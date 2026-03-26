Американка отсудила у Meta и YouTube 3 млн долларов за вред психическому здоровью

Tекст: Алексей Дегтярёв

Присяжные в Калифорнии признали Meta* и YouTube виновными в небрежности, которая привела к ухудшению психического состояния девушки, пишет New Scientist.

Жюри решило взыскать с корпораций 3 млн долларов компенсационных выплат за финансовый ущерб, а также за боль и страдания. Размер возможных штрафов еще не определен.

В суде женщина, обозначенная инициалами KGM, утверждала, что к ее тревоге и депрессии привела «затягивающая» природа этих социальных сетей, и присяжные с этим согласились. Первоначально ответчиками также выступали TikTok и Snapchat, но они заключили досудебное соглашение и избежали разбирательства с присяжными.

В статье отмечается, что в США поданы тысячи аналогичных исков к соцсетям с обвинениями в том, что их продукты вызывают зависимость и наносят вред. Большинство дел пока не дошли до суда.

Однако 24 марта в штате Нью-Мексико вынесли похожий вердикт: Meta признали виновной в том, что компания не защитила детей от эксплуатации на своих платформах, и обязали выплатить 375 млн долларов.

Дальнейшая интрига связана с тем, приведут ли эти процессы к реальным изменениям в работе соцсетей, уже признанных вредными. В США этому традиционно мешает законодательство о свободе слова, которое освобождает платформы от ответственности за пользовательский контент и одновременно усложняет иски против них.

Дело в Нью-Мексико переходит во вторую фазу, где судья решит, какие изменения Meta должна будет внести в свои сервисы.

Представитель Meta сообщил, что компания не согласна с решениями судов и намерена обжаловать оба вердикта. Представитель Google, владеющей YouTube, также заявил о намерении обжаловать решение калифорнийского суда. В ближайшие месяцы к слушаниям готовятся новые иски, и при сохранении нынешней тенденции они могут привести к масштабной перестройке индустрии социальных сетей.

В 2025 году выяснилось, что Meta скрывала результаты исследований о возможных рисках устройств виртуальной реальности для безопасности детей и отрицала обвинения.

Еврокомиссия обвиняла Meta и TikTok в нарушении цифровых норм ЕС, в том числе из-за недостаточных инструментов для пользователей по маркировке и удалению запрещенного контента.