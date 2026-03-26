Набиуллина заявила об осторожном снижении ключевой ставки Центробанком

Tекст: Дмитрий Зубарев

Набиуллина заявила, что Центробанк России осторожно подходит к снижению ключевой ставки, передает РИА «Новости».

Она подчеркнула, что регулятор тщательно оценивает все риски, чтобы избежать возврата к прежним уровням ставки.

«Сейчас ставка ниже, чем в конце 2023 года. Учитывая все риски, мы движемся аккуратно, чтобы не было отката назад и не пришлось проходить тот же путь снова», – заявила Набиуллина в ходе выступления на пленарном заседании Госдумы.

Напомним, 20 марта совет директоров Банка России снизил ключевую ставку в седьмой раз подряд – до 15% годовых с 15,5%. Такое решение соответствовало ожиданиям аналитиков и рынка.

Как писала газета ВЗГЛЯД, глава Банка России Эльвира Набиуллина подчеркнула важность постепенного и сбалансированного снижения ключевой ставки для достижения инфляционной цели в 4%.

Позднее Набиуллина заявила о риске значительного роста цен и гиперинфляции при резком снижении ключевой ставки до 3%.

В декабре 2025 года совет директоров Банка России принял решение снизить ключевую ставку на 50 базисных пунктов, до 16% годовых.