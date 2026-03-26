  Эксперт назвал контрмеры против плана Британии задерживать суда с российской нефтью
    26 марта 2026, 12:00 • Новости дня

    На подлете к Москве с начала суток сбито 24 беспилотника

    На подлете к Москве с начала суток сбито 24 беспилотника
    @ Алексей Майшев/РИА Новости

    Tекст: Вера Басилая

    На подлете к Москве с начала суток сбито 24 беспилотных летательных аппарата, обломки которых уже обследуют специалисты экстренных служб, сообщил мэр столицы Сергей Собянин.

    Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил в Max о сбитых еще шести беспилотниках, летевших к городу. Сначала были уничтожены два аппарата, а следом силы ПВО Минобороны уничтожили еще четыре беспилотника, также направлявшихся к Москве. Все обломки тщательно обследуются на предмет возможной опасности.

    В общей сложности, по информации мэра, с начала суток сбиты 24 беспилотника, пытавшихся приблизиться к столице. Для сравнения, накануне было уничтожено 28 таких аппаратов.

    Ранее система противовоздушной обороны Минобороны отразила атаку четырех беспилотных летательных аппаратов, направлявшихся к Москве.

    До этого силами ПВО Минобороны уничтожено 14 беспилотников, летевших в Москве.

    25 марта 2026, 16:52 • Новости дня
    Сценарист «Счастливы вместе» отправлен под суд за убийство участника «Дома-2»
    Сценарист «Счастливы вместе» отправлен под суд за убийство участника «Дома-2»
    @ max.ru/moscowproc

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    В Москве завершилось расследование дела о гибели участника «Дома-2» Дмитрия Лукина, обвиняемым по которому проходит сценарист Станислав Берестовой, сообщает прокуратура города.

    Сценарист проекта «Счастливы вместе» 53-летний Станислав Берестовой предстанет перед судом по обвинению в убийстве участника телепроекта «Дом-2» 33-летнего Дмитрия Лукина, сообщает столичная прокуратура.

    Как уточняется, трагедия произошла в ночь на 14 апреля 2025 года в квартире на Щелковском шоссе. По данным следствия, мужчины распивали спиртное, и между ними вспыхнул конфликт. В итоге Берестовой нанес Лукину множественные колото-резаные раны кухонным ножом в область шеи, груди, живота, спины и рук, от которых потерпевший скончался на месте.

    Сейчас обвиняемый находится под стражей. Измайловская межрайонная прокуратура утвердила обвинительное заключение, и уголовное дело направлено в Измайловский районный суд Москвы.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, бывший участник телепроекта «Дом-2» Дмитрий Лукин был убит во время работы над сценарием нового сезона «Счастливы вместе».

    До этого Мария Кохно, ранее участвовавшая в шоу «Дом-2» и бывшая возлюбленная Лукина, предположила, что убийство могло произойти из-за характера мужчины. Напомним, тело Лукина нашли в квартире в Москве, на его теле было более 50 ножевых ранений.


    26 марта 2026, 00:47 • Новости дня
    Житель Подмосковья пострадал при пожаре из-за сбитого дрона ВСУ

    Tекст: Катерина Туманова

    Житель подмосковного селя Кленово пострадал при пожаре из-за сбитого дрона ВСУ, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин в Max-канале.

    «Сбит ещё один вражеский беспилотник. По предварительной информации, его обломки упали в районе села Кленово, в результате чего в частном доме возник пожар, пострадал один человек», – написал он.

    Столичный градоначальник уточнил, что на месте работают городские экстренные службы, пострадавшему оказывают необходимую помощь.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Собянин сообщал в среду, что с начала суток силы ПВО сбили 11 дронов на подлете к городу. Аэропорт Шереметьево после 22.00 стал принимать и выпускать рейсы по согласованию. К такому же режиму работы перешел аэропорт Внуково.


    25 марта 2026, 19:30 • Видео
    Иран потребовал от США невозможного

    В ответ на американский мирный план из 15 пунктов Иран выдвинул к США собственный список требований для окончания войны и дал понять, что команда Дональда Трампа блефует.

    26 марта 2026, 09:42 • Новости дня
    Песков объяснил отключение мобильного интернета в Москве

    Песков объяснил отключение мобильного интернета в Москве работой спецслужб

    Песков объяснил отключение мобильного интернета в Москве
    @ Владимир Смирнов/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков прокомментировал недавние проблемы с доступом к мобильному интернету в Москве, связав отключение с работой спецслужб.

    Российские спецслужбы выполняют свои функции и принимают необходимые меры для нейтрализации угроз, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, передает ТАСС.

    Его комментарий прозвучал в ответ на вопрос журналиста Life Александра Юнашева о том, связано ли восстановление мобильного интернета в Москве с исчезновением какой-либо угрозы.

    Песков подчеркнул: «Спецслужбы выполняют свои функции. Они принимают те меры, которые необходимы для купирования тех или иных угроз. Какие угрозы сейчас актуальны, а какие нет – это прерогатива спецслужб».

    Он также добавил, что подобные вопросы должны адресоваться напрямую спецслужбам, а не пресс-службе Кремля. Ранее пользователи в Москве сообщали о нестабильной работе мобильного интернета в ряде районов столицы. Операторы мобильной связи уведомляли абонентов о возможном ограничении мобильного интернета в целях обеспечения мер безопасности.

    Абоненты получали сообщения, что «возможны временные ограничения в работе мобильного интернета», при этом оставались доступны сайты и сервисы из «белого списка», голосовая связь и СМС.

    Песков заявил о необходимости временных ограничений мобильной связи в Москве ради защиты граждан от все более технологичных угроз со стороны Киева.

    Между тем, операторы мобильной связи в Москве начали рассылку сообщений о полном восстановлении работы мобильного интернета после недавних ограничений.

    25 марта 2026, 17:04 • Новости дня
    Найден мертвым мужчина, изрезавший женщину в Москве

    Силовики сообщили о смерти подозреваемого в нападении на женщину в Москве

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    В Москве обнаружили тело мужчины, который ранее напал с ножом на свою бывшую возлюбленную, оставив предсмертную записку с обвинениями в ее адрес, сообщили в правоохранительных органах..

    Мужчину, подозреваемого в нанесении ножевых ранений женщине в квартире на Ходынском бульваре, нашли мертвым, сообщили РИА «Новости» в правоохранительных органах. Собеседник агентства подтвердил, что подозреваемый был обнаружен без признаков жизни.

    Следствие установило, что 25 марта в квартире на севере Москвы была найдена женщина с ножевыми ранениями. По предварительным данным, нападавшим оказался ее бывший молодой человек, который после нападения скрылся с места происшествия.

    В пресс-службе столичного главка МВД уточнили, что мужчина оставил предсмертную записку, где обвинил пострадавшую в своей смерти. Женщина была госпитализирована после нападения.

    По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 30 и части 1 статьи 105 УК России, предусматривающим ответственность за приготовление к преступлению, покушение на преступление и убийство.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, мужчина нанес ножевые ранения возлюбленной в квартире на севере Москвы.

    Ранее другой житель севера столицы атаковал ножом супругу и сына в состоянии алкогольного опьянения. Также в среду стало известно, что сценарист проекта «Счастливы вместе» Станислав Берестовой предстанет перед судом по обвинению в убийстве участника «Дом-2» Дмитрия Лукина.


    25 марта 2026, 18:30 • Новости дня
    Собянин сообщил об уничтожении трех БПЛА на подлете к Москве

    Собянин: На подлете к Москве сбиты три БПЛА

    Tекст: Валерия Городецкая

    Системы противовоздушной обороны Министерства обороны уничтожили три беспилотника, летевших в сторону Москвы, сообщил мэр столицы Сергей Собянин.

    «Системой ПВО Минобороны уничтожены три БПЛА, летевших на Москву. Специалисты экстренных служб работают на месте падения обломков», – сообщил мэр Москвы в Max.

    Днем в среду Собянин сообщал о двух летевших к столице дронах. До этого силы ПВО сбили 11 дронов на подлете к Москве.

    25 марта 2026, 14:19 • Новости дня
    Мужчина изрезал возлюбленную ножом в квартире на севере Москвы

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Жительницу столицы экстренно госпитализировали с ножевыми ранениями, полученными в ходе конфликта с возлюбленным в квартире на Ходынском бульваре, сообщили в Главном следственном управлении СК по городу.

    Инцидент произошел 25 марта в жилом доме, пострадавшую нашли с признаками насилия, пояснили в ведомстве, передает РИА «Новости».

    По предварительным данным, тяжелые травмы женщине нанес ее молодой человек, которого сейчас разыскивают правоохранительные органы.

    Раненую доставили в больницу для оказания медицинской помощи. На месте происшествия работают криминалисты и сотрудники Следственного комитета, устанавливающие все обстоятельства и детали случившегося.

    Доследственная проверка ведется по статье «Покушение на убийство».

    В январе пьяный житель севера Москвы нанес множественные ножевые ранения супруге и сыну. В 2024 году мужчина попытался убить бывшую супругу в примерочной одного из торговых центров.

    25 марта 2026, 20:48 • Новости дня
    Минобороны сообщило об уничтожении 91 украинского БПЛА за семь часов

    Tекст: Денис Тельманов

    В течение семи часов российские системы ПВО уничтожили девяносто один украинский беспилотник над областями в центральной и северо-западной части страны.

    Как передает ТАСС, в Министерстве обороны России сообщили, что 25 марта с 13:00 до 20:00 по московскому времени дежурные средства противовоздушной обороны перехватили и уничтожили девяносто один украинский беспилотный летательный аппарат самолетного типа.

    БПЛА были сбиты над территориями Белгородской, Брянской, Владимирской, Калужской, Курской, Ленинградской, Смоленской, Тульской областей и Московского региона.

    В Минобороны подчеркнули, что атаки были отражены в течение короткого промежутка времени, и все цели были своевременно обнаружены и уничтожены. Подробности о возможных повреждениях или пострадавших не приводятся.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, системы противовоздушной обороны Министерства обороны уничтожили три беспилотника, летевших в сторону Москвы.

    Дежурные средства противовоздушной обороны в первой половине дня среды поразили 85 украинских дронов над территорией России. Беспилотные летательные аппараты, направлявшиеся к российской столице, уничтожены.

    25 марта 2026, 19:44 • Новости дня
    Собянин сообщил о еще четырех сбитых ПВО Москвы беспилотниках

    Tекст: Денис Тельманов

    Еще четыре беспилотника были уничтожены на подлете к Москве, а число сбитых за сутки достигло двадцати.

    Система противовоздушной обороны отразила атаку еще четырех беспилотников, летевших на российскую столицу, передает ТАСС. Об этом сообщил мэр Москвы Сергей Собянин в своем канале в Max.

    В сообщении отмечается: «Отражена атака еще четырех беспилотников. Специалисты экстренных служб работают на месте падения обломков».

    Общее количество сбитых беспилотных летательных аппаратов с начала суток составило двадцать. По данным оперативных служб, никаких сведений о пострадавших или разрушениях на этот час не поступало.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, системы противовоздушной обороны Министерства обороны уничтожили три беспилотника, летевших в сторону Москвы.

    Дежурные средства противовоздушной обороны в первой половине дня в среду поразили 85 украинских дронов над Россией.

    25 марта 2026, 22:20 • Новости дня
    Аэропорт Шереметьево стал принимать и выпускать рейсы по согласованию

    Tекст: Катерина Туманова

    Представитель Росавиации сообщил в Max-канале ведомства о том, что аэропорт Шереметьево принимает и выпускает авиарейсы по согласованию.

    «Аэропорт Шереметьево принимает и отправляет рейсы по согласованию с соответствующими органами в связи с введением временных ограничений на использование воздушного пространства в районе авиагавани», – написал он.

    В Росавиации уточнили, что возможны корректировки в расписании рейсов.

    Статус рейса можно уточнить с помощью онлайн-табло аэропорта.

    Напомним, ранее в этот день Росавиация сообщила, что Внуково принимает и отправляет рейсы по согласованию.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, системы ПВО Минобороны уничтожили три беспилотника, летевших в сторону Москвы, а к вечеру среды еще четыре. Дежурные средства ПВО в первой половине дня в среду поразили 85 украинских дронов над Россией.

    25 марта 2026, 14:23 • Новости дня
    Силы ПВО сбили два новых летевших к Москве беспилотника

    Tекст: Вера Басилая

    Силы противовоздушной обороны Минобороны уничтожили два беспилотника, направлявшихся к Москве, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

    Как сообщил в Max Собянин, силы противовоздушной обороны Минобороны уничтожили два беспилотника, направлявшихся к Москве. На месте падения обломков дронов работают сотрудники экстренных служб для выяснения обстоятельств и сбора улик.

    Силы ПВО сбили 11 дронов на подлете к Москве с начала суток.

    25 марта 2026, 23:25 • Новости дня
    Средствами ПВО на подлете к Москве уничтожены три дрона

    Tекст: Катерина Туманова

    Еще три дрона вечером среды уничтожены на подлете к столице средствами ПВО, написал мэр города Сергей Собянин в Max-канале.

    «Уничтожены три беспилотника, летевших на Москву. На месте падения обломков работают специалисты экстренных служб», – сообщил мэр.

    Напомним, до этого Собянин проинформировал о ликвидации четырех летевших на Москву дронов ВСУ.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Собянин сообщал днем, что с начала суток силы ПВО сбили 11 дронов на подлете к городу. Аэропорт Шереметьево после 22.00 стал принимать и выпускать рейсы по согласованию. К такому же режиму работы перешел аэропорт Внуково.


    25 марта 2026, 22:46 • Новости дня
    Средства ПВО ликвидировали четыре летевших на Москву дрона ВСУ

    Tекст: Катерина Туманова

    Вечером среды силы ПВО уничтожили в течение 15 минут четыре дрона ВСУ, направлявшихся в сторону Москвы, сообщил в Max-канале столичный градоначальник Сергей Собянин.

    «Два беспилотника, летевших на Москву, уничтожены силами ПВО Минобороны. Специалисты экстренных служб работают на месте падения обломков», – написал мэр в 22.30.

    Менее чем через 15 минут Собянин добавил, что еще два дрона были ликвидированы на подлете к столице.

    Напомним, в течение среды силы ПВО уничтожали вражеские дроны на подступах к Москве.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Собянин сообщил, что с начала суток силы ПВО сбили 11 дронов на подлете к городу. В этой связи аэропорт Шереметьево после 22.00 стал принимать и выпускать рейсы по согласованию.

    Дежурные средства ПВО в первой половине дня в среду поразили 85 украинских дронов над Россией.


    26 марта 2026, 04:50 • Новости дня
    Два дрона ВСУ сбиты силами ПВО на подлете к Москве

    Tекст: Катерина Туманова

    Два украинских дрона, направлявшиеся к Москве, были уничтожены силами ПВО, сообщил в Max-канале столичный градоначальник Сергей Собянин в 4.31.

    «Сбиты два БПЛА, летевших на Москву. Специалисты экстренных служб работают на месте падения обломков», – написал он.

    С полуночи к моменту вышеуказанного сообщения силы ПВО ликвидировали семь украинских дронов, направлявшихся к Москве.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, аэропорт Шереметьево после 22.00 стал принимать и выпускать рейсы по согласованию. К такому же режиму работы перешел аэропорт Внуково. Житель Подмосковья пострадал при пожаре из-за сбитого дрона ВСУ в ночь на четверг.


    26 марта 2026, 02:53 • Новости дня
    Собянин сообщил о четырех сбитых дронах ВСУ на подлете к Москве

    Tекст: Катерина Туманова

    Силами ПВО уничтожены четыре дрона ВСУ, направлявшихся к Москве в ночь на четверг, сообщил в Max-канале мэр столицы Сергей Собянин.

    «Силами ПВО Минобороны уничтожен БПЛА, летевший на Москву. На месте падения обломков работают специалисты экстренных служб», – написал он в 2.46.

    Через час Собянин сообщил о еще трех дронах, сбитых на пути к городу.

    «Уничтожены ещё три беспилотника, летевших на Москву. Специалисты экстренных служб работают на месте падения обломков», – добавил мэр.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, аэропорт Шереметьево после 22.00 стал принимать и выпускать рейсы по согласованию. К такому же режиму работы перешел аэропорт Внуково. Житель Подмосковья пострадал при пожаре из-за сбитого дрона ВСУ в ночь на четверг.


    26 марта 2026, 04:27 • Новости дня
    Аэропорт Домодедово стал принимать и выпускать рейсы по согласованию

    Tекст: Катерина Туманова

    Московский аэропорт Домодедово перешел на ограниченный режим работы, сообщил в Telegram-канале представитель Росавиации.

    «Аэропорт Домодедово принимает и отправляет рейсы по согласованию с соответствующими органами в связи с введением временных ограничений на использование воздушного пространства в районе этой авиагавани», – написал он.

    В Росавиации напомнили о возможности корректировки расписания рейсов и призвали проверять статус рейса на онлайн-табло аэропорта.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, аэропорт Шереметьево после 22.00 стал принимать и выпускать рейсы по согласованию. К такому же режиму работы перешел аэропорт Внуково. Житель Подмосковья пострадал при пожаре из-за сбитого дрона ВСУ в ночь на четверг.

