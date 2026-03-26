В Москве вручили Национальную премию для управленцев в сфере культуры

Tекст: Вера Басилая

Церемония прошла 25 марта в Государственном театре наций. Национальная премия для управленцев в сфере культуры была приурочена ко Дню работника культуры.

Девять управленцев из различных культурных и образовательных организаций, а также органов власти и проектов стали лауреатами в основных номинациях. Еще пять руководителей, творческих команд и организаций были отмечены в специальных номинациях.

Президент России Владимир Путин направил участникам поздравление, подчеркнув гуманистическую и просветительскую миссию работников культуры. Он отметил, что лауреаты премии демонстрируют высочайший профессионализм и вдохновляют своим примером.

«Вы с честью выполняете высокую гуманистическую, просветительскую миссию, способствуете продвижению в обществе непреходящих духовно-нравственных идеалов и ценностей, воспитываете у молодого поколения любовь к Родине, уважение к её богатейшей истории и культуре», – отметил Путин.

«Эта престижная награда призвана отметить эффективную, плодотворную работу руководителей профильных ведомств, образовательных организаций, художественных коллективов, лидеров творческих команд из разных регионов России. Ваш высочайший профессионализм, самоотдача и любовь к избранному делу, новые, креативные подходы, которые вы продвигаете, достойны искреннего признания, служат замечательным, вдохновляющим примером», – подчеркнул президент.

В обращении также выражались пожелания успешной реализации новых проектов.

Первый заместитель руководителя администрации президента Сергей Кириенко отметил важность передачи культурных традиций и роль управленцев в развитии отрасли.

«Россия как государство-цивилизация немыслима без культуры, объединяющей культуру всех народов, входящих в её состав. Это наш культурный код, наши истоки и наша традиция, потому что русские ценности и традиции передаются из поколения в поколение как раз инструментами культуры, – отметил Сергей Кириенко.

Министр культуры Ольга Любимова подчеркнула уникальность культурной сети страны, объединяющей более 90 тыс. учреждений.

Премия была учреждена Минкультуры России в 2025 году. В этом году на конкурс поступило более 5 тыс. заявок из всех регионов.

Специально для премии была создана наградная композиция в виде дирижерской палочки, символизирующая искусство управления творческими процессами.

Среди награждённых – Крук Наталья Михайловна из Министерства культуры, Григорий Заславский, ректор ГИТИС, Лариса Вильясте, руководитель Международного Большого детского фестиваля, а также представители региональных и муниципальных учреждений: Аркадий Зинов (Красноярский край), Наталья Волкова (Донецкий театр), Юлия Немчина (анимационные проекты), Ирина Шаповалова (Новоуральск), Александр Алексеев (Центр развития театрального искусства) и Екатерина Шапаренко («Гордимся Победой!»).

В специальных номинациях отмечены Андрей Кретов за фильмы о спецоперации, команда музейно-храмового комплекса «Новый Херсонес», Марина Самусева из Московской театральной школы Олега Табакова, Национальный центр «Россия», а также Ирина Антонова, президент ГМИИ имени А.С. Пушкина (посмертно).

Награды вручали почетные гости, среди которых были помощник президента России Владимир Мединский, народный артист России Владимир Машков и дирижер Юрий Башмет. Ведущими церемонии стали Анна Шатилова и Вячеслав Чепурченко. В концертной программе участвовали оркестр «Новая Россия» и Хор Сретенского монастыря.