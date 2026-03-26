Politico: Вэнс решил посетить Венгрию в апреле

При поддержке «Единой России» до 2030 года появится 25 кампусов мирового уровня

Tекст: Елизавета Шишкова

Якушев в ходе форума в Нижнем Новгороде рассказал о ходе строительства кампусов мирового уровня. Он отметил, что сейчас в различных регионах страны на разных стадиях находятся 25 таких объектов, которые должны быть полностью готовы к 2030 году. Якушев подчеркнул, что цель создания подобных кампусов – развитие науки и внедрение новых технологий в ответ на современные вызовы, говорится в сообщении, поступившем в газету ВЗГЛЯД.

Вице-премьер Дмитрий Чернышенко сообщил, что работа над строительством кампусов ведется по нацпроекту «Молодежь и дети» и является одной из ключевых инициатив народной программы «Единой России». Благодаря поддержке партии выделено необходимое бюджетное финансирование. Приволжский федеральный округ входит в тройку лидеров по числу строящихся студгородков.

В частности, ИТ-кампус «Неймарк» в Нижнем Новгороде рассчитан на 7 тыс. учебных мест и около пяти с половиной тысяч мест для проживания студентов и преподавателей. Здесь уже работают новые гостиницы, ведется обучение по востребованным ИТ-специальностям, а также действует индустриальный партнерский проект «ГигаДок» от «Сбера».

Глава региона Глеб Никитин отметил, что Нижегородская область последовательно развивает инженерную культуру, создает новые технопарки и образовательные центры при федеральной поддержке. Он подчеркнул, что такие проекты становятся точками притяжения для молодых талантов, способствуют развитию региона и укрепляют его позиции как промышленного, образовательного и культурного центра страны.