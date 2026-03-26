Силуанов заявил о необходимости выхода компаний России на IPO

Tекст: Дмитрий Зубарев

Силуанов на съезде Российского союза промышленников и предпринимателей заявил, что российским компаниям необходимо выходить на IPO и SPO, поскольку финансовый рынок будет расти, передает РИА «Новости».

Министр отметил, что несмотря на высокие ставки, размещение акций – это хороший способ привлечения средств для развития и инвестиций, а для компаний, которые выходят на рынок, существуют меры поддержки.

Силуанов подчеркнул, что, по его мнению, финансовый рынок в будущем будет только расти, а компании, которые разместятся сейчас, смогут получить более высокую капитализацию.

Также глава Минфина обратил внимание на необходимость оптимизации издержек и повышения производительности труда, отметив, что это важно как для бизнеса, так и для экономики в целом. Он провел параллель с работой правительства, которое сейчас активно занимается пересмотром расходов и применяет нулевое бюджетирование, уделяя приоритет технологическому суверенитету и адресному распределению социальной помощи.

Как писала газета ВЗГЛЯД, Владимир Путин поручил правительству и Банку России утвердить отраслевые планы по IPO российских компаний и предусмотреть для них дополнительные меры поддержки.

Замминистра финансов Иван Чебесков на форуме ВТБ сообщил о подготовке к выходу на IPO порядка семи государственных компаний и введении в 20 компаниях системы вознаграждения менеджмента, связанной с рыночной капитализацией.

Президент Владимир Путин на форуме «Россия зовет!» заявил о проведении в текущем году 19 первичных и вторичных размещений акций на сумму 102 млрд рублей и о задаче удвоить капитализацию российского фондового рынка к 2030 году.