Глава LG Chem поблагодарил власти Южной Кореи за помощь в покупке нафты из России

Tекст: Вера Басилая

Ким Дон Чхун, возглавляющий LG Chem, поблагодарил министерство промышленности и торговли, министерство финансов и другие государственные структуры Южной Кореи за помощь в процессе расчетов и приобретения российской нафты. Его слова были обнародованы администрацией южнокорейского президента в ходе официального визита Ли Чжэ Мена на один из объектов нефтяной корпорации KNOC, передает ТАСС.

Во встрече принимали участие представители ведущих компаний нефтехимической отрасли страны. Глава LG Chem подчеркнул, что активное содействие правительства позволило успешно завершить сделку по закупке важного сырья из России.

Ранее министерство торговли, промышленности и ресурсов Южной Кореи подтвердило обсуждение с профильными компаниями импорта нефти и нафты из России.

Президент Республики Корея Ли Чжэ Мен заявил о важности контактов с Москвой и выразил надежду на скорое окончание украинского конфликта.

Глава МИД Южной Кореи Чо Хен на встрече с Сергеем Лавровым попросил обеспечить защиту интересов южнокорейских компаний, продолжающих работать в России.