Власти Казахстана подтвердили находку обломков упавшего беспилотника

Tекст: Дмитрий Зубарев

Департамент полиции Западно-Казахстанской области подтвердил, что на территории Акжайыкского района были обнаружены предметы, похожие на фрагменты беспилотного летательного аппарата, передает ТАСС.

В сообщении отмечается, что объект находился вне территории населенного пункта, а правоохранительные органы совместно с профильными службами проводят проверку по факту обнаружения. Все обстоятельства происшествия устанавливаются, добавили в пресс-службе департамента.

Ранее региональный портал «Мой город» со ссылкой на данные полиции сообщил об обнаружении обломков дрона в этом районе.

В течение 2025 года на территории Западно-Казахстанской области уже находили обломки подобных аппаратов, в частности в октябре в Бурлинском районе, который граничит с Оренбургской областью.

Издание «Уральская неделя» опубликовало фотографии, как утверждается, найденных фрагментов беспилотника, где на одном из них видна надпись на украинском языке. На снимках также зафиксированы воронка на месте падения и остатки двигателя. По данным издания, дрон, найденный в Бурлинском районе, мог нести боевой заряд значительной мощности, о чем свидетельствует воронка в земле.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в Акжайыкском районе Западно-Казахстанской области ранее обнаружили фрагменты неопознанного беспилотника неподалеку от села.

Министерство обороны Казахстана опровергло сообщения о запуске с территории республики дронов, атаковавших российский Татарстан.

Власти Татарстана сообщили о находке обломков трех беспилотников в Тукаевском районе и подтвердили отсутствие жертв и пострадавших.