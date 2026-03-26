Россиянам назвали максимальный размер страховой пенсии

Сафонов объяснил: «Максимальная страховая пенсия может быть в пределах 67 тыс. Для этого нужно набрать 400 пенсионных баллов: это 40 лет стажа при зарплате свыше 250 тыс. рублей в месяц». Он также отметил, что пенсия, приближенная к 70 тыс. рублей, возможна только для жителей северных регионов за счет районных коэффициентов.
Эксперт добавил, что некоторые категории граждан, например, летчики-испытатели, могут получать свыше 100 тыс. рублей, однако такие выплаты относятся к социальной пенсии за выслугу лет, а не к страховой. Чтобы получать такую пенсию, мужчинам необходимо иметь 25 лет стажа, женщинам – 20 лет, а зарплата должна превышать 120 тыс. рублей в месяц.
Сафонов подчеркнул, что среди военнослужащих пенсия в размере 100 тыс. рублей доступна только для генерал-полковников и генералов армии. Остальные военные получают выплаты значительно ниже этой суммы.
23 марта президент РФ Владимир Путин подписал закон, гарантирующий право на инвестиционный доход с пенсионных отчислений.