В Lockheed Martin спрогнозировали союз людей и ИИ в войнах будущего

Директор Lockheed Martin Мартелл выступил за союз людей и ИИ в войнах будущего

Tекст: Вера Басилая

Технический директор Lockheed Martin Крейг Мартелл заявил, что эффективное использование искусственного интеллекта в армии требует тесного взаимодействия человека и машины. Он отметил, что статистические методы не приведут к появлению действительно «когнитивных машин», и акцентировал: «Я хочу, чтобы мы сосредоточились на командной работе человека и машины», сообщает Axios.

Мартелл подчеркнул, что именно человек должен тренироваться с искусственным интеллектом, выявлять его ошибки и ограничения, а решение о применении технологий и ответственность за них остается за оператором: «Я выбираю использовать это. Если произойдет ошибка – моя вина». В качестве примера он привел взаимодействие пилота с роем автономных летательных аппаратов, которые могут защитить человека в бою.

Ранее Мартелл работал первым директором по цифровым и ИИ-технологиям в Министерстве обороны США и хорошо знаком с внедрением искусственного интеллекта в военные системы.

Армия уже получила первый автономный вертолет Black Hawk, который способен выполнять задачи самостоятельно или под удаленным контролем. Машина проходит интенсивные испытания и создана дочерней компанией Lockheed Martin. Поставка этой техники отражает усиливающийся тренд на внедрение автономных систем и рост значимости беспилотных решений в современной войне.

В ходе боевых действий против Ирана Пентагон активно использует системы искусственного интеллекта для определения и приоритизации целей.

Искусственный интеллект уже превращает беспилотники в полностью автономные боевые системы.

Корпорация Lockheed Martin планирует создать версию истребителя F-35 с опциональным автономным управлением, позволяющим выполнять полеты без пилота.