Землетрясение на Афоне повредило древние монастыри и кельи

Землетрясение магнитудой 4,9 разрушило фрески монастырей Афона

Tекст: Мария Иванова

Землетрясение на севере Греции магнитудой 4,9 балла нанесло значительный ущерб монастырям на Афоне, передает РИА «Новости» со ссылкой на газету «Ворья».

В статье говорится: «Сильное землетрясение... 4,9 по шкале Рихтера… в 11 километрах к северо-западу от Кареи с глубиной очага 10,6 километра причинило значительный ущерб монастырям, скитам и кельям на горе Афон».

По данным издания, в стенах строений появились трещины, повредившие фрески. В одной из церквей прямо во время богослужения откололся фрагмент люстры, после чего монахи и паломники спешно покинули храм.

Отмечается, что монахи сообщили о повреждениях в старых скитах и кельях, а паломники описали землетрясение как продолжительное и сопровождавшееся громким гулом в прибрежных районах. Святая гора Афон, полуостров в северо-восточной Греции, является особой самоуправляемой административной единицей с центром в городе Карея и одним из главных мест паломничества в православном мире, где сохранился древний монашеский уклад.

