Российские хакеры взломали «цифровое сердце» Украины

Российские хакеры получили доступ к ключам шифрования всех ведомств Украины

Tекст: Дарья Григоренко

Источник отметил: «Стало возможно выгрузить закрытые шифры и исходные коды, ключи, которые используют для межведомственного электронного документооборота. Данную операцию спокойно можно трактовать как взлом цифрового сердца Украины», передает РИА «Новости».

В результате инцидента были скомпрометированы инструменты шифрования компании «Сайфер», обеспечивавшие защищённый доступ к рабочим областям госструктур, крупнейших банков, поставщиков, а также к базам данных госзакупок и государственным электронным сервисам. На официальном сайте «Сайфер» в тот же день появилось подтверждение факта хакерской атаки.

Ранее «Кибер Серп» также взяли на себя ответственность за блокировку и удаление сайта «Новостей Донбасса», одного из крупнейших украинских СМИ антироссийской направленности. По заявлению хакеров, безвозвратно утрачено около 500 тыс. сообщений издания.

Как писала газета ВЗГЛЯД, пророссийская хакерская группировка Beregini получила список данных иностранных наемников, которые поступили на службу в Главное управление разведки Украины.