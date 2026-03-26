Пашинян заявил что обсудил с Путиным продолжение контактов на высшем уровне

Tекст: Елизавета Шишкова

В ходе телефонного разговора премьер-министр Армении Никол Пашинян и президент России Владимир Путин обсудили возможность поддержания контактов на высшем уровне, передает ТАСС. Пашинян отметил, что стороны договорились попытаться найти повод для продолжения диалога.

«Мы договорились, что постараемся найти повод для того, чтобы продолжить разговор. Поскольку мы сейчас входим в этап выборов, и я не знаю, насколько смогу принимать участие в мероприятиях ЕАЭС. Сейчас работаем, увидим», – заявил Пашинян на брифинге, который транслировали местные каналы.

Как писала газета ВЗГЛЯД, президент России Владимир Путин провел телефонный разговор с премьер-министром Армении Николом Пашиняном по инициативе армянской стороны.

Ранее Пашинян заявил о фазе трансформации отношений с Россией и отметил, что не планирует выводить российскую базу из Гюмри.

Он также предложил передать право концессионного управления железными дорогами Армении стране, дружественной России и Армении.