Григоренко сообщил о планах ужесточить наказание за мошенничество с ИИ

Григоренко заявил о планах признать ИИ отягчающим фактором в мошенничестве

Tекст: Мария Иванова

Российское правительство подготовило инициативу о приравнивании использования искусственного интеллекта при совершении правонарушений к отягчающим обстоятельствам, передает РИА «Новости».

«На сегодня активно используется искусственный интеллект в мошеннических схемах, действиях, дипфейки, звонки и так далее. Все это все прекрасно знают, видят, понимают. Мы предлагаем использование ИИ приравнять к отягчающим обстоятельствам при совершении правонарушений, в том числе мошенничества», – заявил вице-премьер Дмитрий Григоренко на съезде РСПП.

Он отметил, что речь идет о комплексной реакции на рост числа преступлений с применением новых технологий, включая дипфейки и телефонные мошеннические звонки.

Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее президент Владимир Путин поручил правительству и силовым ведомствам изучить целесообразность признания использования ИИ в преступлениях отягчающим обстоятельством.

Вице-премьер Дмитрий Григоренко на встрече с президентом заявил о подготовке второго пакета мер по противодействию мошенничеству с отдельными нормами об ответственности за использование ИИ

В аппарате вице-премьера сообщали о планах ужесточить уголовное наказание за применение искусственного интеллекта при совершении мошеннических киберпреступлений вплоть до шести лет лишения свободы.