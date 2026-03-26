Котировки фьючерсов на драгметаллы снизились

На NYMEX и Comex подешевели фьючерсы на палладий, платину, золото, серебро

Tекст: Мария Иванова

Снижение цен на фьючерсы на драгоценные металлы на Нью-Йоркской товарной бирже NYMEX и бирже Comex достигло пределов до 5%, следует из данных торговых площадок, на которые ссылается ТАСС.

По состоянию на 9.15 мск июньский фьючерс на палладий на NYMEX стоил 1 393,5 доллара за тройскую унцию (около 31 г), подешевев на 2,76%. Апрельский фьючерс на платину опустился на 3,24%, до 1 863,5 доллара за тройскую унцию.

На бирже Comex апрельские фьючерсы на золото торговались по 4 412,1 доллара за тройскую унцию, что ниже предыдущего уровня на 3,08%. Майский фьючерс на серебро составил 69,08 доллара за тройскую унцию, продемонстрировав максимальное среди указанных металлов снижение на 4,9%.

Как писала газета ВЗГЛЯД, на мировых рынках стоимость драгоценных металлов во вторник утром пошла вниз, тогда золото дешевело уже пятую сессию подряд.