Токаев заявил о тщательной подготовке к визиту Путина в Астану

Tекст: Елизавета Шишкова

Токаев сообщил, что в Астане ведется тщательная подготовка к государственному визиту президента России Владимира Путина. По его словам, недавний телефонный разговор с российским лидером завершился договоренностью «тщательно готовиться к этому очень важному событию», передает ТАСС.

Токаев выразил уверенность, что предстоящий визит придаст «серьезный импульс дальнейшему развитию стратегического партнерства между нашими странами, основанному на традиции союзнических взаимоотношений».

В ходе встречи с председателем правительства России Михаилом Мишустиным Токаев также заявил, что на сегодняшний день Казахстан и Россия реализовали 122 крупных совместных проекта общей стоимостью 25 млрд долларов. Он отметил, что объем торговли между двумя странами уверенно приближается к 30 млрд долларов, назвав эти показатели уникальными.

Президент Казахстана подчеркнул, что Россия остается основным торгово-экономическим и инвестиционным партнером республики, и выразил удовлетворение достигнутыми результатами.

Как писала газета ВЗГЛЯД, Михаил Мишустин заявил, что обсуждал с Владимиром Путиным двусторонние отношения между Москвой и Астаной, а также подготовку к визиту российского президента в Казахстан в мае.

В прошлом году Касым-Жомарт Токаев назвал визит делегации Казахстана в Россию главным событием года и отметил серьезную подготовку со стороны Москвы.

Ранее Владимир Путин позвонил Токаеву, чтобы поздравить с проведением референдума по Конституции и обсудить укрепление двусторонних отношений.