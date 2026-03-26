Самая мощная за два месяца магнитная буря завершилась

В ИКИ РАН сообщили о завершении длившейся почти неделю геомагнитной бури

Tекст: Мария Иванова

Геомагнитная буря, вызванная солнечными вспышками и корональной дырой, закончилась, сообщили в Лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН в своем Telegram-канале, передает Лаборатория солнечной астрономии ИКИ РАН.

«Довольно продолжительный всплеск геомагнитной активности, начавшийся ещё 20 марта, судя по всему, наконец-то завершился», – заявили специалисты.

По их данным, два дня назад у события был ложный финиш: параметры солнечного ветра сначала пошли на спад, но затем еще на двое суток задержались на возмущенном уровне. Событие стало комбинированным воздействием корональной дыры и нескольких средних облаков плазмы и было заранее спрогнозировано.

Ожидалась и подтвердилась на практике наибольшая за два месяца мощность бури и длительность около недели, при этом старт возмущений опоздал примерно на половину суток. Сейчас все параметры солнечного ветра вернулись к норме, возможны лишь слабые всплески, а с пятницы прогноз описывается как полностью «зеленый».

