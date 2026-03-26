  • Новость часаЭксперт назвал контрмеры против плана Британии задерживать суда с российской нефтью
  • Эксклюзив
  • Новости
    •
    26 марта 2026, 13:14 • Новости дня

    Удар США и Израиля повредил университет в Исфахане

    Университет в иранском Исфахане попал под удар США и Израиля

    Tекст: Мария Иванова

    В результате утренней атаки на Исфаханский технологический университет были повреждены здания, однако пострадавших среди людей нет.

    Исфаханский технологический университет подвергся удару США и Израиля, передает Tasnim со ссылкой на пресс-службу учебного заведения.

    Сообщается, что атака пришлась на одно из зданий университета и расположенные рядом постройки, передает РИА «Новости».

    «К сожалению, рано утром было атаковано здание в Исфаханском технологическом университете, в результате чего оно и находящиеся рядом постройки получили повреждения. К счастью, жертв не было», – говорится в публикации агентства. В сообщении подчеркивается, что повреждения носят материальный характер.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в конце февраля США и Израиль начали наносить ракетные удары по объектам на территории Ирана.

    В начале марта в провинции Исфахан ракетный удар США и Израиля по объекту по стерилизации гамма-излучением привел к серьезным повреждениям предприятия без признаков радиоактивного загрязнения.

    Позже ракетному обстрелу в иранской провинции Лурестан подвергся университет, в результате атаки по его спортивному залу и другим гражданским объектам погибли восемь человек.

    25 марта 2026, 16:40 • Новости дня
    Появились кадры последствий ракетного удара Ирана по ТЭС «Огни Рабина» в Израиле
    @ кадр из видео

    Tекст: Валерия Городецкая

    В сети появилась видеозапись последствий ракетного удара Ирана по территории Израиля.

    Основной целью иранской атаки стала крупнейшая в стране тепловая электростанция «Огни Рабина», расположенная неподалеку от города Хадера, передает «Царьград». Станция мощностью 2590 мегаватт обеспечивает до четверти всей электроэнергии Израиля.

    На опубликованных кадрах видно, как баллистическая ракета падает рядом с объектом, после чего раздается мощный взрыв. В небо поднимаются густые столбы дыма, а сам объект, судя по всему, не получил прямого попадания. Взрыв произошел в непосредственной близости от станции, что позволило избежать масштабных разрушений на самой ТЭС.

    Некоторые очевидцы обращают внимание, что при подлете ракета разделилась на несколько боевых частей. По их мнению, это говорит о возможном применении кассетной боевой части, которую сложнее перехватить средствами ПВО.

    Атака была совершена 25 марта 2026 года и, как отмечает Тегеран, стала ответом на удары Израиля по иранской энергетической инфраструктуре. Иранские власти ранее официально предупреждали, что любые атаки на их стратегические объекты встретят симметричный ответ.

    Ранее Израиль заявил об ударе по центру разработки подлодок в Иране.

    Комментарии (10)
    25 марта 2026, 14:02 • Новости дня
    Россия решила пересмотреть маршруты поставок энергоресурсов
    @ Виталий Тимкив/РИА Новости

    Tекст: Дарья Григоренко

    Россия пересматривает маршруты поставок энергоресурсов из-за нестабильности на Ближнем Востоке, сообщил министр энергетики Сергей Цивилев.

    Цивилев заявил, что страна будет в первую очередь ориентироваться на поставки ближайшим соседям с общей границей, поскольку такие маршруты менее подвержены рискам. По его словам, любые существующие цепочки поставок могут оказаться под угрозой из-за возможной блокады проливов, передает ТАСС.

    Власти России также намерены пересмотреть другие логистические решения, связанные с экспортом нефтепродуктов. Это особенно актуально на фоне растущего интереса к российским энергоресурсам со стороны зарубежных государств. Цивилев отметил, что Россия стремится минимизировать внешние угрозы для энергетического сектора.

    Замминистра энергетики Роман Маршавин сообщил, что практически все страны Юго-Восточной Азии интересуются закупками российских энергоресурсов. Особый интерес проявляет Шри-Ланка, которая готова начать переговоры о возможных поставках нефти и других видов топлива из России. Объемы экспорта пока не определены, детали будут обсуждаться на будущих переговорах между странами.

    Ранее вице-премьер Александр Новак в ходе коллегии Минэнерго сообщили, что мир переживает энергокризис, с которым он не сталкивался практически никогда, и текущая ситуация уже искажает рыночную картину.

    Накануне секретарь Совета безопасности РФ Сергей Шойгу сообщил, что Россия готова работать с Глобальным Югом по кризису на Ближнем Востоке.

    Напомним, власти Шри-Ланки начали переговоры с Россией о поставках нефти.

    Комментарии (6)
    25 марта 2026, 19:30 • Видео
    Иран потребовал от США невозможного

    В ответ на американский мирный план из 15 пунктов Иран выдвинул к США собственный список требований для окончания войны и дал понять, что команда Дональда Трампа блефует.

    Комментарии (0)
    25 марта 2026, 20:19 • Новости дня
    Tasnim: Иран пригрозил закрытием Баб-эль-Мандебского пролива
    @ IMAGO/piemags/Reuters

    Tекст: Валерия Городецкая

    Иран готов перекрыть стратегически важный Баб-эль-Мандебский пролив, если против него начнется наземное вторжение, в том числе на острова, пишет агентство Tasnim со ссылкой на военный источник.

    «Баб-эль-Мандебский пролив считается одним из стратегически важных проливов мира, и Иран обладает как волей, так и возможностью создать для него вполне реальную угрозу», – приводит Tasnim слова собеседника, передает РБК.

    Военный представитель подчеркнул, что если США попытаются решить проблему Ормузского пролива «глупыми мерами», то им стоит проявлять осторожность, чтобы не усугубить ситуацию созданием еще одной угрозы. Он также добавил, что Тегеран полностью готов к эскалации, пообещав открыть для противника неожиданные фронты, чтобы «удвоить его затраты».

    Баб-эль-Мандебский пролив соединяет Аденский залив с Красным морем, его длина составляет около 115 км, ширина – от 26 до 32 км, а средняя глубина – 150 м. Через этот путь и Суэцкий канал ежегодно проходят до 20 тыс. судов, что обеспечивает до 12% мировой морской торговли и треть мировых контейнерных перевозок.

    Пролив находится в территориальных водах Йемена. Ранее военачальник из Йемена Абед аль-Тавр сообщал, что хуситы могут перекрыть Баб-эль-Мандебский пролив для судов из США и Израиля в случае войны на стороне Ирана, который считается их союзником.

    Ранее Иран возложил вину за сбои в Ормузском проливе на США и Израиль.

    Комментарии (6)
    25 марта 2026, 16:48 • Новости дня
    Иранские военные ракетами по авианосцу США заставили его изменить курс
    @ U.S. Navy

    Tекст: Ольга Иванова

    Военно-морские силы Ирана заявили о применении противокорабельных ракет по американскому авианосцу, что якобы заставило его изменить расположение.

    Иранские военно-морские силы заявили о запуске противокорабельных ракет по американскому авианосцу USS Abraham Lincoln, передает «Интерфакс» со ссылкой на телеканал Press TV.

    По словам командующего ВМС Ирана Шахрама Ирани, «мы запустили противокорабельные крылатые ракеты наземного базирования по авианосцу USS Abraham Lincoln, вынудив его сменить местоположение». Он отметил, что действия флота были направлены именно на изменение курса американского корабля.

    При этом американская сторона пока не подтверждала информацию о запуске ракет и смене курса USS Abraham Lincoln. Официальных комментариев от Министерства обороны США по этому поводу не поступало.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, американский авианосец USS Gerald R. Ford столкнулся с рядом проблем, по данным управления по испытаниям Пентагона.

    Команда корабля тратила более 30 часов на тушение пожара, который вспыхнул на прошлой неделе.

    Комментарии (0)
    25 марта 2026, 14:40 • Новости дня
    Эксперт объяснил цель публикаций о мирных переговорах США и Ирана

    Анпилогов: США вбросами о переговорах пытаются давить на Иран и сбить цены на нефть

    Эксперт объяснил цель публикаций о мирных переговорах США и Ирана
    @ Christian Ohde/Imago/ТАСС

    Tекст: Рафаэль Фахрутдинов

    В данный момент полноценные переговоры между Ираном и США маловероятны. Их потенциальное проведение будет зависеть от ситуации на поле боя, а также от формирования на Западе консенсуса о необходимости деэскалации на Ближнем Востоке, сказал газете ВЗГЛЯД военный эксперт Алексей Анпилогов. Ранее СМИ сообщали, что Белый дом ждет ответа Тегерана о запуске переговорного трека.

    «Возможно, между Ираном и США ведется неафишируемый диалог. Это особенность любых военных действий. Но полноценными переговорами его явно нельзя назвать – это, скорее, выражение позиций сторон, не более того», – считает военный эксперт Алексей Анпилогов.

    «В публичном же поле Вашингтон и Тель-Авив пытаются оказать давление на Тегеран и убедить мировую общественность в том, что переговоры ведутся и даже приводят к каким-то результатам. Но эта чистейшей воды словесная американо-израильская интервенция, помимо прочего, также призвана сбить цены на нефть», – продолжил он.

    Аналитик также обратил внимание на 15 требований, которые выдвинули США в отношении Ирана. «Я не думаю, что эти условия отвечают запросам Ирана. Более того, они могут быть полностью противоположными. При таких условиях говорить о реальных переговорах не приходится. Стороны банально не слышат друг друга», – заметил спикер.

    «Впрочем, Иран может пойти на диалог, если начнет очень серьезно проигрывать. США сядут за стол, если операция окончательно выйдет за рамки их изначального плана. Но американский истеблишмент уже на всякий случай ищет «виноватого», – указал он.

    «К урегулированию иранского кризиса Запад также может подтолкнуть некий консенсус в том, что операция утрачивает смысл и грозит западным странам еще большими потерями. Но пока еще подобные процессы находятся на уровне концепций и идей», – резюмировал собеседник.

    Ранее издание Axios со ссылкой на два источника сообщило, что США и группа ближневосточных посредников обсуждают возможность мирных переговоров на высоком уровне с Ираном в четверг, но пока ждут ответа от Тегерана. Глава Белого дома Дональд Трамп заинтересован в прекращении войны, но ситуация в Ормузском заливе усложняет выходы из конфликта, говорится в материале.

    Агентство Associated Press сообщало со ссылкой на пакистанских чиновников, что США направили Ирану план из 15 пунктов по прекращению войны. Документ включает предложение снятия санкций, совместную работу в гражданской атомной энергетике, ограничения иранской ядерной программы и ужесточение контроля со стороны МАГАТЭ. Также указывается необходимость возобновления полноценного судоходства в Ормузском проливе.

    В свою очередь премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху выразил опасения, что возможная сделка Вашингтона с Тегераном может не соответствовать интересам Тель-Авива и ограничить его возможности по сдерживанию Ирана.

    При этом, как пишет издание The New York Times со ссылкой на двух чиновников, осведомленных о дипломатических переговорах, Пентагон приказал перебросить на Ближний Восток около двух тысяч военнослужащих 82-й воздушно-десантной дивизии армии США.

    Израильское издание Ynet со ссылкой на осведомленные анонимные источники писало, что глава МИД Ирана Аббас Арагчи якобы сообщил спецпосланнику президента США Стиву Уиткоффу о готовности нового иранского верховного лидера Моджтабы Хаменеи запустить переговорный процесс.

    В среду мировые цены на нефть показывали существенное снижение на фоне ожиданий урегулирования конфликта на Ближнем Востоке. По данным утренних торгов, стоимость июньских фьючерсов на нефть марки Brent упала почти на 5%, до 95,52 доллара за баррель, а майских фьючерсов на WTI – на 4,18%, до 88,49 доллара.

    Однако Тегеран в официальных заявлениях не проявляет желания садиться за стол переговоров. «Уровень ваших внутренних конфликтов достиг такой степени, что вы ведете переговоры сами с собой», – говорится в адресованном США иранском заявлении, опубликованном государственным изданием IRIB News.

    Кроме того, Тегеран выступил с инициативой объединения стран региона для укрепления безопасности, исключая участие США и Израиля, сообщил генеральный штаб вооруженных сил Ирана. По словам иранских военных, странам региона «никогда не понадобится государство, находящееся за тысячи километров, чтобы гарантировать их безопасность».

    Также Тегеран на фоне переброски американских войск выразил сомнения в искренности инициатив США о мирных переговорах и опасения новой военной ловушки. Иранские чиновники уведомили страны-посредники, что уже дважды становились жертвами обмана со стороны президента США.

    Со своей стороны, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что большая часть сообщений вокруг попыток иранского урегулирования является ложью. «Мы не знаем вообще, соответствует ли это действительности или нет. Такое количество сейчас информации, львиная доля которой является абсолютной ложью», – заявил он.

    Комментарии (3)
    25 марта 2026, 20:40 • Новости дня
    Иран заявил об уничтожении американского F-18
    @ U.S. Air Force/Airman 1st Class Chelsea Arana

    Tекст: Валерия Городецкая

    Иранский Корпус стражей исламской революции (КСИР) заявил, что бойцы военизированного формирования «Басидж» сбили американский истребитель F-18.

    В заявлении КСИР, распространенном агентством Fars, подчеркивается, что самолет принадлежал ВВС США, передает ТАСС.

    Вместе с этим агентство не приводит никаких подробностей о месте и времени произошедшего.

    На ваш взгляд
    Как США будут вести военные действия против Ирана дальше?




    Результаты
    16 комментариев

    Ранее Иран заявил, что сбил истребитель F-35 ВВС США.

    Газета ВЗГЛЯД выясняла, как иранской ПВО удалось достать американский F-35.

    Комментарии (2)
    25 марта 2026, 15:59 • Новости дня
    Россияне начали массово отменять туры в ОАЭ

    Россияне начали массово отменять туры в ОАЭ
    @ Li Xin/XinHua/Global Look Press

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Туристы массово аннулируют поездки в страны Персидского залива, чаще предпочитая перебронирование туров вместо возврата средств, сообщает АТОР.

    Россияне массово аннулируют туры в ОАЭ и другие страны Персидского залива на март и апрель, сообщает Ассоциация туроператоров России (АТОР). Там отметили: «Сейчас отмены носят массовый характер и затрагивают уже не только март, но и апрель. По данным туроператоров, практически все туры с вылетами в марте аннулируются, а туристы активно отказываются и от апрельских поездок в закрытые для продажи направления – ОАЭ, Катар, Бахрейн, Оман и Саудовская Аравия».

    Туристы и турагенты в большинстве случаев выбирают не возврат денег, а перебронирование туров. По данным АТОР, в некоторых компаниях доля перебронирований достигает 70-80%. Самыми популярными альтернативами стали Египет, Турция и Таиланд.

    Процесс возврата денег может затянуться из-за высокой нагрузки на туроператоров и длительных процедур с использованием средств из фондов персональной ответственности (ФПО). В АТОР отмечают, что формирование реестра для таких выплат занимает до шести месяцев, а сами выплаты могут осуществляться еще в течение 60 рабочих дней. На практике часть туристов может вернуть деньги только к декабрю 2026 года.

    Дополнительные сложности вызывает позиция партнеров. Авиакомпании, как правило, возвращают средства без проблем, однако отели действуют по-разному: часть готова вернуть предоплаты, часть – нет. В ассоциации объяснили, что именно эти суммы становятся фактически понесёнными расходами, которые удерживаются при аннуляции тура.

    Туроператоры выбирают разные стратегии в работе с возвратами и перебронированиями. Некоторые компании готовы использовать ФПО, чтобы вернуть деньги, другие надеются договориться с поставщиками и не задействовать фонды. Окончательные решения зависят от объема проданных туров и структуры контрактов.

    Ранее россияне стали отменять и перебронировать поездки в Таиланд и на Бали, теряя десятки тысяч рублей на штрафах за отмену брони.

    До этого туроператоры разрешили отменять туры в страны Персидского залива, распространив льготы до конца марта.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, потери в выручке туроператоров от аннулирования туров из-за ситуации на Ближнем Востоке могут составить до 10 млрд рублей, если конфликт продлится и в апреле.


    Комментарии (7)
    25 марта 2026, 18:08 • Новости дня
    Росатом объявил об эвакуации 163 сотрудников АЭС «Бушер»

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Руководство Росатома сообщило о вывозе группы сотрудников с территории иранской атомной электростанции «Бушер», оставив на объекте часть персонала.

    Глава госкорпорации «Росатом» Алексей Лихачев сообщил ТАСС об эвакуации сотрудников с атомной электростанции «Бушер». По его словам, сегодня утром примерно в 07:20 по московскому времени 163 человека выехали с территории станции в сторону ирано-армянской границы.

    Лихачев подчеркнул, что это не последняя эвакуация сотрудников АЭС. Сейчас на объекте остаются около 300 человек, но на самой площадке планируется оставить не более нескольких десятков работников.

    «Мы оставим несколько десятков человек непосредственно на площадке», – отметил глава Росатома. Он также добавил, что процесс эвакуации продолжится в ближайшее время.

    Ранее в среду Лихачев сообщал, что ситуация на иранской атомной станции «Бушер» ухудшается после повторного удара по территории у действующего энергоблока.

    До этого глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси отмечал, что атаки на инфраструктуру Ирана привели к повреждениям ядерных объектов, но ущерб не признан критическим.

    Напомним, что повторный удар по территории иранской АЭС «Бушер» был нанесен во вторник около 21.00 по московскому времени вблизи действующего энергоблока №1.


    Комментарии (2)
    25 марта 2026, 18:48 • Новости дня
    Иран заявил об уничтожении всех баз США на Ближнем Востоке
    @ Altaf Qadri/AP/TASS

    Tекст: Валерия Городецкая

    Все базы США на Ближнем Востоке уничтожены, заявил представитель центрального штаба «Хатам аль-Анбия» иранских вооруженных сил Эбрахим Зольфагари.

    По его словам, после ударов американские командиры и военнослужащие были вынуждены покинуть базы и скрываться в убежищах за их пределами, передает ТАСС.

    Зольфагари подчеркнул, что иранские военные продолжают поиск укрывающихся американских сил. Он обратился к жителям стран региона с призывом помогать выявлять места нахождения военнослужащих США и требовать их изгнания для обеспечения безопасности.

    На ваш взгляд
    Как США будут вести военные действия против Ирана дальше?




    Результаты
    16 комментариев

    В среду Иран объявил о начале 80-й волны ударов по позициям США и Израиля.

    Газета The Wall Street Journal сообщала о требованиях Ирана закрыть базы США в Персидском заливе.

    Комментарии (2219)
    25 марта 2026, 23:50 • Новости дня
    Гутерреш заявил о выходе войны в Персидском заливе «из-под контроля»

    Гутерреш заявил о выходе войны в Персидском заливе «из-под контроля»
    @ Dts Nachrichtenagentur/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Катерина Туманова

    Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш заявил во время пресс-конференции Совета Безопасности, что война в Персидском заливе уже вышла «из-под контроля» и предупредил об опасности глобального конфликта.

    Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш призвал все стороны конфликта «отступить от края пропасти и позволить дипломатии возобладать», он также объявил о назначении высокопоставленного посланника для руководства мирными инициативами, о чем сказано на сайте ООН.

    «Мир стоит на пороге более масштабной войны, нарастающей волны человеческих страданий и более глубокого глобального экономического шока», – сказал он, добавив, что ситуация «зашла слишком далеко».

    Гутерреш подтвердил, что назначил опытного дипломата Жана Арно личным посланником для руководства усилиями ООН по прекращению конфликта, который перевернул весь регион, вызвав потрясения по всему миру, особенно сильно затронув энергетические рынки, зависящие от Ормузского пролива.

    Посланник будет работать  «непосредственно на местах <...> для поддержки всех усилий по посредничеству, по установлению мира», взаимодействуя со всеми сторонами и оценивая далеко идущие последствия конфликта.

    Генсек ООН настоятельно призвал Соединенные Штаты и Израиль к тому, что «настало время положить конец войне», призвал Иран «прекратить нападения на соседей, не являющихся сторонами конфликта». А также подчеркнул необходимость уважения свободы судоходства, особенно через Ормузский пролив.

    Он напомнил, что масштабы гуманитарных последствий гораздо больше видимых последствий, так как мирные жители по всему региону «страдают от серьезного ущерба и живут в условиях глубокой нестабильности». При этом рынки находятся «в состоянии хаоса», а гуманитарные операции ограничены.

    Напомним, в начале марта Гутерреш заявил о подрыве международной безопасности из-за атаки на Иран.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Иран потребовал компенсацию от ОАЭ за удары США. Тегеран также потребовал от Вашингтона гарантий ненападения и компенсаций за ущерб. Посол России в Британии заявил о двух ошибках США в отношении Ирана.

    Комментарии (4)
    26 марта 2026, 07:10 • Новости дня
    В США стали изучать последствия подорожания нефти до 200 долларов

    В США стали изучать последствия подорожания нефти до 200 долларов
    @ Valery Lukyanov/Russian Look/Global Look Press

    Tекст: Катерина Туманова

    Чиновники администрации американского лидера изучают, чем обернется для экономики потенциальный скачок цен на нефть до 200 долларов за баррель, намекая на допущение последствий экстремальных сценариев войны с Ираном.

    «Еще до начала войны министр финансов Скотт Бессент выражал обеспокоенность тем, что конфликт приведет к росту цен на нефть и нанесет ущерб экономическому росту. Некоторые из источников сообщили, что высокопоставленные чиновники Министерства финансов уже несколько недель выражают в Белом доме обеспокоенность по поводу колебаний цен на нефть и бензин», – передает Bloomberg со ссылкой на источники.

    Заместитель пресс-секретаря Белого дома Куш Десаи это опроверг, заявив, что  администрация Трампа постоянно оценивает различные сценарии ценообразования и экономические последствия, но чиновники не рассматривают возможность достижения ценой на нефть 200 долларов за баррель, и министр Бессент не был «обеспокоен» краткосрочными перебоями, вызванными операцией «Эпическая ярость»».

    Бессент, по его словам, неоднократно «выражал как свою, так и уверенность администрации в долгосрочной перспективе развития американской экономики и мировых энергетических рынков».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, эксперты Wood Mackenzie спрогнозировали рост цен на нефть до 200 долларов. Дмитриев заявил о нефти по 200 долларов из-за участия Британии в конфликте с Ираном. Цены на бензин в США взлетели на фоне конфликта с Ираном.

    Газета ВЗГЛЯД также разбиралась, чем для мира обернется пятый в истории энергетический кризис.

    Комментарии (2)
    26 марта 2026, 06:00 • Новости дня
    Иран опроверг ведение переговоров с США
    @ Валерий Шарифулин/ТАСС

    Tекст: Катерина Туманова

    Иран рассматривает предложение США о прекращении войны в Персидском заливе, но не намерен вести переговоры о прекращении расширяющегося ближневосточного конфликта, заявил министр иностранных дел страны Аббас Аракчи.

    Обмен сообщениями через посредников «не означает переговоров с США. Они выдвигали идеи в своих посланиях, которые были доведены до высших органов власти, и при необходимости они озвучат свою позицию», – приводит Reuters слова  Аракчи в эфире гостелерадио Ирана.

    Предложение президента США Дональда Трампа из 15 пунктов, направленное через Пакистан, предусматривает уничтожение запасов высокообогащенного урана в Иране, прекращение обогащения, ограничение программы создания баллистических ракет и прекращение финансирования региональных союзников, согласно трем источникам в израильском кабинете министров, знакомым с планом.

    Белый дом отказался раскрывать подробности предложения и пригрозил усилить удары по Ирану, если попытки окажутся тщетными

    «Если они не смогут понять, что потерпели военное поражение и так будет продолжаться впредь, президент Трамп нанесет по ним удар сильнее, чем когда-либо прежде», – заявила пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, портал Axios узнал о подготовке США мирного саммита с Ираном 26 марта. WSJ сообщила о требованиях Ирана закрыть базы США в Персидском заливе. Иран потребовал включить Ливан во все соглашения о прекращении огня.

    Комментарии (0)
    25 марта 2026, 17:44 • Новости дня
    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Официальный представитель МИД России Мария Захарова подчеркнула, что заявления израильского посла о позиции Москвы по иранскому конфликту наносят ущерб двусторонним отношениям.

    Заявления посла Израиля в России Одеда Йосефа относительно позиции Москвы по иранскому конфликту не способствуют укреплению дружественных связей между странами. Об этом заявила на брифинге официальный представитель МИД России Мария Захарова, передает ТАСС.

    По словам Захаровой, неуместными представляются заявления посла о якобы однобокой, односторонней позиции Москвы в отношении текущей ситуации на Ближнем Востоке. Она подчеркнула, что такие оценки не соответствуют действительности, так как российская позиция основана на фактах и тщательном внешнеполитическом анализе.

    Дипломат также добавила, что публичные заявления и подобные оценки подходов страны пребывания со стороны посла не способствуют укреплению дружеских связей между государствами. МИД России призывает к более взвешенному подходу в подобных вопросах.

    Ранее посол Израиля Одед Йосеф был вызван в Министерство иностранных дел России из-за ракетного удара израильских ВВС по югу Ливана, в результате которого пострадали журналисты RT.

    До этого посол заявлял, что иранская АЭС «Бушер» не рассматривается Израилем как цель удара, поскольку приоритетом является противостояние политическому аппарату иранского режима.

    Между тем, как стало известно в среду, ситуация на станции «Бушер» продолжает развиваться по негативному сценарию после повторного удара по территории у действующего энергоблока, сообщил глава Росатома Алексей Лихачев.


    Комментарии (0)
    26 марта 2026, 08:54 • Новости дня
    Центр Израиля подвергся новому ракетному обстрелу из Ирана

    Tекст: Дарья Григоренко

    Центральная часть Израиля подверглась новому ракетному обстрелу с территории Ирана, сообщили СМИ.

    В результате объявленной воздушной тревоги сирены прозвучали в Тель-Авиве и его окрестностях, передает ТАСС.

    Армия Израиля заранее предупредила граждан о возможной ракетной опасности. Военные сообщили о фиксации запуска ракет с территории Ирана, что стало причиной усиления мер безопасности в регионе.

    На данный момент сообщений о разрушениях или пострадавших не поступало.

    Ранее ливанское движение «Хезболла» заявило об ударе по штаб-квартире Министерства обороны Израиля в Тель-Авиве.

    Накануне армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) заявила, что зафиксировала очередной пуск ракет из Ирана в направлении Израиля, системы ПВО работают над устранением угрозы.

    На ваш взгляд
    Как США будут вести военные действия против Ирана дальше?




    Результаты
    16 комментариев


    Комментарии (0)
    25 марта 2026, 22:33 • Новости дня
    Аракчи назвал страны, которым Иран разрешил проход через Ормузский пролив

    Tекст: Катерина Туманова

    Глава МИД Ирана Аббас Аракчи заявил, что у Тегерана нет никаких оснований позволять противнику пересечь Ормузский пролив, другим же, невраждебным Ирану государствам нечего опасаться.

    «Мы разрешили некоторым странам, которые мы признаем своими друзьями, проходить через Ормузский пролив. Мы разрешили судоходство Китаю, России, Индии, Ираку и Пакистану. Но нет никаких оснований позволять нашему врагу проходить через пролив», – заявил Аракчи в интервью агентству Tasnim.

    Глава МИД Ирана назвал войну в регионе «золотым моментом в истории Ирана», подчеркнув тот факт, что Тегерану удалось помешать двум ядерным державам достичь целей.

    Аракчи повторил, что Иран не враждует ни с одной из стран региона, и наносит удары только по базам и центрам США, с которых ведутся атаки против Ирана.

    «Тот факт, что они сейчас говорят о переговорах, – это признание поражения. Разве они не говорили о безоговорочной капитуляции? Так почему же они мобилизуют своих высших должностных лиц для переговоров именно сейчас?» – порассуждал иранский министр в интервью на тему переговоров с США.

    На ваш взгляд
    Как США будут вести военные действия против Ирана дальше?




    Результаты
    16 комментариев

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Аракчи выразил надежду на осуждение действий США и Израиля в СБ ООН. В среду стало известно, что Иран готов перекрыть стратегически важный Баб-эль-Мандебский пролив, если против него начнется наземное вторжение, в том числе на острова. Тегеран также потребовал от Вашингтона гарантий ненападения и компенсаций за ущерб.

    Комментарии (0)
