Лукашенко заявил о новом этапе отношений Белоруссии и КНДР

Tекст: Алексей Дегтярёв

«Дружественные отношения наших государств, которые зародились еще во времена Советского Союза, никогда не прерывались. Сегодня в результате всестороннего поступательного развития мы переходим на принципиально новый этап», – сказал Лукашенко, передает РИА «Новости».

Он добавил, что страны переходят на этот уровень «с большим опозданием».

Глава белорусского государства отметил, что, несмотря на географическую отдаленность, народы двух стран сближают общие интересы: патриотизм, сохранение исторической памяти и глубокое уважение к старшему поколению.

Он добавил, что в условиях глобальной трансформации и открытого игнорирования норм международного права сильными мира сего независимым странам необходимо теснее взаимодействовать, чтобы консолидировать усилия по защите суверенитета и повышению благосостояния граждан.

Лукашенко подчеркнул важность развития договорно-правовой базы между Белоруссией и КНДР.

Напомним, Ким Чен Ын встретил Лукашенко в Пхеньяне с конницей и почетным караулом.

Лидеры государств заключили договор о дружбе и сотрудничестве между двумя странами.