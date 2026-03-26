МАК: Отсутствие подготовки пилота стало причиной катастрофы Ка-226 в Дагестане

Tекст: Алексей Дегтярёв

Происшествие случилось из-за нескольких факторов, говорится в документе, передает РИА «Новости».

Командир воздушного судна (КВС) выполнял полет без профессиональной подготовки, нужной для самостоятельного управления воздушным судном.

Также у КВС не было навыков в пилотировании вертолета.

По данным отчета, авария случилась во время посадки на площадку, выбранную с воздуха. При заходе на посадку вертолет задел хвостовой частью грунтовую насыпь, после удара потерял управляемость и столкнулся с землей.

В документе отмечено, что дополнительным фактором стало отсутствие в воздушном законодательстве требований к владельцам гражданских воздушных судов без сертификата эксплуатанта по проверке свидетельства пилота.

Комитет рекомендовал авиационным властям России подготовить обращение к собственникам воздушных судов о необходимости проверки эксплуатационной документации и рассмотреть вопрос о закреплении в нормах обязанности таких владельцев контролировать наличие у пилота соответствующего свидетельства.

Ранее ошибку пилотирования называли приоритетной версией крушения вертолета Ка-226 в Дагестане. Число погибших при крушении вертолета в Дагестане достигло пяти человек.