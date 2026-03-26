Кремль назвал лживым вбросом информацию о якобы поставках Ирану российских БПЛА

Песков опроверг сообщения о поставках российских беспилотников Ирану

Tекст: Вера Басилая

Песков прокомментировал появившиеся сообщения о якобы отправке Россией своих беспилотников в Иран, подчеркнув, что сейчас в иностранных СМИ распространяется много лживых вбросов. Он отметил, что даже авторитетные издания не стесняются публиковать подобную ложную информацию, передает РИА «Новости».

«Здесь очень много лживых вбросов в средствах массовой информации, не обращайте на них внимания», – заявил Песков.

По его словам, подобные публикации не заслуживают доверия, особенно когда речь идет о ситуации вокруг конфликта на Ближнем Востоке.

Ранее израильский посол на Украине Михаэль Бродский раскритиковал взаимодействие Москвы и Тегерана и назвал любую помощь Исламской республике недопустимой.

Дмитрий Песков заявил, что большинство публикаций западных СМИ о якобы оказываемой Россией поддержке Ирану в ближневосточном конфликте являются информационными вбросами.

Также Песков предложил выяснить у Владимира Зеленского источник информации о якобы поставках Россией беспилотников Ирану.

Кроме того, Песков назвал публикации Politico о предложениях Москвы Вашингтону по обмену разведданными по Украине и Ирану абсолютным вымыслом.