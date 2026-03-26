Суд ЕС отклонил иски пяти российских бизнесменов по санкциям

Tекст: Дарья Григоренко

Апелляционные жалобы рассматривались по каждому бизнесмену отдельно, однако решение было принято одновременно по всем делам, передает ТАСС.

В постановлении суда говорится: «Дмитрий Пумпянский, Тигран Худавердян, Виктор Рашников, Дмитрий Мазепин, Герман Хан, которые были подвергнуты рестриктивным мерам, подали иски в Европейский суд общей юрисдикции, которые были отклонены в 2023 году. После чего они подали апелляции в Европейский суд юстиции. Настоящим решением суд отклонил все эти апелляции».

Особое внимание было уделено формулировке, согласно которой рестрикции Евросоюза против крупных российских предпринимателей «не зависят от их связей с правительством России». Суд подчеркнул, что ключевой доход правительству России обеспечивают экономические секторы, а не сами бизнесмены.

Таким образом, влияние предпринимателей на финансирование российского государства в контексте конфликта на Украине определяется исходя из их деятельности в определённых секторах экономики, а не от степени личных связей с властями России. Решение Европейского суда юстиции является окончательным и оспариванию не подлежит.

Ранее суд ЕС впервые признал незаконным повторное внесение физлица в санкционный список по России и указал на нарушения Советом ЕС правил исполнения судебных актов.