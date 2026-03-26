Житель Пензенской области отобрал у пенсионерки палки для скандинавской ходьбы

Tекст: Алексей Дегтярёв

В отдел полиции Башмаковского района обратилась пенсионерка 1939 года рождения и заявила, что неизвестный мужчина, похожий на пьяного, внезапно отобрал у нее палки для скандинавской спортивной ходьбы, указали в ведомстве, передает РИА «Новости».

Мужчина также принялся ей угрожать.

Участковые вскоре установили подозреваемого – местного жителя 1961 года рождения.

Уголовное дело завели по статье о хулиганстве, по ней мужчине грозит лишение свободы до пяти лет.

Ранее в Ульяновской области задержали 46-летнего мужчину за нападение на пенсионерку возле супермаркета, на него возбудили уголовное дело.