Делегация России прибыла в Коломбо на переговоры по поставкам нефти в Шри-Ланку

Tекст: Мария Иванова

Российская делегация прибыла в Коломбо для проведения переговоров по поставкам нефти из России в Шри-Ланку, передает ТАСС.

Визит проходит в столице островного государства, где стороны намерены обсудить параметры возможных нефтяных поставок.

О прибытии делегации и предстоящих переговорах сообщил пресс-секретарь посольства России в Шри-Ланке Михаил Рогов. Он заявил: «Переговоры должны начаться сегодня днем». Других подробностей о составе делегации, повестке встречи и возможных сроках достижения договоренностей Рогов не привел.

Сообщение о переговорах поступило 26 марта из Нью-Дели. Ожидается, что диалог в Коломбо будет посвящен вопросам организации поставок российского сырья.

Как писала газета ВЗГЛЯД, власти Шри-Ланки обратились к России с просьбой рассмотреть возможность поставок энергоносителей. Официальные переговоры между правительствами России и Шри-Ланки по вопросам поставок нефти стартовали с обсуждения межправительственных соглашений и подготовки визита российского замминистра энергетики.

Посол Шри-Ланки в России Шобини Гунасекера ранее сообщала о готовности страны к бесперебойным поставкам российской нефти и переговорах о модернизации нефтеперерабатывающего завода.