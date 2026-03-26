ФСБ выявила мошенников с SIM-боксами в Ингушетии

Tекст: Алексей Дегтярёв

Все трое оказались российскими гражданами 1996, 1999 и 2009 годов рождения, они причастны к организации незаконного функционирования абонентского терминала пропуска трафика (SIM-бокса) для мошеннических действий, сообщили в ведомстве, передает РИА «Новости».

По данным спецслужбы, участники группы действовали в сговоре с украинскими колл-центрами и причинили ущерб гражданам на сумму не менее 1,3 млн рублей. Одного из фигурантов задержали в момент получения SIM-боксов, предназначенных для дальнейшего использования в мошеннических звонках.

Во время обысков силовики обнаружили 146 SIM-карт, оборудование, применявшееся для незаконной деятельности, а также переписку с украинскими кураторами.

В МВД по республике Ингушетия в отношении фигурантов возбуждено уголовное дело о незаконном использовании абонентского терминала пропуска трафика или виртуальной телефонной сети.

Ранее в Москве была пресечена работа преступного сообщества, использовавшего специальное оборудование для мошеннических звонков. ФСБ и МВД в 12 регионах России задержали 19 человек, причастных к организации работы сим-боксов для дистанционного мошенничества.