Рассмотрение иска Долиной к мошенникам назначили на конец марта

Tекст: Алексей Дегтярёв

К рассмотрению иска певицы Балашихинский суд приступит 31 марта, передает РИА «Новости».

Речь идет о деле об афере с квартирой в Ксеньинском переулке в центре Москвы, располагавшейся в районе Хамовники и ранее принадлежавшей артистке.

В исковом заявлении Долина требует взыскать имущественный вред в размере 176 млн 141 тыс. руб. Ответчиками указаны четыре человека, осужденные за мошенничество с этой квартирой. Они уже признаны виновными в совершении аферы.

До этого адвокаты осужденных по этому делу решили добиться отмены приговора и дополнительного расследования.