Японский ученый рассказал о будущем замены консервантов гвоздикой

Tекст: Дмитрий Зубарев

Нагата рассказал о возможностях применения натуральных компонентов специй в качестве замены химическим консервантам, пишет РИА «Новости». По его словам, вещества, содержащиеся в гвоздике, при определённых условиях демонстрируют антимикробную активность, сравнимую с действием традиционных консервантов, однако это пока подтверждено только лабораторными экспериментами.

Ученый отметил, что дальнейшие исследования необходимы, чтобы определить возможность использования этих веществ непосредственно в пищевых продуктах. При этом гвоздика широко применяется в кулинарии, что, по мнению профессора, делает её перспективным вариантом для замены части химических консервантов в будущем.

В рамках исследования команда Нагаты сравнивала действие соединений гвоздики с распространёнными пищевыми консервантами. Результаты показали, что при определённых концентрациях натуральные компоненты способны эффективно подавлять рост микроорганизмов.

Профессор подчеркнул, что растущий интерес к натуральным ингредиентам связан с тенденцией снижения количества добавок в продуктах. Он призвал не делить вещества на «натуральные» и «искусственные» только по признаку безопасности, а учитывать конкретные свойства и способы применения.

Нагата обратил внимание, что сильный вкус и аромат гвоздики могут использоваться как особенность продукта, если они соответствуют его концепции. В качестве примера он привёл хмель, который сочетает антимикробный эффект и характерный вкус в пиве. По его мнению, наибольший потенциал у таких веществ – в продуктах, хорошо сочетающихся со специями, а также в соусах и напитках, где важна устойчивость к порче.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в индонезийской гвоздике, поставленной в США, обнаружили следы радиоактивного цезия-137 и приостановили импорт специй компании PT Natural Java Spice.

Российские ученые из ЮУрГУ и университета ИТМО внедрили антиоксидант куркумин в пищевые дрожжи для создания хлеба и йогурта с противораковыми свойствами.

Эксперт по пищевой безопасности порекомендовала выбирать торты с коротким сроком годности, где в роли консервантов выступают соль, сахар и лимонная кислота.