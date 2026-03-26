Грузия увеличила импорт российского молока до исторического рекорда

Tекст: Дмитрий Зубарев

Грузия в феврале достигла исторического максимума по закупкам молока из России, сообщает РИА Новости. По данным грузинской службы статистики, объем импорта составил 664,7 тыс. долларов, что в пять раз больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, когда эта сумма составляла 132,4 тыс. долларов.

Импорт российского молока оказался самым высоким с 2009 года, из-за чего Россия сохранила статус главного поставщика молочных продуктов на грузинском рынке второй месяц подряд. Доля российских поставок в феврале достигла 33,7% от общего объёма импорта.

Помимо России, в пятерку крупнейших экспортеров молока в Грузию вошли Польша, на долю которой пришлось 17,5%, Азербайджан с 14,8%, Франция с 11,9% и Белоруссия с 10,9%. Более ранних данных о поставках грузинская статистика не предоставляет.

Как писала газета ВЗГЛЯД, экспорт российской водки и пива в Грузию по итогам прошлого года достиг исторического максимума.

В 2023 году Грузия увеличила импорт природного газа из России до рекордных 90,1 млн долларов.

По итогам 2025 года Россия стала третьим внешнеэкономическим партнером Грузии по объему торговли.