Набиуллина заявила о дальнейшем снижении инфляции в России

Tекст: Дмитрий Зубарев

Набиуллина заявила, что инфляция в России будет и должна снижаться, заявила председатель Банка России Эльвира Набиуллина, представляя годовой отчет регулятора в Госдуме, передает РИА «Новости».

Она отметила, что граждане оценивают инфляцию выше официальных данных Росстата – в 15%, объяснив это последствием длительного периода высоких темпов роста цен.

Набиуллина подчеркнула: «Это лишний раз убедительно показывает, что нельзя мириться с высокой инфляцией – она должна и будет снижаться дальше». По итогам прошлого года инфляция в стране снизилась до 5,6%, что стало минимальным значением с 2020 года, однако глава ЦБ считает этот показатель все еще слишком высоким.

Она также пояснила, что политика Банка России направлена на возвращение инфляции к целевому уровню 4%. По оценкам регулятора, к середине прошлого года появились устойчивые тенденции для дальнейшего замедления роста цен.

Кроме того, Набиуллина заявила, что если бы не жесткая денежно-кредитная политика, инфляция по итогам 2025 года могла бы составить 25% или даже 30%. По ее словам, без серьезных мер инфляция «будет разгоняться выше и выше».

