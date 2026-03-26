Турецкий танкер с нефтью из России подвергся атаке дронов в Черном море

Tекст: Вера Басилая

Турецкий танкер Altura под флагом Сьерра-Леоне был атакован в Черном море в 24 километрах от входа в пролив Босфор, передает ТАСС

Телеканал NTV сообщил, что по судну были нанесены удары с применением дронов.

Взрыв вызвал повреждения надстройки и капитанского мостика, также была зафиксирована течь в районе машинного отделения. На борту танкера находилось 140 тыс. тонн нефти, судно шло из Новороссийска в Стамбул, согласно данным сервиса Marinetraffic.

Капитан судна запросил помощь береговой охраны. На месте происшествия работают катера береговых служб и пожарное судно экстренного реагирования Nene Hatun.

Сообщается, что все 27 членов экипажа, являющихся гражданами Турции, не пострадали и находятся в безопасности. Власти Турции пока не давали официальных комментариев по поводу произошедшего инцидента.

Ранее греческий танкер Maran Homer подвергся атаке в Черном море.

В январе два танкера у терминала КТК в Черном море получили повреждения в результате атаки украинских беспилотников.

Российский танкер MIDVOLGA-2, перевозивший подсолнечное масло из России в Грузию, в декабре 2025 года подвергся нападению в Черном море в 80 милях от побережья Турции.