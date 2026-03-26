Bloomberg: Китай взял роль якоря стабильности в Азии

Tекст: Дарья Григоренко

Как пишет Bloomberg, Китай позиционирует себя как якорь стабильности в Азии на фоне военного конфликта в Иране.

На ежегодном форуме Боао в провинции Хайнань третий по рангу лидер Китая Чжао Лэцзи призвал к политическому урегулированию международных споров и отказу от конфликта и конфронтации. «Мы должны отвергать конфликт и противостояние», – заявил Чжао, добавив, что разногласия следует урегулировать мирными средствами.

Чжао, не называя конкретных стран, предупредил об угрозах «гегемонизма и политики силы» и подчеркнул важность уважения суверенитета и невмешательства во внутренние дела. Он также пообещал формировать прозрачную и правовую бизнес-среду и делиться преимуществами китайского рынка для ускорения глобального роста.

Форум прошел на фоне продолжающегося конфликта в Иране, который сказывается на мировой экономике, в том числе на поставках энергоресурсов и перспективах роста для производственных центров Азии. Власти многих азиатских стран готовятся к возможным перебоям в энергоснабжении из-за закрытия Ормузского пролива.

Премьер-министр Сингапура Лоуренс Вонг поддержал позицию Китая, отметив, что Пекин способен стать важнейшим фактором региональной стабильности и роста на фоне глобальных потрясений. По мнению Вонга, огромный внутренний рынок Китая может стать движущей силой развития региона.

Посол Филиппин в Китае Хайме ФлорКруз также отметил важность продолжения многостороннего сотрудничества, особенно в условиях текущих международных вызовов, включая ситуацию в Иране.

Иран заявил о готовности к предложениям США, но переговорами это не считает.

Ранее сообщалось, что объемы торговли Китая с соседями Ирана с начала 2026 года показали аномально высокий рост на фоне конфликта США и Израиля с исламской республикой.

