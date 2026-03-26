Адам Кадыров принял участие в совещании в погонах майора

Адам Кадыров выступил на заседании силовиков Чечни в погонах майора

Tекст: Вера Басилая

Адам Кадыров, руководитель Совета безопасности Чечни, впервые появился на публичном совещании с командирами силовых подразделений региона в погонах майора, передает ТАСС.

Видео с этого мероприятия было опубликовано в соцсетях главой республики Рамзаном Кадыровым.

На встрече Кадыров-младший рассказал о системной работе по координации межведомственного взаимодействия, обеспечивающей общественную, экономическую и экологическую безопасность. Особое внимание уделяется совместной работе с ведомствами для недопущения роста цен на социально значимые продукты в период Рамадана, а также профилактике терроризма и экстремизма среди молодежи.

В условиях проведения спецоперации на Украине, по словам главы региона, особое внимание уделяется пресечению угроз со стороны диверсионных групп и контролю за соблюдением норм и требований. Рамзан Кадыров сообщил, что с начала спецоперации Чечня направила более 70 тыс. бойцов, а Фонд Кадырова закупил для нужд СВО 2 768 единиц спецавтотранспорта и свыше 17 тысяч квадрокоптеров, потратив на это 43 млрд 420 млн рублей.

Для усиления защиты воздушного пространства в республике сформированы мобильные огневые группы, круглосуточно дежурят силы противовоздушной обороны и системы радиоэлектронной борьбы.

С ноября 2023 года Адам Кадыров занимает пост начальника службы безопасности главы Чечни, а также курирует батальоны имени Шейха Мансура и Байсангура Беноевского. Официальная информация о присвоении ему звания майора в открытом доступе отсутствует.

