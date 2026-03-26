Высший суд ЕС признал подрыв экономики России законной целью санкций

Европейский суд юстиции признал подрыв российской экономики законной целью санкционной политики Евросоюза. В постановлении указано, что при оценке соразмерности ограничительных мер необходимо убедиться, что они не являются явно несоразмерными для достижения легитимной цели и не выходят за рамки необходимого, передает ТАСС.

Суд заявил: «Чтобы определить, являются ли запретительные меры пропорциональными, необходимо лишь проверить, что они не являются однозначно диспропорциональными для достижения преследуемой законной цели и явно не превышают необходимого для достижения этой цели. Оба критерия удовлетворены в данном случае».

В документе подчеркивается, что санкционные меры против России направлены на прекращение военных действий на Украине путем максимального давления на экономику страны и сокращения ее возможностей.

Как писала газета ВЗГЛЯД, Европейский суд юстиции ЕС отклонил апелляции российских бизнесменов Германа Хана, Дмитрия Мазепина, Виктора Рашникова, Дмитрия Пумпянского и Тиграна Худавердяна с требованием отменить введенные против них санкции.