МАК: Отсутствие подготовки пилота стало причиной катастрофы Ка-226 в Дагестане

Происшествие случилось из-за нескольких факторов, говорится в документе, передает РИА «Новости».
Командир воздушного судна (КВС) выполнял полет без профессиональной подготовки, нужной для самостоятельного управления воздушным судном.
Также у КВС не было навыков в пилотировании вертолета.
По данным отчета, авария случилась во время посадки на площадку, выбранную с воздуха. При заходе на посадку вертолет задел хвостовой частью грунтовую насыпь, после удара потерял управляемость и столкнулся с землей.
В документе отмечено, что дополнительным фактором стало отсутствие в воздушном законодательстве требований к владельцам гражданских воздушных судов без сертификата эксплуатанта по проверке свидетельства пилота.
Комитет рекомендовал авиационным властям России подготовить обращение к собственникам воздушных судов о необходимости проверки эксплуатационной документации и рассмотреть вопрос о закреплении в нормах обязанности таких владельцев контролировать наличие у пилота соответствующего свидетельства.
Ранее ошибку пилотирования называли приоритетной версией крушения вертолета Ка-226 в Дагестане. Число погибших при крушении вертолета в Дагестане достигло пяти человек.