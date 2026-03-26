Ростех сообщил о принятии инженерной машины УБИМ на вооружение ВС России

Tекст: Дмитрий Зубарев

Министерство обороны России приняло на вооружение универсальную бронированную инженерную машину УБИМ, сообщает РИА «Новости». Устройство разработано концерном «Уралвагонзавод», входящим в госкорпорацию «Ростех». Машина сочетает возможности бронированной ремонтно-эвакуационной машины, инженерной машины разграждения и бронированной машины разминирования.

По информации пресс-службы Ростеха, УБИМ не имеет аналогов по совокупности характеристик. Индустриальный директор кластера вооружений «Ростеха» Бекхан Оздоев заявил, что госкорпорация поставляет большую часть вооружения для нужд спецоперации на Украине и полностью выполняет гособоронзаказ. Он подчеркнул, что новые образцы техники разрабатываются постоянно, а принятие УБИМ на вооружение свидетельствует о востребованности таких машин в армии.

Оздоев также отметил, что «Уралвагонзавод» недавно передал Минобороны инженерные машины разграждения и бронированные ремонтно-эвакуационные машины БРЭМ-80. Все эти современные инженерные средства, по его словам, помогают приближать победу.

В компании добавили, что расширить линейку продукции позволили отлаженные производственные процессы и ритмичные поставки боевой техники. При создании УБИМ учитывался опыт применения инженерных машин в различных конфликтах. Эксперты отмечают, что УБИМ значительно увеличит эффективность действий инженерных подразделений, особенно при прорыве обороны противника и обеспечении наступления.

Машина способна прокладывать пути для колонн, устраивать съезды на крутых берегах, расчищать дороги от снега, работать на радиоактивно зараженных участках, а также создавать проходы в завалах, засыпать воронки и овраги, валить деревья и укладывать дорожное покрытие для проезда техники по труднодоступным участкам.

Как писала газета ВЗГЛЯД, концерн «Уралвагонзавод» из состава госкорпорации «Ростех» передал Минобороны партию инженерных машин разграждения ИМР-3М с современной радиоэлектронной и антидроновой защитой.

Ранее этот концерн отправил в российские войска очередную партию боевых машин поддержки танков БМПТ, показавших высокую эффективность в зоне спецоперации.

Холдинг «Высокоточные комплексы» из госкорпорации «Ростех» сообщил о разработке единой боевой машины с боевыми и десантными функциями для будущей замены БМП-3 и БМД-4.