В Челябинске девятиклассник ранил школьницу из сигнального пистолета

Учащийся, по предварительным данным, был вооружен сигнальным пистолетом, арбалетом и газовым баллончиком, указали в региональном руководстве, передает ТАСС.
«Произвел выстрел из сигнального пистолета в одноклассницу, затем выпрыгнул в окно рекреации четвертого этажа, получив травмы», – добавили там.
Оба подростка получили ранения и были доставлены в детскую областную больницу. Пострадавшим оказывается вся необходимая медицинская помощь.
На месте происшествия работают сотрудники правоохранительных органов, которым предстоит установить все обстоятельства случившегося и мотивы школьника.
В 2024 году ученик коррекционной школы в Челябинске с молотком, ножом и травматическим пистолетом атаковал других школьников.
В марте 2026 года в Якутске второклассник с ржавым ножом без рукоятки в подъезде жилого дома напал на восьмилетнего сверстника.