к закачке газа из-за кризиса

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Из-за нестабильности на Ближнем Востоке Еврокомиссия рекомендует странам ЕС заранее приступить к закачке газа, чтобы подготовиться к следующему отопительному сезону.

    Европейская комиссия призвала страны Евросоюза начать сезон закачки газа уже сейчас из-за кризиса на Ближнем Востоке, передает РИА «Новости».

    В опубликованном заявлении отмечается: «С учетом волатильности рынка, вызванной конфликтом на Ближнем Востоке, Европейская комиссия призывает государства-члены начать сезон закачки газа и подготовку к нему скоординированно и своевременно к следующей зиме».

    По мнению Еврокомиссии, в настоящий момент энергобезопасность Евросоюза поддерживается за счет низкой зависимости от импорта газа из стран Ближнего Востока и продолжающихся поставок сжиженного природного газа через Ормузский пролив до начала конфликта. Тем не менее, ЕС подчеркивает, что только скоординированные и своевременные действия позволят обеспечить необходимый уровень заполнения газовых хранилищ перед отопительным сезоном.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Евросоюз принял решение провести экстренное заседание Координационной группы по газу для анализа последствий конфликта на Ближнем Востоке для энергобезопасности.

    Внутри ЕС могут возникнуть проблемы и социальные волнения из-за энергокризиса, вызванного конфликтом на Ближнем Востоке.

    Власти стран Евросоюза получили рекомендацию снизить уровень заполнения газовых хранилищ к зиме до 80% на фоне роста цен на топливо.

    24 марта 2026, 15:14 • Новости дня
    Еврокомиссия перенесла обсуждение запрета импорта российской нефти

    Tекст: Валерия Городецкая

    План обсуждения запрета импорта российской нефти был исключен из повестки заседания Еврокомиссии, намеченного на 15 апреля.

    Представитель Еврокомиссии Ана Кайза Итконен сообщила, что новая дата рассмотрения вопроса пока не назначена, передает РИА «Новости». Причиной изменений стали колебания цен на нефть на фоне обострения ситуации на Ближнем Востоке.

    «Как всегда, наше планирование носит ориентировочный характер, включая список планируемых инициатив, который мы регулярно публикуем. У меня, прежде всего, нет новой даты, которую я могла бы назвать. Но я могу вас заверить, что мы по-прежнему привержены представлению этого предложения», – сказала Итконен.

    Она также отметила, что глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен считает возвращение к импорту российской энергии «стратегической ошибкой и повторением прошлых просчетов».

    Ранее Еврокомиссия рекомендовала странам ЕС приступить к закачке газа из-за кризиса.

    Агентство Bloomberg писало, что Европу ожидает многолетний энергетический кризис после атаки Ирана на ключевой завод по производству сжиженного газа в Катаре.

    Накануне биржевые цены на газ в Европе выросли на 3% и достигли 730 долларов. Стоимость нефти Brent превысила 100 долларов на фоне конфликта на Ближнем Востоке.

    25 марта 2026, 11:07 • Новости дня
    В бытовом газе Европы нашли вызывающее рак вещество

    Высокие уровни канцерогенного бензола обнаружили в газе трех стран Европы

    Tекст: Мария Иванова

    Опасные концентрации токсичного бензола, провоцирующего онкологические заболевания, выявили в системах газоснабжения ряда западноевропейских государств.

    Американский институт PSE Healthy Energy опубликовал тревожные данные исследования, передает РИА «Новости».

    Специалисты зафиксировали повышенное содержание опасного химического соединения в нескольких крупных городах.

    «Высокие уровни канцерогена бензола были обнаружены американскими исследователями в бытовом газе в нескольких городах Западной Европы», – говорится в публикации.

    Ученые предупредили, что это вещество связано с лейкемией и другими серьезными заболеваниями. Всего для анализа эксперты собрали 72 образца топлива в Британии, Нидерландах и Италии.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ученые выяснили связь между использованием газовых плит и тысячами случаев ранней смерти в Европе.

    Рабочая группа ECHA ранее назвала этиловый спирт токсичным веществом с риском возникновения онкологии.

    24 марта 2026, 17:07 • Новости дня
    Фицо заявил о нежелании ЕК добиваться запуска «Дружбы» из-за ненависти к России

    Фицо отметил нежелание ЕК добиваться запуска «Дружбы» из-за ненависти к России

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Премьер-министр Словакии Роберт Фицо считает, что Еврокомиссия не требует от Киева возобновить транзит нефти по «Дружбе» из-за антироссийских настроений.

    Европейская комиссия не оказывает давления на Владимира Зеленского по вопросу восстановления работы нефтепровода «Дружба», заявил премьер-министр Словакии Роберт Фицо на пресс-конференции по итогам заседания правительства, передает ТАСС.

    «Я не вижу какого-то большого давления. Если бы реально они хотели, чтобы Зеленский опять открыл нефтепровод »Дружба«, было бы достаточно сказать одно предложение: "Владимир, золотой, родной, не получишь 90 миллиардов, пока не откроешь нефтепровод", но никто ему этого не скажет, потому что ненависть к России сильнее, чем здравый смысл», – отметил Фицо.

    Он подчеркнул, что не видит каких-то упорных попыток Еврокомиссии обеспечить восстановление работы нефтепровода «Дружба».

    Напомним, Киев в январе остановил транзит российской нефти через украинскую территорию в Словакию и Венгрию, сославшись на повреждения трубопровода. Власти Словакии считают, что нефтепровод способен функционировать, а прекращение поставок нефти связано с политическим решением Киева и попыткой шантажа.

    Ранее Фицо предупредил о возможных перебоях на автозаправках Евросоюза из-за отказа покупать российскую нефть по политическим мотивам. Он также заявил, что в районе города Броды Львовской области на Украине отсутствуют повреждения трубопроводной системы «Дружба».

    Однако глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен отметила, что страны Евросоюза не будут закупать российские энергоресурсы даже при их нехватке.


    24 марта 2026, 18:48 • Новости дня
    Шойгу: Россия готова работать с Глобальным Югом по кризису на Ближнем Востоке

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Секретарь Совета безопасности РФ Сергей Шойгу анонсировал готовность России к совместной работе с государствами Глобального Юга и Востока для преодоления энергетических проблем в связи с конфликтом на Ближнем Востоке.

    Россия готова сотрудничать со странами Глобального Юга и Востока для борьбы с последствиями авантюры США и Израиля против Ирана. Об этом заявил секретарь Совета безопасности РФ Сергей Шойгу во время встречи с премьер-министром Вьетнама Фам Минь Чинем, передает ТАСС.

    Шойгу подчеркнул, что Вьетнам, как и другие страны Юго-Восточной Азии, уже столкнулся с последствиями блокады Ормузского пролива и перебоев в поставках энергоресурсов. «Знаем, что Вьетнам, как и другие государства Юго-Восточной Азии, уже ощутил на себе последствия блокады Ормузского пролива и сбоев в поставках энергоресурсов. Готовы к совместной работе с Вьетнамом и другими странами Глобального Юга и Востока по преодолению последствий упомянутой авантюры, развязанной в очередной раз западниками для достижения своих узкокорыстных целей», – заявил он.

    Он отметил, что западные страны действуют в своих интересах, провоцируя кризисы в ключевых регионах мира. Вьетнам и другие страны региона, по словам Шойгу, уже почувствовали негативные последствия этих действий.

    Ранее Шойгу подсчитал ежедневные потери мировой экономики при перекрытии Ормузского пролива на уровне 7 млрд долларов. Он назвал агрессию против Ирана беспрецедентным пренебрежением международным правом и отметил, что роль ООН в регулировании конфликтов снизилась за последние 15-20 лет.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, конфликт с Ираном лишил мир 11 млн баррелей нефти в сутки.


    23 марта 2026, 18:47 • Новости дня
    Эксперты рассказали, как устроено предварительное голосование в «Единой России»

    Политологи: Кандидатов от «Единой России» выбирают люди, а не партийные функционеры

    Эксперты рассказали, как устроено предварительное голосование в «Единой России»
    @ Алексей Никольский/РИА Новости

    Tекст: Алексей Нечаев

    Предварительное голосование «Единой России» – это не просто отбора кандидатов, а механизм открытости и обновления. Благодаря процедуре партия привлекает новых политиков, а избиратели получают возможность познакомиться с ними задолго до выборов. О том, как работает эта система, газете ВЗГЛЯД рассказали политологи Дмитрий Орлов и Константин Костин.

    «Предварительное голосование «Единой России» – уникальная процедура. Можно выделить две основные причины ее ценности. Во-первых, она способствует обновлению кадров – приходу в Госдуму и представительные органы всех уровней энергичных политиков», – считает Дмитрий Орлов, генеральный директор агентства политических и экономических коммуникаций (АПЭК).

    «Во-вторых, предварительное голосование создает условия для вовлечения в кампанию как сторонников партии, так и простых людей, которые заинтересованы в развитии страны. Благодаря этой процедуре экосистема доверия к ЕР постоянно расширяется, а по масштабу прихода новых политиков партии и вовсе нет равных», – поясняет он.

    Как подчеркнул Константин Костин, координатор по работе с экспертным сообществом ЕР, предварительное голосование обеспечивает максимальный уровень открытости и демократичности. «Кандидатов выбирают не функционеры, а люди. Это одновременно и сложно, и полезно. Для одних процедура становится пробой сил, прокачкой команд, для других – ранним стартом кампании и работы в округе», – добавляет собеседник.

    «Гражданам же предварительное голосование позволяет узнать кандидатов получше, разобраться, кто есть кто, и задуматься над предстоящим выбором. Партия получает возможность показать себя в качестве открытой структуры, которая предлагает самых сильных и востребованных кандидатов, что повышает шансы на их победу. То есть польза от процедуры ощутима для всех участников политического процесса», – рассуждает эксперт.

    При этом предварительное голосование имеет ряд особенностей. Одна из них – преференции для участников СВО, в частности дополнительные 25% голосов. «Это абсолютно оправданная и естественная мера, ведь речь идет о людях с особыми заслугами перед Отечеством», – уточняет Орлов.

    По его словам, вокруг практик специальной поддержки ветеранов уже сформировалось позитивное отношение, близкое к консенсусу, – как внутри партии, так и среди граждан. С этим согласен и Костин: «Никакого напряжения в рядах ЕР это не вызывает. Все поддерживают позицию президента: участники спецоперации – люди, сражающиеся за наше право на самостоятельный и суверенный путь развития».

    «Соответственно, они достойны всяческой помощи и уважения, поскольку именно они и являются основой новой элиты страны. Поэтому приоритет, который партия дала ветеранам, можно назвать разумным и грамотным шагом. Это решение не умаляет достоинств других потенциальных кандидатов – ведь именно граждане определяют, кто будет бороться за думские мандаты. В этом и заключается суть предварительного голосования», – заключил Костин.

    «Единая Россия» вступила в активную фазу проведения предварительного голосования, вся ее инфраструктура готова к избирательной кампании, отметил Владимир Якушев на заседании Генсовета партии. Сегодня на предварительное голосование зарегистрировались 1709 кандидатов, в том числе 506 – на выборы в Госдуму. Среди подавших заявки 81 – участники специальной военной операции. По словам Якушева, конкуренция будет серьезной.

    Отдельные преференции традиционно предусмотрены для участников СВО. Они позволяют учитывать особенности службы кандидатов – прежде всего невозможность лично присутствовать при подаче документов. Кроме того, каждый участник СВО обязательно должен иметь наставника, а сопровождение кандидатов продолжится даже после получения мандата. Норма о дополнительных 25% к полученным голосам тоже сохранится.

    Обеспечить поддержку партии на выборах-2026 поможет усиление первичных и местных отделений. За последние пять лет количество членов ЕР выросло на 300 тыс. человек – сейчас их 2,65 млн; сторонников – еще более чем на 300 тыс. (938 тыс.). «Если наш актив, который мы усиленно «прокачиваем», сработает как монолит, то мы получаем уже примерно 12 млн человек, кто безоговорочно должен прийти на избирательные участки и отдать свои голоса».

    Всего же «Единая Россия» намерена получить 30 млн голосов избирателей. По словам Якушева, это означает, что на выборах в Госдуму партия должна получить 55% по спискам, а проголосовать за нее должны 50% избирателей.

    Параллельно продолжается работа над Народной программой партии – в нее уже поступило более 16 тыс. предложений. Их сбор проходит на сайте естьрезультат.рф. Партия также организует офлайн-площадки в 16 городах, в каждом из которых проживают более 600 тыс. избирателей. «Это возможность для граждан обсудить свои инициативы и сделать процесс сбора живым», – подчеркнул Якушев.

    Напомним, в предварительном голосовании «Единой России» могут принять участие все зарегистрированные на территории регионов избиратели. Процедура организована в электронном формате с верификацией через «Госуслуги». В этом году выдвижение кандидатов стартовало 11 марта и продлится до 30 апреля. Регистрация избирателей начнется 20 апреля и завершится 29 мая. Само предварительное голосование будет идти с 25 по 31 мая.

    Ранее газета ВЗГЛЯД подробно писала о том, что ЕР повышает шансы бойцов СВО победить на выборах и разработает новые меры поддержки участников спецоперации.

    25 марта 2026, 10:43 • Новости дня
    NYT: Азия столкнулась с худшим в истории энергокризисом из-за войны с Ираном

    Tекст: Вера Басилая

    В странах Азии ограничивают подачу электроэнергии, закрывают заправки и сокращают рабочие дни из-за нехватки газа и нефти на фоне войны с Ираном, сообщает The New York Times (NYT).

    Энергетический кризис, вызванный войной с Ираном, уже превзошел по масштабам нефтяные шоки 1970-х годов, передает The New York Times.

    Как отмечается, США были вынуждены смягчить санкции не только в отношении России, но и самого Ирана, чтобы сдержать рост цен на нефть, но ситуация продолжает ухудшаться.

    Во многих странах Азии введены жесткие ограничения: в Южной Корее власти просят граждан сокращать время приема душа и стирать белье только по выходным; в Непале семьи вынуждены есть холодный ужин из-за острой нехватки газа для готовки; в Индии газ для кремаций теперь недоступен из-за его строгого распределения для нужд живых. В Лаосе закрыто свыше 40% автозаправок, а в Таиланде госслужащие вынуждены подниматься по лестницам, чтобы экономить энергию. В Шри-Ланке среда объявлена выходным днем, что привело к закрытию фабрик, магазинов и школ.

    Ситуация осложняется остановкой движения через Ормузский пролив, через который ранее проходило около 20% мировых поставок нефти и значительные объемы газа. В результате перебоев с логистикой и разрушения инфраструктуры, по данным газеты, страны Азии начали быстро расходовать свои энергоносители, а восстановление прежних поставок займет месяцы, даже если пролив откроют немедленно.

    Иран и США продолжают наносить удары по объектам энергетики друг друга. После атаки Израиля на иранскую часть газового месторождения, Иран ударил по промышленному городу Рас-Лаффан в Катаре, где расположена крупнейшая в мире установка по сжижению газа – повреждено около 17% ее мощностей. Эксперты отмечают, что если конфликт не разрешится в ближайшее время, дефицит энергоресурсов будет только нарастать, а восстановление инфраструктуры может занять годы.

    В ряде стран региона уже проходят протесты, а политическая напряженность растет. Президент Филиппин Фердинанд Маркос-младший заявил: «Мы стали жертвами войны, которая не была нашим выбором».

    Резкий скачок цен на энергоносители парализовал работу рыбаков и транспортников в Юго-Восточной Азии.

    Азиатские государства на фоне дефицита газа начали переходить на угольные электростанции.

    Ранее власти Филиппин ввели режим чрезвычайного положения из-за угрозы энергоснабжению на фоне обострения ситуации на Ближнем Востоке.

    23 марта 2026, 21:02 • Новости дня
    Пилотный проект по подготовке операторов БПЛА запустили в Петербурге

    Tекст: Валерия Городецкая

    Пилотный образовательный проект по подготовке операторов беспилотных летательных аппаратов запущен в Петербурге усилиями партии «Единая Россия» и Центра беспилотных систем и технологий.

    Основная задача инициативы – формирование кадрового резерва в сфере беспилотных технологий для обеспечения технологического суверенитета страны, говорится в пресс-релизе, поступившем в газету ВЗГЛЯД.

    Обучение студентов будет проходить на базе Садово-архитектурного колледжа Петербурга. Ветераны боевых действий с реальным опытом использования дронов в зоне СВО будут делиться знаниями с молодежью. По словам Александра Амелина, руководителя регионального отделения «Молодой Гвардии Единой России», интерес к проекту очень высокий – многие студенты хотят изучить беспилотные технологии.

    Генеральный директор ЦБСТ Нина Яныкина отметила важность просвещения молодежи для создания профессионального резерва отрасли. В образовательном процессе используется дрон «Скворец», зарекомендовавший себя в зоне СВО, что позволяет сразу освоить современные массовые технологии.

    Ранее «Единая Россия» и фонд «Наша Правда» создали Центр беспилотных систем и технологий, который сегодня объединяет более 400 организаций-разработчиков и производителей дронов двойного и гражданского назначения, а также средств радиоэлектронной борьбы и других изделий для нужд Вооружённых Сил России.

    В декабре 2024 года «Единая Россия», Центр беспилотных систем и технологий и банк ПСБ запустили военный маркетплейс. Теперь военнослужащие и бойцы ВМФ России в Севастополе могут заказывать необходимые комплектующие для производства и ремонта беспилотных аппаратов напрямую в местах своей дислокации.

    24 марта 2026, 11:59 • Новости дня
    Биржевые цены на газ в Европе подскочили почти до 690 долларов

    Стоимость газа в Европе выросла до 688 долларов за тысячу кубометров

    Tекст: Мария Иванова

    Котировки голубого топлива на европейском рынке в начале торгов вторника показали уверенный рост и приблизились к отметке 690 долларов.

    Апрельские фьючерсы по индексу TTF открыли сессию повышением, торгуясь на уровне 688,4 доллара за тысячу кубометров, передает РИА «Новости». По сравнению с расчетной ценой предыдущего дня показатель увеличился на 1,6%.

    Резкое подорожание энергоносителей наблюдается с начала марта, за это время цены подскочили на 76% относительно февральских значений. Эксперты связывают такую динамику с эскалацией напряженности на Ближнем Востоке.

    Текущие показатели все еще ниже абсолютного исторического рекорда весны 2022 года, когда котировки достигали 3892 долларов. Однако столь устойчиво высоких цен европейский рынок не видел с момента начала функционирования хабов в 1996 году.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в начале текущей недели биржевые цены на газ в Европе достигли 730 долларов за тысячу кубометров.

    Ранее стоимость топлива на торгах превысила 850 долларов впервые с января 2023 года.

