МЧС решило увеличить численность саперов для разминирования освобожденных территорий

Tекст: Дмитрий Зубарев

МЧС России планирует за три года увеличить численность своих пиротехнических подразделений в пять раз, сообщает ТАСС. Глава МЧС Александр Куренков заявил, что к 2027 году число сапёров, занимающихся разминированием освобождённых и приграничных территорий, возрастёт с нынешних 753 до 3562 человек. Для координации этой работы в центральном аппарате министерства будет создано отдельное Управление противоминной деятельности.

По словам министра, расширение и создание новых подразделений будет осуществляться на базе уже имеющейся инфраструктуры МЧС. Это позволит избежать значительных дополнительных бюджетных расходов, которые могли бы возникнуть при создании отдельного агентства по разминированию и его региональных отделений.

Куренков уточнил, что структура пиротехнических подразделений уже была пересмотрена и оптимизирована. Сейчас такие подразделения работают в составе спасательных центров и специализированных отрядов МЧС в Крыму, Севастополе, ДНР, ЛНР, а также в специализированных пожарно-спасательных частях ряда российских регионов. В воссоединённых и приграничных регионах будут созданы постоянные группы разминирования, оснащённые современной спецтехникой, БПЛА для разведки и средствами радиоэлектронной борьбы.

Министр подчеркнул, что пиротехнические группы будут выведены из состава главных управлений МЧС по тем регионам, где их участие не требуется и нет нужной комплектации пожарных караулов. В то же время, новые группы появятся в Курской и Херсонской областях, будет увеличено число сапёров в Брянской области, а подразделения в Белгородской и Волгоградской областях сохранятся.

Как писала газета ВЗГЛЯД, численность военнослужащих в саперных подразделениях МЧС к 2028 году вырастет почти на 1,9 тыс. человек.

МЧС России намерено организовать единую систему подготовки саперов с централизованным учетом очищенных территорий.