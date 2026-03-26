Пуск немецкой ракеты Spectrum отменили из-за лодки в зоне космодрома

Tекст: Дмитрий Зубарев

Германский стартап Isar Aerospace отменил второй испытательный запуск собственной ракеты-носителя Spectrum из-за появления лодки в запретной зоне возле космодрома Аннёйа в Норвегии, передает ТАСС.

Пуск был запланирован на поздний вечер среды, но был отменен буквально за несколько секунд до старта. Компания сообщила в соцсети: «Из-за перезапуска обратного отсчета после небезопасного и несанкционированного приближения лодки к стартовой зоне новое время старта оказалось за пределами оптимального стартового «окна».

В настоящее время Isar Aerospace совместно с администрацией космодрома Аннёйа определяет новую дату запуска ракеты. Первый тестовый запуск Spectrum состоялся 30 марта 2025 года, однако тогда аппарат пробыл в полете всего несколько секунд.

Если ракета будет успешно выведена на орбиту, это станет первым успешным запуском носителя с территории Западной Европы, не считая Британию. Isar Aerospace была основана выпускниками Мюнхенского технического университета в 2018 году, и руководство компании рассчитывает занять ведущие позиции в европейской космической отрасли.

Как писала газета ВЗГЛЯД, первая частная ракета-носитель Германии Spectrum стартапа Isar Aerospace упала вскоре после старта с космопорта Аннейа в Норвегии.

