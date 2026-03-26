МВД: Спрос на выдачу загранпаспортов возрос из-за детей

В миграционной службе ведомства отметили, что в интернете появились материалы о сложностях оформления документов, в основном в подразделениях крупных городов, передает РИА «Новости».

«Утверждения, что возникшая ситуация обусловлена ростом интереса жителей страны к эмиграции, являются голословными и не соответствуют действительности. Данная государственная услуга была и остается одной из самых востребованных, основной массив обращений граждан традиционно приходится на предотпускной сезон: с марта по сентябрь», – говорится в сообщении.

Правоохранители пояснили, что на рост числа обращений повлияли изменения правил пересечения границы детьми до 14 лет. С 20 января ребенок больше не может выехать в ряд стран по свидетельству о рождении, требуется отдельный загранпаспорт или внесение его данных в документ родителя. По данным ведомства, выдача загранпаспортов несовершеннолетним выросла на 70% для паспортов сроком на пять лет и на 40% для паспортов на десять лет.

Кроме того, на увеличение спроса повлияли технические сложности в многофункциональных центрах, поэтому гражданам предлагают обращаться напрямую в подразделения по вопросам миграции или через портал «Госуслуги».

В целом количество загранпаспортов, выданных взрослому населению в январе–феврале 2026 года, увеличилось на 15% по сравнению с тем же периодом прошлого года.

В ведомстве напомнили, что МВД ежегодно призывает оформлять документы заблаговременно, однако многие по-прежнему приходят перед отпуском, и полиция регулирует потоки граждан и при необходимости расширяет часы приема.

Напомним, с 20 января 2026 года дети младше 14 лет смогут выезжать за рубеж только по собственному загранпаспорту. В правительстве изучается предложение полностью запретить вписывание детей в загранпаспорта родителей.