Дрон ВСУ взорвался рядом с больницей в Каховке

Tекст: Елизавета Шишкова

Дрон Вооруженных сил Украины залетел на территорию Каховской центральной районной больницы в Херсонской области и некоторое время кружил в поисках цели, передает ТАСС.

Филипчук сообщил, что беспилотник со взрывчаткой не обнаружил подходящей цели и вскоре взорвался на земляной площадке рядом с больничными корпусами.

«Вражеский дрон со взрывчаткой залетел на территорию Каховской ЦРБ. Кружил. Выискивал цель. Не нашел. Взорвался на земляной площадке. Просто вдумайтесь. Дрон со взрывчаткой над больницей. Добить тех, кому и без того нужна помощь. Те, кто стоит за этим, – нелюди. Животными их назвать тоже язык не поворачивается», – написал Филипчук в своем телеграм-канале.

По его данным, в результате происшествия никто не пострадал.

Как писала газета ВЗГЛЯД, украинский беспилотник сбросил взрывчатку на детский сад в одном из сел Херсонской области, в результате чего была повреждена котельная.

В результате серии обстрелов в Новой Каховке пострадали четыре мирных жителя, были повреждены три дома и объекты инфраструктуры.

В ходе атаки с применением беспилотников в городе Алешки погибли женщина и пожилой мужчина.