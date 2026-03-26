В Подольске задержали троих подозреваемых в избиении журналиста Рен ТВ

По делу о нападении на журналиста Рен ТВ полиция задержала трех человек

Tекст: Вера Басилая

Сотрудники следственного отдела по городу Подольск возбудили уголовное дело после нападения на журналиста Рен ТВ Алексея Полторанина.

По данным телеканала, напавшими оказались сотрудники фирмы, занимающейся продажей «красивых» автомобильных номеров. Сам журналист получил черепно-мозговую травму и другие увечья, в результате чего был госпитализирован, передает РИА «Новости».

В сообщении подмосковного главка Следственного комитета уточняется: «По подозрению в избиении журналиста следователем следственного отдела по городу Подольск ГСУ СК по Московской области задержаны трое мужчин 1988, 1984 и 1995 годов рождения».

Следователи уже провели осмотр места происшествия, обыск, а также допросили подозреваемых и провели очные ставки. В ближайшее время фигурантам уголовного дела будет предъявлено официальное обвинение и определены меры пресечения.

Ранее в Подольске корреспондент Рен ТВ Алексей Полторанин получил травмы после нападения сотрудников фирмы по продаже автомобильных номеров во время проверки законности их деятельности.

До этого следственные органы возбудили уголовное дело после избиения репортера «Известий» в подмосковном Чехове во время съемки сюжета о мошенничестве заводчиков породистых щенков.