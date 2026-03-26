  На подлете к Москве с начала суток сбито 24 беспилотника
    Беззащитный западный танк стал объектом экспериментов на Украине
    Стармер разрешил задержания судов российского «теневого флота»
    Bloomberg: Словакия может стать крупнейшим производителем боеприпасов для армий Европы
    США приготовились к производству танков Abrams нового поколения
    Турецкий танкер с нефтью из России подвергся атаке дронов в Черном море
    Иран опроверг ведение переговоров с США
    Bloomberg: Китай взял роль якоря стабильности в Азии
    NYT: Хаос в аэропортах США стал символом власти Трампа
    В шахте имени Ленина в Горловке нашли литий
    26 марта 2026, 11:55 • Новости дня

    В шахте имени Ленина в Горловке нашли литий

    В шахте имени Ленина в Горловке обнаружили высокое содержание лития в воде

    Tекст: Мария Иванова

    Большое содержание лития обнаружили в подземных водах шахты имени Ленина в Горловке ДНР, причем его извлечение уже признано рентабельным, сообщил руководитель центра технологической кооперации «Сколково» Никита Кузнецов.

    О находке сообщил руководитель центра технологической кооперации «Сколково» Никита Кузнецов на Днях ВЭБ.РФ и институтов поддержки в ДНР, передает ТАСС.

    По его словам, специалисты фонда проводили испытания по очистке шахтных вод с использованием собственной технологии и выполнили химический анализ воды шахты имени Ленина в Горловке.

    «Проводили испытания по очистке шахтных вод, используя технологию, и делали химический анализ воды шахты им. Ленина в Горловке, – сказал Кузнецов. – Там огромное содержание лития, растворенного в воде, его можно извлекать, технологии у нас в „Сколково“ есть, которые могут позволить его извлекать. Это рентабельно».

    Кузнецов также отметил, что технологии извлечения лития имеются у горнорудного дивизиона «Росатома». Он рассказал, что фонд активно работает с коллегами из госкорпорации и в ближайшее время намерен подписать с ними соглашение о научно-техническом сотрудничестве.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, освобождение населенного пункта Шевченко в ДНР позволило установить контроль над крупнейшим месторождением лития.

    Ранее французская газета Le Figaro сообщила о переходе под контроль России двух из четырех крупнейших литиевых месторождений на Украине.

    25 марта 2026, 18:12 • Новости дня
    Великий Новгород остался без водоснабжения
    Великий Новгород остался без водоснабжения
    Tекст: Валерия Городецкая

    Великий Новгород полностью остался без водоснабжения, сообщили в мэрии города.

    Власти пояснили, что из-за отсутствия электроэнергии остановлена работа городских очистных сооружений, передает «Интерфакс». Что стало причиной происшествия, выясняется.

    В августе Судак и Коктебель остались без воды из-за аварии на магистральном водоводе.

    25 марта 2026, 19:12 • Новости дня
    Патрушев: Торговые суда получили защиту российских мобильных огневых групп

    Патрушев: Торговые суда могут запрашивать сопровождение мобильными огневыми группами

    Патрушев: Торговые суда получили защиту российских мобильных огневых групп
    Tекст: Ольга Иванова

    Введение мобильных огневых групп для сопровождения судов под российским флагом связано с усилением давления и задержаниями российских грузов в западных портах, заявил на заседании Морской коллегии помощник президента РФ Николай Патрушев.

    Помощник президента России Николай Патрушев выступил на заседании Морской коллегии, сообщает ТАСС. Он заявил, что западные страны пытаются усилить контроль за российскими грузами, а также что суда, соответствующие всем критериям свободного судоходства, подвергаются досмотрам и задержаниям под надуманными предлогами.

    Патрушев подчеркнул, что для безопасности перевозок теперь можно запрашивать сопровождение судов под российским флагом мобильными огневыми группами через капитанов портов. По его словам, Военно-морской флот России обеспечивает безопасность судоходства как по объектам, так и зонально.

    Особое внимание Патрушев уделил инциденту с танкером-газовозом «Арктик-Метагаз», предупредив, что его повреждения могут привести к катастрофическим экологическим последствиям для стран Средиземноморья.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в Москве определили дополнительные шаги по нейтрализации террористических угроз для судов, следующих из российских портов или под флагом России.

    25 марта 2026, 19:30 • Видео
    Иран потребовал от США невозможного

    В ответ на американский мирный план из 15 пунктов Иран выдвинул к США собственный список требований для окончания войны и дал понять, что команда Дональда Трампа блефует.

    25 марта 2026, 16:12 • Новости дня
    При поддержке «Единой России» до 2030 года появится 25 кампусов мирового уровня

    Tекст: Елизавета Шишкова

    В рамках национального проекта «Молодёжь и дети» к 2030 году в России планируется создать 25 студенческих кампусов мирового уровня, где будут развиваться новые технологии, сообщил секретарь генсовета «Единой России» Владимир Якушев.

    Якушев в ходе форума в Нижнем Новгороде рассказал о ходе строительства кампусов мирового уровня. Он отметил, что сейчас в различных регионах страны на разных стадиях находятся 25 таких объектов, которые должны быть полностью готовы к 2030 году. Якушев подчеркнул, что цель создания подобных кампусов – развитие науки и внедрение новых технологий в ответ на современные вызовы, говорится в сообщении, поступившем в газету ВЗГЛЯД.

    Вице-премьер Дмитрий Чернышенко сообщил, что работа над строительством кампусов ведется по нацпроекту «Молодежь и дети» и является одной из ключевых инициатив народной программы «Единой России». Благодаря поддержке партии выделено необходимое бюджетное финансирование. Приволжский федеральный округ входит в тройку лидеров по числу строящихся студгородков.

    В частности, ИТ-кампус «Неймарк» в Нижнем Новгороде рассчитан на 7 тыс. учебных мест и около пяти с половиной тысяч мест для проживания студентов и преподавателей. Здесь уже работают новые гостиницы, ведется обучение по востребованным ИТ-специальностям, а также действует индустриальный партнерский проект «ГигаДок» от «Сбера».

    Глава региона Глеб Никитин отметил, что Нижегородская область последовательно развивает инженерную культуру, создает новые технопарки и образовательные центры при федеральной поддержке. Он подчеркнул, что такие проекты становятся точками притяжения для молодых талантов, способствуют развитию региона и укрепляют его позиции как промышленного, образовательного и культурного центра страны.

    25 марта 2026, 21:08 • Новости дня
    Путин раскритиковал осудивших СВО деятелей культуры за молчание об атаке на Иран

    Tекст: Валерия Городецкая

    Деятели культуры, которые в начале спецоперации на Украине подписывали письма с ее осуждением, сейчас никак не выражают свою позицию по поводу действий США и Израиля в отношении Ирана, заявил президент России Владимир Путин на заседании Совета по культуре.

    «Вы сказали про тех, кто подписывал всякие письма – я так понимаю, что после начала СВО. Но, уверен, что эти любители эпистолярного искусства вряд ли что-то написали после начала сегодняшних непростых, трагических событий на Ближнем Востоке», – сказал Путин, комментируя выступление писателя Захара Прилепина, передает ТАСС.

    Президент подчеркнул, что отсутствие реакции со стороны известных деятелей культуры на события в Иране говорит о зависимости их «совести» от политической конъюнктуры.

    Напомним, Путин в среду по видеосвязи проводит заседание Совета при президенте по культуре.

    25 марта 2026, 22:02 • Новости дня
    Машков: Уехавшие за рубеж правообладатели запрещают спектакли по русской литературе

    Машков заявил Путину о запретах уехавших правообладателей на постановки по русской литературе

    Машков: Уехавшие за рубеж правообладатели запрещают спектакли по русской литературе
    Tекст: Вера Басилая

    Нужно цивилизованным способом решать вопрос того, что уехавшие за границу наследники некоторых авторов мешают ставить на сцене произведения своих предков, заявил президент Владимир Путин.

    Председатель Союза театральных деятелей России Владимир Машков обратился к президенту России Владимиру Путину на заседании Совета по культуре с просьбой дать поручение рассмотреть возможность постановки спектаклей по произведениям русской литературы без согласия правообладателей, которые не являются авторами, передает ТАСС.

    Он пояснил, что уехавшие из России наследники великих авторов запрещают театрам ставить спектакли на основе произведений своих предков. По его словам, это приводит к тому, что в России продолжается «геноцид российской культуры», а отказ наследников грозит забвением самих авторов.

    Президент Владимир Путин поддержал идею цивилизованного решения вопроса и подчеркнул важность уважения к правам наследников, но также отметил, что их позиция может привести к тому, что произведения не будут ставиться и будут забыты. Путин выразил уверенность, что решение можно найти цивилизованным способом, следует из сообщения в Max Кремля.

    «Они сами не авторы, у них есть какие-то права, и надо относиться к этому, безусловно, с уважением. Но, как Вы точно совершенно сказали, сформулировали, их не волнует даже, что в других странах многие произведения и ставиться-то не будут. Это просто приведёт к забвению этих авторов – вот и всё. Поэтому, безусловно, нужно этим позаниматься. Повторяю – цивилизованным способом нужно решать этот вопрос, и, мне кажется, мы сможем найти эти решения», – заявил Путин.

    Ранее ректор ГИТИСа Григорий Заславский предложил расценивать творчество иностранных агентов как принадлежащие российской культуре трофеи.

    Депутат Госдумы Дмитрий Певцов призвал полностью отказаться от постановок по произведениям таких авторов на отечественной сцене.

    25 марта 2026, 20:10 • Новости дня
    Патрушев: Россия потребует возмещения ущерба за атаку на «Арктик-Метагаз»
    Патрушев: Россия потребует возмещения ущерба за атаку на «Арктик-Метагаз»
    Tекст: Ольга Иванова

    Морская коллегия России по итогам совещания подчеркнула, что ответственность за возмещение ущерба после атаки на танкер «Арктик-Метагаз» должна нести страна-агрессор.

    Агрессор, совершивший террористическую атаку на танкер «Арктик-Метагаз» в Средиземном море, должен нести ответственность за причинённый ущерб, заявил председатель Морской коллегии РФ Николай Патрушев, передает ТАСС. На совещании коллегии подчеркнули: возмещение убытков должно происходить в строгом соответствии с международным законодательством.

    Там отметили, что Россия намерена использовать все собранные доказательства для формирования своей позиции по этому инциденту. Основная задача – добиться, чтобы именно агрессор компенсировал нанесённый ущерб.

    Минтранс России ранее сообщил об атаке украинских безэкипажных катеров на газовоз «Арктик Метагаз» в Средиземном море.

    Глава МИД Сергей Лавров заявил об очевидности украинского следа в этом нападении.

    Позднее итальянский телеканал Rai показал кадры дрейфующего без экипажа судна у берегов Лампедузы.

    25 марта 2026, 16:40 • Новости дня
    Появились кадры последствий ракетного удара Ирана по ТЭС «Огни Рабина» в Израиле
    Появились кадры последствий ракетного удара Ирана по ТЭС «Огни Рабина» в Израиле
    Tекст: Валерия Городецкая

    В сети появилась видеозапись последствий ракетного удара Ирана по территории Израиля.

    Основной целью иранской атаки стала крупнейшая в стране тепловая электростанция «Огни Рабина», расположенная неподалеку от города Хадера, передает «Царьград». Станция мощностью 2590 мегаватт обеспечивает до четверти всей электроэнергии Израиля.

    На опубликованных кадрах видно, как баллистическая ракета падает рядом с объектом, после чего раздается мощный взрыв. В небо поднимаются густые столбы дыма, а сам объект, судя по всему, не получил прямого попадания. Взрыв произошел в непосредственной близости от станции, что позволило избежать масштабных разрушений на самой ТЭС.

    Некоторые очевидцы обращают внимание, что при подлете ракета разделилась на несколько боевых частей. По их мнению, это говорит о возможном применении кассетной боевой части, которую сложнее перехватить средствами ПВО.

    Атака была совершена 25 марта 2026 года и, как отмечает Тегеран, стала ответом на удары Израиля по иранской энергетической инфраструктуре. Иранские власти ранее официально предупреждали, что любые атаки на их стратегические объекты встретят симметричный ответ.

    Ранее Израиль заявил об ударе по центру разработки подлодок в Иране.

    25 марта 2026, 14:02 • Новости дня
    Россия решила пересмотреть маршруты поставок энергоресурсов
    Россия решила пересмотреть маршруты поставок энергоресурсов
    Tекст: Дарья Григоренко

    Россия пересматривает маршруты поставок энергоресурсов из-за нестабильности на Ближнем Востоке, сообщил министр энергетики Сергей Цивилев.

    Цивилев заявил, что страна будет в первую очередь ориентироваться на поставки ближайшим соседям с общей границей, поскольку такие маршруты менее подвержены рискам. По его словам, любые существующие цепочки поставок могут оказаться под угрозой из-за возможной блокады проливов, передает ТАСС.

    Власти России также намерены пересмотреть другие логистические решения, связанные с экспортом нефтепродуктов. Это особенно актуально на фоне растущего интереса к российским энергоресурсам со стороны зарубежных государств. Цивилев отметил, что Россия стремится минимизировать внешние угрозы для энергетического сектора.

    Замминистра энергетики Роман Маршавин сообщил, что практически все страны Юго-Восточной Азии интересуются закупками российских энергоресурсов. Особый интерес проявляет Шри-Ланка, которая готова начать переговоры о возможных поставках нефти и других видов топлива из России. Объемы экспорта пока не определены, детали будут обсуждаться на будущих переговорах между странами.

    Ранее вице-премьер Александр Новак в ходе коллегии Минэнерго сообщили, что мир переживает энергокризис, с которым он не сталкивался практически никогда, и текущая ситуация уже искажает рыночную картину.

    Накануне секретарь Совета безопасности РФ Сергей Шойгу сообщил, что Россия готова работать с Глобальным Югом по кризису на Ближнем Востоке.

    Напомним, власти Шри-Ланки начали переговоры с Россией о поставках нефти.

    25 марта 2026, 20:19 • Новости дня
    Tasnim: Иран пригрозил закрытием Баб-эль-Мандебского пролива
    Tasnim: Иран пригрозил закрытием Баб-эль-Мандебского пролива
    Tекст: Валерия Городецкая

    Иран готов перекрыть стратегически важный Баб-эль-Мандебский пролив, если против него начнется наземное вторжение, в том числе на острова, пишет агентство Tasnim со ссылкой на военный источник.

    «Баб-эль-Мандебский пролив считается одним из стратегически важных проливов мира, и Иран обладает как волей, так и возможностью создать для него вполне реальную угрозу», – приводит Tasnim слова собеседника, передает РБК.

    Военный представитель подчеркнул, что если США попытаются решить проблему Ормузского пролива «глупыми мерами», то им стоит проявлять осторожность, чтобы не усугубить ситуацию созданием еще одной угрозы. Он также добавил, что Тегеран полностью готов к эскалации, пообещав открыть для противника неожиданные фронты, чтобы «удвоить его затраты».

    Баб-эль-Мандебский пролив соединяет Аденский залив с Красным морем, его длина составляет около 115 км, ширина – от 26 до 32 км, а средняя глубина – 150 м. Через этот путь и Суэцкий канал ежегодно проходят до 20 тыс. судов, что обеспечивает до 12% мировой морской торговли и треть мировых контейнерных перевозок.

    Пролив находится в территориальных водах Йемена. Ранее военачальник из Йемена Абед аль-Тавр сообщал, что хуситы могут перекрыть Баб-эль-Мандебский пролив для судов из США и Израиля в случае войны на стороне Ирана, который считается их союзником.

    Ранее Иран возложил вину за сбои в Ормузском проливе на США и Израиль.

    25 марта 2026, 18:36 • Новости дня
    В Нидерландах нашли возможные останки мушкетера д’Артаньяна
    В Нидерландах нашли возможные останки мушкетера д’Артаньяна
    Tекст: Ольга Иванова

    В церкви города Маастрихт на юге Нидерландов обнаружили скелет с мушкетной пулей в грудной клетке и французской монетой рядом, что позволяет предположить его принадлежность д’Артаньяну.

    Скелет, который с высокой долей вероятности принадлежит знаменитому мушкетеру д’Артаньяну, обнаружили в церкви города Маастрихт на юге страны, сообщает ТАСС со ссылкой на телеканал NOS. Останки нашли в феврале во время ремонтных работ после проседания пола, на месте бывшего алтаря, где традиционно хоронили только знатных людей.

    Ученые обнаружили в области груди фрагменты мушкетной пули, а рядом с телом – французскую монету. По словам археологов, речь, скорее всего, идет о Шарле де Бац де Кастельморе, графе д’Артаньяне, который командовал королевскими мушкетерами и был приближен к Людовику XIV.

    Д’Артаньян погиб в 1673 году при осаде Маастрихта, предположительно от ранения в грудь или горло, и, вероятно, был похоронен там же из-за продолжающихся боевых действий. До сих пор точное место его захоронения оставалось неизвестным.

    Для подтверждения личности найденного скелета взят образец ДНК, который сейчас исследуют в Мюнхене и сравнивают с ДНК потомков д’Артаньяна по линии рода де Бац. «Мы ждем результатов анализа ДНК, но на данный момент ничто не противоречит тому, что это останки д’Артаньяна», – заявил археолог Вим Дейкман.

    Д’Артаньян считается национальным героем Франции и прославился во всем мире после публикации романа Александра Дюма «Три мушкетера» в 1844 году.

    25 марта 2026, 22:39 • Новости дня
    Путин: Арест Бутягина показывает, с кем Россия имеет дело
    Путин: Арест Бутягина показывает, с кем Россия имеет дело
    Tекст: Вера Басилая

    Президент Владимир Путин на заседании Совета по культуре заявил, что арест в Польше археолога Александра Бутягина лишь подтверждает, с кем Россия имеет дело.

    Арест археолога Александра Бутягина лишний раз показывает, с кем Россия имеет дело, заявил президент России Владимир Путин на заседании Совета по культуре, сообщается на сайте Кремля.

    «То, что сейчас с археологом Бутягиным происходит, просто лишний раз подчеркивает то, с кем мы имеем дело», – сказал глава государства, выступая по видеосвязи перед участниками заседания.

    Президент подчеркнул, что Бутягин занимался археологическими раскопками в Крыму еще с советских времен, причем все экспедиции проходили в согласовании с властями.

    «Что касается учёного, который занимался раскопками в Крыму, он занимался, по-моему, в советское время, и тогда, когда Крым находился в составе Украины, – во все времена. И в последнее время занимался, ничего не менял, всё у него было по договорённости всегда с властями», – сказал Путин ходе заседания Совета по культуре.

    Бутягин – известный археолог, автор множества научных работ, в том числе по античному городу Мирмекию, основанному ионийскими греками в VI веке до нашей эры. Согласно информации на сайте Эрмитажа, он занимает должность заведующего сектором отдела античного мира и является секретарем археологической комиссии музея.

    Ранее польский суд одобрил экстрадицию российского археолога Александра Бутягина на Украину.

    Ученый назвал вероятную выдачу Киеву угрозой для своей жизни и здоровья.

    Совет по правам человека направил обращение к омбудсмену Польши по вопросу экстрадиции российского археолога Бутягина.

    25 марта 2026, 16:48 • Новости дня
    Иранские военные ракетами по авианосцу США заставили его изменить курс
    Иранские военные ракетами по авианосцу США заставили его изменить курс
    Tекст: Ольга Иванова

    Военно-морские силы Ирана заявили о применении противокорабельных ракет по американскому авианосцу, что якобы заставило его изменить расположение.

    Иранские военно-морские силы заявили о запуске противокорабельных ракет по американскому авианосцу USS Abraham Lincoln, передает «Интерфакс» со ссылкой на телеканал Press TV.

    По словам командующего ВМС Ирана Шахрама Ирани, «мы запустили противокорабельные крылатые ракеты наземного базирования по авианосцу USS Abraham Lincoln, вынудив его сменить местоположение». Он отметил, что действия флота были направлены именно на изменение курса американского корабля.

    При этом американская сторона пока не подтверждала информацию о запуске ракет и смене курса USS Abraham Lincoln. Официальных комментариев от Министерства обороны США по этому поводу не поступало.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, американский авианосец USS Gerald R. Ford столкнулся с рядом проблем, по данным управления по испытаниям Пентагона.

    Команда корабля тратила более 30 часов на тушение пожара, который вспыхнул на прошлой неделе.

    25 марта 2026, 12:30 • Новости дня
    Орбан заявил о прекращении Венгрией поставок газа на Украину

    Орбан: Венгрия приостанавливает поставки газа на Украину

    Орбан заявил о прекращении Венгрией поставок газа на Украину
    Tекст: Вера Басилая

    Венгерское правительство решило остановить экспорт газа на Украину, пока не возобновятся поставки российской нефти по трубопроводу «Дружба», заявил венгерский премьер-министр Виктор Орбан.

    Венгрия прекращает поставки газа на Украину до возобновления поставок российской нефти по трубопроводу «Дружба», передает ТАСС. Об этом объявил премьер-министр страны Виктор Орбан по итогам заседания кабинета министров.

    В своем видеообращении, которое транслировалось венгерскими телеканалами, Орбан подчеркнул: «Пока Украина не поставляет нефть, она не будет получать газ из Венгрии. Мы защитим энергетическую безопасность Венгрии, сохраним фиксированные цены на бензин и сниженные тарифы на газ».

    Ранее Орбан назвал решение Украины о нефтяной блокаде тяжким преступлением.

    До этого Будапешт решил остановить транзит дизельного топлива до запуска «Дружбы».

    Также Орбан заблокировал одобрение кредита для Украины на саммите Европейского совета.

    25 марта 2026, 14:08 • Новости дня
    ERR: Врезавшийся в электростанцию в Эстонии БПЛА запустили с Украины

    Tекст: Дарья Григоренко

    Беспилотный летательный аппарат, столкнувшийся с дымовой трубой электростанции в Аувере, был запущен с Украины, сообщает портал гостелерадио балтийской республики ERR.

    Генеральный директор Полиции безопасности Эстонии Марго Паллосон заявил: «Обломки дрона показывают, что это был украинский беспилотник», передает ТАСС.

    По данным спецслужбы, на БПЛА якобы было оказано техническое воздействие в российском воздушном пространстве, что привело к отклонению курса и его дальнейшему падению на территории Эстонии.

    Напомним, в ночь на 25 марта беспилотный летательный аппарат задел дымовую трубу электростанции в деревне Аувере в Эстонии, не причинив ущерба энергетической инфраструктуре.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, летательный аппарат, запущенный с Украины, пересек воздушное пространство Латвии и упал на границе с Белоруссией.

    Министр обороны Литвы Робертас Каунас ранее заявил, что дрон, упавший в Варенском районе, вероятнее всего, принадлежал Украине. Временный поверенный в делах России в Эстонии Ленар Салимуллин был вызван в эстонский МИД по обвинению в нарушении воздушного пространства страны.

    26 марта 2026, 09:36 • Новости дня
    Турецкий танкер с нефтью из России подвергся атаке дронов в Черном море
    Турецкий танкер с нефтью из России подвергся атаке дронов в Черном море
    Tекст: Вера Басилая

    В результате атаки дронами поврежден турецкий танкер Altura с 140 тыс. тонн нефти, следовавший из Новороссийска в Стамбул, экипаж не пострадал, сообщил телеканал NTV.

    Турецкий танкер Altura под флагом Сьерра-Леоне был атакован в Черном море в 24 километрах от входа в пролив Босфор, передает ТАСС

    Телеканал NTV сообщил, что по судну были нанесены удары с применением дронов.

    Взрыв вызвал повреждения надстройки и капитанского мостика, также была зафиксирована течь в районе машинного отделения. На борту танкера находилось 140 тыс. тонн нефти, судно шло из Новороссийска в Стамбул, согласно данным сервиса Marinetraffic.

    Капитан судна запросил помощь береговой охраны. На месте происшествия работают катера береговых служб и пожарное судно экстренного реагирования Nene Hatun.

    Сообщается, что все 27 членов экипажа, являющихся гражданами Турции, не пострадали и находятся в безопасности. Власти Турции пока не давали официальных комментариев по поводу произошедшего инцидента.

    Ранее греческий танкер Maran Homer подвергся атаке в Черном море.

    В январе два танкера у терминала КТК в Черном море получили повреждения в результате атаки украинских беспилотников.

    Российский танкер MIDVOLGA-2, перевозивший подсолнечное масло из России в Грузию, в декабре 2025 года подвергся нападению в Черном море в 80 милях от побережья Турции.

    Главное
    Начались бои за Рай-Александровку в ДНР
    ВСУ атаковали Выборг дронами с канадскими зарядами
    Индийские НПЗ отказались от доллара при оплате российской нефти
    Армия США во время войны с Ираном обновила систему снабжения
    МИД Латвии вручил ноту послу России из-за украинского дрона
    В Челябинске девятиклассник ранил школьницу из сигнального пистолета
    В Подольске задержали троих подозреваемых в избиении журналиста Рен ТВ