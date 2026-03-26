Набиуллина сообщила о миллионе самозапретов на кредиты ежемесячно

Набиуллина: Россияне устанавливают около 1 млн самозапретов на кредиты в месяц

Tекст: Мария Иванова

Согласно данным, озвученным председателем Банка России Эльвирой Набиуллиной в Госдуме, россияне ежемесячно оформляют около 1 млн самозапретов на получение кредитов, сообщает РИА «Новости».

«Самозапрет на кредиты, который был тоже введен законом, его за неполный год установили 20 миллионов человек. В месяц около миллиона человек продолжают устанавливать самозапрет: кто-то снимает, потом снова устанавливает», – заявила Набиуллина.

Глава регулятора также выразила поддержку инициативе, согласно которой банки при одобрении кредита должны информировать клиентов о возможности установить самозапрет на новые займы. Она подчеркнула, что подобное напоминание будет полезным для граждан.

В феврале сообщалось, что число россиян, установивших самозапрет на кредиты, превысило 24 млн человек.