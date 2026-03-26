Челябинский суд запретил фильм «Господин Никто против Путина»

Tекст: Дарья Григоренко

Иск к картине был подан прокуратурой, которая потребовала ограничить доступ к фильму в интернете. В пресс-службе суда уточнили: «Суд полностью удовлетворил иск», передает Ura.ru.

В заявлении прокуратуры говорится, что в фильме демонстрируются лица детей, родители которых не давали согласие на съёмку.

Также отмечается, что Павел Таланкин, бывший учитель из Карабаша и соавтор фильма, снимал материал тайно, не уведомив ни детей, ни их родителей. Надзорное ведомство обратило внимание на то, что в ленте выражается негативное отношение к спецоперации.

По словам журналиста Наталии Осс, Таланкин согласился сотрудничать с западными компаниями и по их заказу тайно снимал кадры в школе Карабаша. В качестве вознаграждения ему помогли покинуть Россию и принять участие в монтаже фильма.

На премии «Оскар» работа победила в номинации «Лучший документальный фильм».

Ранее в комиссии Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека сообщили, что оргкомитету «Оскара» и ЮНЕСКО необходимо проверить соблюдение прав несовершеннолетних при производстве награжденного фильма «Господин Никто против Путина».

Как писала газета ВЗГЛЯД, пресс-секретарь президента Дмитрий Песков объяснил, что не будет давать оценок фильму «Господин Никто против Путина», поскольку еще не ознакомился с этой картиной.

В Кремле ранее заявили о незнании содержания номинированной на «Оскар» ленты «Господин Никто против Путина».

Песков назвал съемки художественных картин о российском лидере закономерным явлением.