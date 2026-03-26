    26 марта 2026, 12:53 • Новости дня

    Кремль назвал лживым вбросом информацию о якобы поставках Ирану российских БПЛА

    Песков опроверг сообщения о поставках российских беспилотников Ирану

    Tекст: Вера Басилая

    Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал сообщения о якобы поставках российских беспилотников Ирану «лживым вбросом».

    Песков прокомментировал появившиеся сообщения о якобы отправке Россией своих беспилотников в Иран, подчеркнув, что сейчас в иностранных СМИ распространяется много лживых вбросов. Он отметил, что даже авторитетные издания не стесняются публиковать подобную ложную информацию, передает РИА «Новости».

    «Здесь очень много лживых вбросов в средствах массовой информации, не обращайте на них внимания», – заявил Песков.

    По его словам, подобные публикации не заслуживают доверия, особенно когда речь идет о ситуации вокруг конфликта на Ближнем Востоке.

    Ранее израильский посол на Украине Михаэль Бродский раскритиковал взаимодействие Москвы и Тегерана и назвал любую помощь Исламской республике недопустимой.

    Дмитрий Песков заявил, что большинство публикаций западных СМИ о якобы оказываемой Россией поддержке Ирану в ближневосточном конфликте являются информационными вбросами.

    Также Песков предложил выяснить у Владимира Зеленского источник информации о якобы поставках Россией беспилотников Ирану.

    Кроме того, Песков назвал публикации Politico о предложениях Москвы Вашингтону по обмену разведданными по Украине и Ирану абсолютным вымыслом.

    25 марта 2026, 18:12 • Новости дня
    Великий Новгород остался без водоснабжения
    @ Frank Hoermann/SVEN SIMON/picture alliance/Global Look Press
    @ Frank Hoermann/SVEN SIMON/picture alliance/Global Look Press

    Tекст: Валерия Городецкая

    Великий Новгород полностью остался без водоснабжения, сообщили в мэрии города.

    Власти пояснили, что из-за отсутствия электроэнергии остановлена работа городских очистных сооружений, передает «Интерфакс». Что стало причиной происшествия, выясняется.

    В августе Судак и Коктебель остались без воды из-за аварии на магистральном водоводе.

    25 марта 2026, 21:08 • Новости дня
    Путин раскритиковал осудивших СВО деятелей культуры за молчание об атаке на Иран

    Tекст: Валерия Городецкая

    Деятели культуры, которые в начале спецоперации на Украине подписывали письма с ее осуждением, сейчас никак не выражают свою позицию по поводу действий США и Израиля в отношении Ирана, заявил президент России Владимир Путин на заседании Совета по культуре.

    «Вы сказали про тех, кто подписывал всякие письма – я так понимаю, что после начала СВО. Но, уверен, что эти любители эпистолярного искусства вряд ли что-то написали после начала сегодняшних непростых, трагических событий на Ближнем Востоке», – сказал Путин, комментируя выступление писателя Захара Прилепина, передает ТАСС.

    Президент подчеркнул, что отсутствие реакции со стороны известных деятелей культуры на события в Иране говорит о зависимости их «совести» от политической конъюнктуры.

    Напомним, Путин в среду по видеосвязи проводит заседание Совета при президенте по культуре.

    25 марта 2026, 19:30 • Видео
    Иран потребовал от США невозможного

    В ответ на американский мирный план из 15 пунктов Иран выдвинул к США собственный список требований для окончания войны и дал понять, что команда Дональда Трампа блефует.

    25 марта 2026, 20:19 • Новости дня
    Tasnim: Иран пригрозил закрытием Баб-эль-Мандебского пролива
    @ IMAGO/piemags/Reuters
    @ IMAGO/piemags/Reuters

    Tекст: Валерия Городецкая

    Иран готов перекрыть стратегически важный Баб-эль-Мандебский пролив, если против него начнется наземное вторжение, в том числе на острова, пишет агентство Tasnim со ссылкой на военный источник.

    «Баб-эль-Мандебский пролив считается одним из стратегически важных проливов мира, и Иран обладает как волей, так и возможностью создать для него вполне реальную угрозу», – приводит Tasnim слова собеседника, передает РБК.

    Военный представитель подчеркнул, что если США попытаются решить проблему Ормузского пролива «глупыми мерами», то им стоит проявлять осторожность, чтобы не усугубить ситуацию созданием еще одной угрозы. Он также добавил, что Тегеран полностью готов к эскалации, пообещав открыть для противника неожиданные фронты, чтобы «удвоить его затраты».

    Баб-эль-Мандебский пролив соединяет Аденский залив с Красным морем, его длина составляет около 115 км, ширина – от 26 до 32 км, а средняя глубина – 150 м. Через этот путь и Суэцкий канал ежегодно проходят до 20 тыс. судов, что обеспечивает до 12% мировой морской торговли и треть мировых контейнерных перевозок.

    Пролив находится в территориальных водах Йемена. Ранее военачальник из Йемена Абед аль-Тавр сообщал, что хуситы могут перекрыть Баб-эль-Мандебский пролив для судов из США и Израиля в случае войны на стороне Ирана, который считается их союзником.

    Ранее Иран возложил вину за сбои в Ормузском проливе на США и Израиль.

    25 марта 2026, 20:40 • Новости дня
    Иран заявил об уничтожении американского F-18
    @ U.S. Air Force/Airman 1st Class Chelsea Arana
    @ U.S. Air Force/Airman 1st Class Chelsea Arana

    Tекст: Валерия Городецкая

    Иранский Корпус стражей исламской революции (КСИР) заявил, что бойцы военизированного формирования «Басидж» сбили американский истребитель F-18.

    В заявлении КСИР, распространенном агентством Fars, подчеркивается, что самолет принадлежал ВВС США, передает ТАСС.

    Вместе с этим агентство не приводит никаких подробностей о месте и времени произошедшего.

    Ранее Иран заявил, что сбил истребитель F-35 ВВС США.

    Газета ВЗГЛЯД выясняла, как иранской ПВО удалось достать американский F-35.

    25 марта 2026, 19:24 • Новости дня
    Экс-замгубернатора обвинил в хищениях на укреплениях Курской области покойного Старовойта

    Экс-замглавы Курской области Смирнов обвинил Старовойта в получении откатов на укреплениях

    Экс-замгубернатора обвинил в хищениях на укреплениях Курской области покойного Старовойта
    @ Сергей Бобылев/РИА Новости

    Tекст: Валерия Городецкая

    Бывший замгубернатора Курской области Алексей Смирнов, выступая в суде, заявил, что экс-губернатор региона Роман Старовойт получил около 100 млн рублей в виде откатов при строительстве фортификационных сооружений.

    Смирнов дал показания как свидетель по делу о взятке, передает РИА «Новости». «Я не знаю и не помню всех подрядчиков, которые осуществляли строительство как на территории ДНР и Курской области, так и подрядчиков, осуществляющих строительство фортификационных сооружений. Всего за период с февраля 2022-го по август 2024 года, Старовойт получил откаты со стороны... в мангушском Мариуполе, от сделок с фортификационных сооружений на территории Курской области около 100 миллионов рублей», – заявил Смирнов.

    Напомним, уголовные дела в отношении Смирнова и его заместителя поступили на рассмотрение в Ленинский райсуд Курска в начале февраля. В сентябре его заподозрили в получении взятки в особо крупном размере.

    Экс-глава Минтранса и бывший губернатор Курской области Роман Старовойт был найден мертвым в парке Одинцовском городском округе в июле прошлого года. На его теле обнаружили огнестрельное ранение.

    26 марта 2026, 03:55 • Новости дня
    Начались бои за Рай-Александровку в ДНР
    @ Станислав Красильников/РИА Новости
    @ Станислав Красильников/РИА Новости

    Tекст: Катерина Туманова

    После освобождения Никифоровки российские военнослужащие подошли к юго-восточным окраинам соседней Рай-Александровки в Донецкой Народной Республике и начали бои за ее освобождение, рассказал военный эксперт Андрей Марочко.

    «Сейчас наши военнослужащие с юго-восточного направления уже подходят к Рай-Александровке и начинают обрабатывать позиции украинских боевиков», – сказал он ТАСС.

    Марочко отмечал, что освобождение Никифоровки позволит армии России перейти к борьбе за стратегически важную Рай-Александровку.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, российские войска 25 марта освободили Никифоровку в ДНР. Днем ранее – освободили Песчаное в Харьковской области, что станет определенным рубежом и для ВСУ, и для российских бойцов, рассказал Марочко.

    За прошлую неделю ВС России освободили пять населенных пунктов в зоне СВО.


    25 марта 2026, 18:08 • Новости дня
    Росатом объявил об эвакуации 163 сотрудников АЭС «Бушер»

    Глава Росатома Лихачев объявил об эвакуации 163 сотрудников АЭС «Бушер»

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Руководство Росатома сообщило о вывозе группы сотрудников с территории иранской атомной электростанции «Бушер», оставив на объекте часть персонала.

    Глава госкорпорации «Росатом» Алексей Лихачев сообщил ТАСС об эвакуации сотрудников с атомной электростанции «Бушер». По его словам, сегодня утром примерно в 07:20 по московскому времени 163 человека выехали с территории станции в сторону ирано-армянской границы.

    Лихачев подчеркнул, что это не последняя эвакуация сотрудников АЭС. Сейчас на объекте остаются около 300 человек, но на самой площадке планируется оставить не более нескольких десятков работников.

    «Мы оставим несколько десятков человек непосредственно на площадке», – отметил глава Росатома. Он также добавил, что процесс эвакуации продолжится в ближайшее время.

    Ранее в среду Лихачев сообщал, что ситуация на иранской атомной станции «Бушер» ухудшается после повторного удара по территории у действующего энергоблока.

    До этого глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси отмечал, что атаки на инфраструктуру Ирана привели к повреждениям ядерных объектов, но ущерб не признан критическим.

    Напомним, что повторный удар по территории иранской АЭС «Бушер» был нанесен во вторник около 21.00 по московскому времени вблизи действующего энергоблока №1.


    26 марта 2026, 00:47 • Новости дня
    Житель Подмосковья пострадал при пожаре из-за сбитого дрона ВСУ

    Tекст: Катерина Туманова

    Житель подмосковного селя Кленово пострадал при пожаре из-за сбитого дрона ВСУ, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин в Max-канале.

    «Сбит ещё один вражеский беспилотник. По предварительной информации, его обломки упали в районе села Кленово, в результате чего в частном доме возник пожар, пострадал один человек», – написал он.

    Столичный градоначальник уточнил, что на месте работают городские экстренные службы, пострадавшему оказывают необходимую помощь.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Собянин сообщал в среду, что с начала суток силы ПВО сбили 11 дронов на подлете к городу. Аэропорт Шереметьево после 22.00 стал принимать и выпускать рейсы по согласованию. К такому же режиму работы перешел аэропорт Внуково.


    25 марта 2026, 18:48 • Новости дня
    Иран заявил об уничтожении всех баз США на Ближнем Востоке
    @ Altaf Qadri/AP/TASS
    @ Altaf Qadri/AP/TASS

    Tекст: Валерия Городецкая

    Все базы США на Ближнем Востоке уничтожены, заявил представитель центрального штаба «Хатам аль-Анбия» иранских вооруженных сил Эбрахим Зольфагари.

    По его словам, после ударов американские командиры и военнослужащие были вынуждены покинуть базы и скрываться в убежищах за их пределами, передает ТАСС.

    Зольфагари подчеркнул, что иранские военные продолжают поиск укрывающихся американских сил. Он обратился к жителям стран региона с призывом помогать выявлять места нахождения военнослужащих США и требовать их изгнания для обеспечения безопасности.

    В среду Иран объявил о начале 80-й волны ударов по позициям США и Израиля.

    Газета The Wall Street Journal сообщала о требованиях Ирана закрыть базы США в Персидском заливе.

    25 марта 2026, 21:44 • Новости дня
    Путин призвал к усилению контроля над иностранным кино в России
    @ Maxim Platonov/Business Online/Global Look Press
    @ Maxim Platonov/Business Online/Global Look Press

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин заявил о необходимости более строгого контроля над иностранным кино в стране.

    По его словам, через зарубежные фильмы на российский рынок без должного регулирования попадает идеологически неправильная информация, передает ТАСС. Обсуждая вопрос квотирования иностранного кино на заседании Совета по культуре, Путин подчеркнул, что в ряде стран такие вопросы решаются гораздо жестче. Он обратил внимание на то, что Россия часто финансово не поддерживает собственных кинематографистов, а средства, наоборот, уходят на поддержку зарубежного контента.

    «Ну а мы-то чего рот разеваем? И идеологически пропускаем какие-то вещи совершенно тупые, нам не нужные», – сказал президент. Он добавил, что речь не идет о полном запрете иностранного кино, но необходима выстроенная система, которая будет способствовать развитию отечественной киноиндустрии и контролю содержания, поступающего из-за рубежа.

    Напомним, Путин в среду по видеосвязи проводит заседание Совета при президенте по культуре. В ходе заседания он одобрил предложение писателя Захара Прилепина о создании альтернативной международной литературной премии, не зависящей от политической ситуации, а также раскритиковал осудивших СВО деятелей культуры за молчание об атаке на Иран.

    25 марта 2026, 23:50 • Новости дня
    Гутерреш заявил о выходе войны в Персидском заливе «из-под контроля»

    Гутерреш предупредил о выходе войны в Персидском заливе «из-под контроля»

    Гутерреш заявил о выходе войны в Персидском заливе «из-под контроля»
    @ Dts Nachrichtenagentur/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Катерина Туманова

    Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш заявил во время пресс-конференции Совета Безопасности, что война в Персидском заливе уже вышла «из-под контроля» и предупредил об опасности глобального конфликта.

    Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш призвал все стороны конфликта «отступить от края пропасти и позволить дипломатии возобладать», он также объявил о назначении высокопоставленного посланника для руководства мирными инициативами, о чем сказано на сайте ООН.

    «Мир стоит на пороге более масштабной войны, нарастающей волны человеческих страданий и более глубокого глобального экономического шока», – сказал он, добавив, что ситуация «зашла слишком далеко».

    Гутерреш подтвердил, что назначил опытного дипломата Жана Арно личным посланником для руководства усилиями ООН по прекращению конфликта, который перевернул весь регион, вызвав потрясения по всему миру, особенно сильно затронув энергетические рынки, зависящие от Ормузского пролива.

    Посланник будет работать  «непосредственно на местах <...> для поддержки всех усилий по посредничеству, по установлению мира», взаимодействуя со всеми сторонами и оценивая далеко идущие последствия конфликта.

    Генсек ООН настоятельно призвал Соединенные Штаты и Израиль к тому, что «настало время положить конец войне», призвал Иран «прекратить нападения на соседей, не являющихся сторонами конфликта». А также подчеркнул необходимость уважения свободы судоходства, особенно через Ормузский пролив.

    Он напомнил, что масштабы гуманитарных последствий гораздо больше видимых последствий, так как мирные жители по всему региону «страдают от серьезного ущерба и живут в условиях глубокой нестабильности». При этом рынки находятся «в состоянии хаоса», а гуманитарные операции ограничены.

    Напомним, в начале марта Гутерреш заявил о подрыве международной безопасности из-за атаки на Иран.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Иран потребовал компенсацию от ОАЭ за удары США. Тегеран также потребовал от Вашингтона гарантий ненападения и компенсаций за ущерб. Посол России в Британии заявил о двух ошибках США в отношении Ирана.

    26 марта 2026, 07:10 • Новости дня
    В США стали изучать последствия подорожания нефти до 200 долларов

    В США стали изучать последствия от цены барреля нефти по 200 долларов

    В США стали изучать последствия подорожания нефти до 200 долларов
    @ Valery Lukyanov/Russian Look/Global Look Press

    Tекст: Катерина Туманова

    Чиновники администрации американского лидера изучают, чем обернется для экономики потенциальный скачок цен на нефть до 200 долларов за баррель, намекая на допущение последствий экстремальных сценариев войны с Ираном.

    «Еще до начала войны министр финансов Скотт Бессент выражал обеспокоенность тем, что конфликт приведет к росту цен на нефть и нанесет ущерб экономическому росту. Некоторые из источников сообщили, что высокопоставленные чиновники Министерства финансов уже несколько недель выражают в Белом доме обеспокоенность по поводу колебаний цен на нефть и бензин», – передает Bloomberg со ссылкой на источники.

    Заместитель пресс-секретаря Белого дома Куш Десаи это опроверг, заявив, что  администрация Трампа постоянно оценивает различные сценарии ценообразования и экономические последствия, но чиновники не рассматривают возможность достижения ценой на нефть 200 долларов за баррель, и министр Бессент не был «обеспокоен» краткосрочными перебоями, вызванными операцией «Эпическая ярость»».

    Бессент, по его словам, неоднократно «выражал как свою, так и уверенность администрации в долгосрочной перспективе развития американской экономики и мировых энергетических рынков».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, эксперты Wood Mackenzie спрогнозировали рост цен на нефть до 200 долларов. Дмитриев заявил о нефти по 200 долларов из-за участия Британии в конфликте с Ираном. Цены на бензин в США взлетели на фоне конфликта с Ираном.

    Газета ВЗГЛЯД также разбиралась, чем для мира обернется пятый в истории энергетический кризис.

    25 марта 2026, 17:40 • Новости дня
    В МИД подтвердили паузу в трехсторонних переговорах по Украине

    Замглавы МИД Галузин: Трехсторонние переговоры по Украине поставлены на паузу

    В МИД подтвердили паузу в трехсторонних переговорах по Украине
    @ Belkin Aleksey/news.ru/Global Look Press

    Tекст: Валерия Городецкая

    Заместитель министра иностранных дел России Михаил Галузин воздержался от прогнозов относительно будущего трехсторонних переговоров по вопросу Украины.

    Он подчеркнул, что встречи находятся в состоянии паузы, передает ТАСС.

    «Пауза, вот вам и стадия. Я не готов ничего сказать, кроме того, что уже сказал (пресс-секретарь президента РФ) Дмитрий Сергеевич Песков. Я не хочу делать никаких прогнозов, чтобы потом не объяснять, почему они не сбылись», – заявил Галузин журналистам.

    Ранее пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил, что работа трехсторонней группы Россия, США и Украины по вопросам урегулирования на Украине поставлена на паузу.

    В субботу украинская делегация прибыла в Майами для проведения двусторонней встречи с представителями США по вопросам урегулирования конфликта на Украине.

    26 марта 2026, 06:00 • Новости дня
    Иран опроверг ведение переговоров с США
    @ Валерий Шарифулин/ТАСС
    @ Валерий Шарифулин/ТАСС

    Tекст: Катерина Туманова

    Иран рассматривает предложение США о прекращении войны в Персидском заливе, но не намерен вести переговоры о прекращении расширяющегося ближневосточного конфликта, заявил министр иностранных дел страны Аббас Аракчи.

    Обмен сообщениями через посредников «не означает переговоров с США. Они выдвигали идеи в своих посланиях, которые были доведены до высших органов власти, и при необходимости они озвучат свою позицию», – приводит Reuters слова  Аракчи в эфире гостелерадио Ирана.

    Предложение президента США Дональда Трампа из 15 пунктов, направленное через Пакистан, предусматривает уничтожение запасов высокообогащенного урана в Иране, прекращение обогащения, ограничение программы создания баллистических ракет и прекращение финансирования региональных союзников, согласно трем источникам в израильском кабинете министров, знакомым с планом.

    Белый дом отказался раскрывать подробности предложения и пригрозил усилить удары по Ирану, если попытки окажутся тщетными

    «Если они не смогут понять, что потерпели военное поражение и так будет продолжаться впредь, президент Трамп нанесет по ним удар сильнее, чем когда-либо прежде», – заявила пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, портал Axios узнал о подготовке США мирного саммита с Ираном 26 марта. WSJ сообщила о требованиях Ирана закрыть базы США в Персидском заливе. Иран потребовал включить Ливан во все соглашения о прекращении огня.

    25 марта 2026, 17:44 • Новости дня
    Захарова раскритиковала заявление посла Израиля о позиции Москвы по Ирану

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Официальный представитель МИД России Мария Захарова подчеркнула, что заявления израильского посла о позиции Москвы по иранскому конфликту наносят ущерб двусторонним отношениям.

    Заявления посла Израиля в России Одеда Йосефа относительно позиции Москвы по иранскому конфликту не способствуют укреплению дружественных связей между странами. Об этом заявила на брифинге официальный представитель МИД России Мария Захарова, передает ТАСС.

    По словам Захаровой, неуместными представляются заявления посла о якобы однобокой, односторонней позиции Москвы в отношении текущей ситуации на Ближнем Востоке. Она подчеркнула, что такие оценки не соответствуют действительности, так как российская позиция основана на фактах и тщательном внешнеполитическом анализе.

    Дипломат также добавила, что публичные заявления и подобные оценки подходов страны пребывания со стороны посла не способствуют укреплению дружеских связей между государствами. МИД России призывает к более взвешенному подходу в подобных вопросах.

    Ранее посол Израиля Одед Йосеф был вызван в Министерство иностранных дел России из-за ракетного удара израильских ВВС по югу Ливана, в результате которого пострадали журналисты RT.

    До этого посол заявлял, что иранская АЭС «Бушер» не рассматривается Израилем как цель удара, поскольку приоритетом является противостояние политическому аппарату иранского режима.

    Между тем, как стало известно в среду, ситуация на станции «Бушер» продолжает развиваться по негативному сценарию после повторного удара по территории у действующего энергоблока, сообщил глава Росатома Алексей Лихачев.


    Главное
    Российские войска освободили харьковскую Шевяковку
    ВСУ атаковали Выборг дронами с канадскими зарядами
    Индийские НПЗ отказались от доллара при оплате российской нефти
    В Израиле сообщили о гибели командующего ВМС Ирана
    NYT: Хаос в аэропортах США стал символом власти Трампа
    В Челябинске девятиклассник ранил школьницу из сигнального пистолета
    В Подольске задержали троих подозреваемых в избиении журналиста Рен ТВ