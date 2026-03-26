В Челябинске возбудили дела после нападения школьника с арбалетом

Tекст: Алексей Дегтярёв

Дела завели по статьям «Покушение на убийство двух или более лиц», «Халатность» и Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья граждан», пояснили в ведомстве, передает РИА «Новости».

По данным регионального СК, сейчас нападавший и пострадавшая девочка находятся в медицинском учреждении, угрозы жизни и здоровью школьницы нет. В правительстве области сообщили, что на месте происшествия работают сотрудники правоохранительных органов, устанавливаются все обстоятельства инцидента.

В школе начала работу комиссия министерства образования региона.

Напомним, в школе Челябинска ученик девятого класса принес сигнальный пистолет и арбалет, выстрелил в одноклассницу и после этого выпрыгнул из окна четвертого этажа.