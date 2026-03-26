Дмитриев спрогнозировал Британии нехватку топлива для «перехвата» чего-либо

Tекст: Вера Басилая

Глава Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев заявил, что у Британии вскоре закончится топливо для «перехвата» чего бы то ни было, передает РИА «Новости».

Дмитриев написал об этом в социальной сети, прокомментировав новые меры Лондона по усилению контроля за судами, которые идут транзитом через территориальные воды страны под санкциями.

Ранее британское правительство объявило, что военные смогут подниматься на такие суда для досмотра. Дмитриев отметил, что если Британия продолжит такую политику, то, по его мнению, она может «перехватить полномочия и у самого Стармера за пропаганду разрушения западной цивилизации».

Ранее британские военные и полицейские получили право задерживать в территориальных водах страны санкционные суда российского «теневого флота» и их экипажи.

Премьер Британии Кир Стармер заявлял, что Британия продолжит давление на Россию в 2026 году с помощью новых мер против нефтетрейдеров и операторов «теневого флота».

Помощник президента России Николай Патрушев отмечал, что теперь российские суда будут сопровождать мобильные огневые группы.